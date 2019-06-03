碧昂絲「獅子裝」穿出女王風範 力挺老媽主辦晚宴

2019-06-03 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



西洋天后碧昂絲（Beyonce）昨日出席2019 Wearable Art Gala可穿戴藝術年度晚宴，以一身獅子造型禮服驚艷全場。除了提前為她所配音的《獅子王》真人版電影宣傳之外，也用行動力挺老媽蒂娜諾爾斯（Tina Knowles）。

原來Wearable Art Gala可穿戴藝術年度晚宴是由碧昂絲的母親蒂娜諾爾斯和繼父理查勞森（Richard Lawson）所主辦的，透過當晚展出的藝術品和畫作拍賣，募款捐助他們非盈利畫廊與WACO Theater Center劇院中心，以及旗下導師計劃Tinas Angels和Richards Warriors籌集資金。

和每年大都會博物館春季特展的慈善晚宴一樣，可穿戴藝術年度晚宴同樣有自己的年度主題，參與的嘉賓也都會照著主題穿搭。今年的主題「A Journey to the Pride Land」靈感來自迪士尼動畫《獅子王》裡故事主要背景「Pride Land」，而迪士尼也是主要的贊助夥伴。在即將上映的真人版《獅子王》電影中，碧昂絲跨刀為主角辛巴的愛人娜娜配音，在這次的晚宴上也特別選穿Georges Hobeika打造的金色禮服，羽毛象徵獅子的鬃毛，搭配獅臉和長袍，霸氣逼人。