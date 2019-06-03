朴敏英氣質「必殺技」曝光 難怪金材昱、朴敘俊都被電暈暈
講到現今的韓劇女神，接連主演「她的私生活」、「金秘書為何那樣」的朴敏英，可說是當紅女神之一，而在劇中，要怎麼樣把帥氣金材昱、優雅朴敘俊給電得團團轉呢？朴敏英的優雅氣質可說是讓她加分不少，但朴敏英還是有超級「必殺技」，除了完美妝容，當然就是一副完美的耳環，馬上讓氣質翻倍，電到男神狂說「不要～」
當男人近距離看女人時，除了妝容要完美外，搭配的耳環其實才是「電暈」的小心機，朴敏英在「金秘書為何那樣」劇中，就做了絕佳的示範，她熱愛配戴長型耳環，不僅視覺上可以拉長臉部線條，重點是，走路時，耳環跟著擺動，柔美又性感，晃到朴敘俊不要不要的，難怪副會長被電得團團轉。
到了「她的私生活」當中，朴敏英一會兒是個性女強人，另一會兒又是腦殘粉，但朴敏英在精明幹練的一面時，也常用「耳環」當成最畫龍點睛的吸引單品之一，有簡約圓形卻搭配奢華感十足的耳環，也有複雜幾何造型的耳環，呼應她喜歡藝術的風格，亮眼的耳環，搭配朴敏英優雅出眾的臉龐，冰山的金材昱，也都愛上她啦！
而女人想要當朴敏英也不是夢想，朴敏英在兩齣戲中，配戴不少南韓輕奢珠寶品牌Tani by minetani的耳環，現在該品牌也正式引進台灣，由韓設計師Young Mee Ahn操刀的設計，特別彰顯出每一顆天然寶石的美麗，強調手工打造訂製的美感，讓每個女人配戴後，都擁有絕美氣質，難怪讓朴敏英也超愛。
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