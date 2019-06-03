素肌感裸妝大行其道 高溫豔夏天日本女孩美出新高度

2019-06-03 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「妳今天好像有點不一樣，感覺…變漂亮了！」被這麼說的時候，相信每個女孩的內心都是有點開心的吧？近年來，日本夏季高溫愈飆愈高，素肌裸妝的清新自然妝感再度大行其道，而那不需厚重的妝感，宛如在不經意中散發出屬於自己的美，正是日本女孩美出新高度的秘密法寶。

日本人氣彩妝品牌SUGAO，今夏推出多款底妝新品，全都是瞄準自然素肌的清透裸妝感風潮而來，品項包括：粉透白/雪透白素顏慕斯、空氣感舒芙蕾CC霜，零毛孔潤色妝前乳和雪紡紗輕裸蜜粉，以及全新重點彩妝系列天生粉嫩舒芙蕾腮紅和QQ果凍感唇釉。

SUGAO建議，在底妝前可先擦上素顏慕斯，其中雪透白素顏慕斯有著淡淡的珍珠光感，能提亮暗沉蠟黃，而全新的粉透白素顏慕斯則是訴求能從肌底透出自然紅潤感，而二款素顏慕斯則都擁有SPF23 PA++++的日常防曬係數。

此外，針對臉上難免有的小瑕疵，日本女孩夏日薄透底妝的秘密，就是先用「零毛孔潤色妝前乳」修修臉，粉藍色可 修飾蠟黃暗沉，粉紅色則可 為白皙肌膚注入紅潤蘋果光澤，粉綠色則用在修正鼻翼、雙頰的泛紅，快冒出的痘痘也能隱藏起來。

接著則再上「SUGAO空氣感舒芙蕾CC霜」，其除一樣擁有SPF23 PA+++日常防曬力外，同時添加調光粒子，能修飾粗大毛孔及暗沉膚色，呈現霧面感底妝。

若想要一整天都像剛上妝般清透，定妝是不能少的最後步驟。SUGAO的「雪紡紗輕裸蜜粉」共有透明和雪白二款色選，輕盈細膩的粉質，搭配像棉花糖鬆鬆軟軟的粉撲，可輕鬆拍出清透微霧面的細緻肌膚。