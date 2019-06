朴敏英氣質「必殺技」曝光 難怪金材昱、朴敘俊都被電暈暈

2019-06-03 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



講到現今的韓劇女神,接連主演「她的私生活」、「金秘書為何那樣」的朴敏英,可說是當紅女神之一,而在劇中,要怎麼樣把帥氣金材昱、優雅朴敘俊給電得團團轉呢?朴敏英的優雅氣質可說是讓她加分不少,但朴敏英還是有超級「必殺技」,除了完美妝容,當然就是一副完美的耳環,馬上讓氣質翻倍,電到男神狂說「不要~」

當男人近距離看女人時,除了妝容要完美外,搭配的耳環其實才是「電暈」的小心機,朴敏英在「金秘書為何那樣」劇中,就做了絕佳的示範,她熱愛配戴長型耳環,不僅視覺上可以拉長臉部線條,重點是,走路時,耳環跟著擺動,柔美又性感,晃到朴敘俊不要不要的,難怪副會長被電得團團轉。

到了「她的私生活」當中,朴敏英一會兒是個性女強人,另一會兒又是腦殘粉,但朴敏英在精明幹練的一面時,也常用「耳環」當成最畫龍點睛的吸引單品之一,有簡約圓形卻搭配奢華感十足的耳環,也有複雜幾何造型的耳環,呼應她喜歡藝術的風格,亮眼的耳環,搭配朴敏英優雅出眾的臉龐,冰山的金材昱,也都愛上她啦!