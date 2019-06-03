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碧昂絲「獅子裝」穿出女王風範 力挺老媽主辦晚宴

2019-06-03 17:13聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

西洋天后碧昂絲（Beyonce）昨日出席2019 Wearable Art Gala可穿戴藝術年度晚宴，以一身獅子造型禮服驚艷全場。除了提前為她所配音的《獅子王》真人版電影宣傳之外，也用行動力挺老媽蒂娜諾爾斯（Tina Knowles）。

原來Wearable Art Gala可穿戴藝術年度晚宴是由碧昂絲的母親蒂娜諾爾斯和繼父理查勞森（Richard Lawson）所主辦的，透過當晚展出的藝術品和畫作拍賣，募款捐助他們非盈利畫廊與WACO Theater Center劇院中心，以及旗下導師計劃Tinas Angels和Richards Warriors籌集資金。

和每年大都會博物館春季特展的慈善晚宴一樣，可穿戴藝術年度晚宴同樣有自己的年度主題，參與的嘉賓也都會照著主題穿搭。今年的主題「A Journey to the Pride Land」靈感來自迪士尼動畫《獅子王》裡故事主要背景「Pride Land」，而迪士尼也是主要的贊助夥伴。在即將上映的真人版《獅子王》電影中，碧昂絲跨刀為主角辛巴的愛人娜娜配音，在這次的晚宴上也特別選穿Georges Hobeika打造的金色禮服，羽毛象徵獅子的鬃毛，搭配獅臉和長袍，霸氣逼人。

而蒂娜諾爾斯和理查勞森也以非常有非洲風的造型現身，碧昂絲出道團體天命真女的另外兩位成員Kelly Rowland和Michelle Williams也都盛裝出席，可以說是讓真人版《獅子王》未演先轟動，提前讓粉絲們感受非洲風格時尚。

碧昂絲媽媽蒂娜諾爾斯和繼父理查勞森也以非常有非洲風的造型現身。圖／摘自E! On...
碧昂絲媽媽蒂娜諾爾斯和繼父理查勞森也以非常有非洲風的造型現身。圖／摘自E! Online
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今年的主題「A Journey to the Pride Land」靈感來自迪士...
今年的主題「A Journey to the Pride Land」靈感來自迪士尼動畫《獅子王》裡故事主要背景「Pride Land」，碧昂絲特別選穿Georges Hobeika打造的金色禮服霸氣登場。圖／摘自IG
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天命真女成員Michelle Williams也盛裝出席力挺活動。圖／摘自Zim...
天命真女成員Michelle Williams也盛裝出席力挺活動。圖／摘自Zimbio
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天命真女成員Kelly Rowland也盛裝出席力挺活動。圖／摘自Zimbio
天命真女成員Kelly Rowland也盛裝出席力挺活動。圖／摘自Zimbio
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