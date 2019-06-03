金牌台啤 六度找蔡依林代言

2019-06-03 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



有別於一般啤酒廣告所表現歡樂時光、清涼暢快的產品特點，或是強調來自外國工藝原料的產品話術，這次金牌台灣啤酒除了找回第一天后蔡依林第6度代言，更找來知名導演張時霖以特殊的運鏡方式與一幕幕極具張力的畫面，呈現金牌台灣啤酒所欲傳達的品牌精神及價值。

睽違兩年，怪美的女神Jolin強勢回歸，但是，她卻不是唯一的金牌代言人在廣告影片中，Jolin高舉國民啤酒，為人生路上歷經質疑，卻仍勇於做自己的大家乾一杯，「做自己，你就是金牌」站在舞台上耀眼的她鼓勵地說道：「你也可以成為金牌代言人」。

蔡依林出道20年，從少男殺手到亞洲天后，2019年金牌台灣啤酒廣告影片也是她的演藝人生縮影。一路上從未曾間斷的懷疑質問，反而讓她回頭聽見自己內心的聲音：做自己就是金牌。就算全世界都不看好她，她也未曾放棄過自己，在唱跳表現上七十二變持續創新突破的Jolin，不變的是秉持著金牌精神勇於做自己。

金牌台灣啤酒形象廣告影片除了Jolin之外，特別邀請到各行各業的「金牌代言人」。有全世界首位通過跑酷教練資格的脊椎損傷患者，用熱愛運動的心擁抱跑酷運動；有全台最年輕通過段位七段檢定的劍玉師，因劍玉找到自己沸騰的熱血；有聽障金屬藝術家，專注在鑽研創作金屬材質的藝術品；還有斜槓青年，不甘心被職業框架侷限成為黑手理髮師，要給世界一個好看。無論有多麼不同，每個人都以自己的堅持發光發熱，不屈於現實，不被挫折擊敗，體現金牌台啤想鼓舞的「世界拋給你問號，用驚嘆號回敬世界」精神。

拍攝廣告期間，Jolin鬼靈精怪地從金牌台啤罐後探出頭來自己加戲：「哇！！！」突如其來的俏皮吸引了眾人的目光，「夏到禮！有嚇到你嗎？」率真的舉動，就是要宣布2019年金牌音樂趴來了！夏日來臨，台灣啤酒準備了一系列的驚喜活動，讓大家一同喝金牌、宣揚金牌精神，也讓大家能有機會把「金喜」好禮帶回家。

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