端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6月7日開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



端午好炎熱，來台中可以玩雪！佔地500坪、位於MITSUI OUTLET PARK 台中港的「SNOWTOWN雪樂地」，是台灣第一家室內恆溫雪場（室內20度，部分區域約16-18度。）。開幕首日(6/7)推出特價入場票只要199元（假日孩童票原價600元），吸引大小朋友衝一波台中三井體驗玩雪樂，端午連假清涼一夏。

來「SNOWTOWN雪樂地」可以堆雪人、打雪仗、體驗雪道滑雪，還有適合親子的「攤位遊戲區」及「手作體驗區」，包含「雪球大作戰」、「極地冰宮」、「冰河漂流」、「尋找威秀寶寶」等多種趣味攤位。每個場次會安排威秀寶寶迎「冰」舞及3D燈光秀，好玩又好拍。 「SNOWTOWN雪樂地」玩打雪仗。圖／威秀提供 分享 facebook 「SNOWTOWN雪樂地」玩堆雪人。圖／威秀提供 分享 facebook 「SNOWTOWN雪樂地」是恆溫玩雪場。圖／威秀提供 分享 facebook

場地內遊客服務包括大廳、售票、領鞋換鞋、自助寄物、雪具租借、戲雪、遊戲、店鋪和餐飲等區域，玩雪前先到「領鞋區」領取適合自己尺寸的雪靴，換上雪靴前務必穿上襪子，「雪具租借區」也提供租借外套、戲雪玩具販售服務。「餐飲區」有販售熟食、點心及冷熱飲，約150個內用座位，6/7當日全品項飲料「買一送一」，6/8推出熱狗堡搭碳酸飲料69元，6/9霜淇淋不限口味「買一送一」。 「SNOWTOWN雪樂地」玩滑雪。圖／威秀提供 分享 facebook 「SNOWTOWN雪樂地」是恆溫玩雪場。圖／威秀提供 分享 facebook 端午來「SNOWTOWN雪樂地」玩雪。圖／威秀提供 分享 facebook 「SNOWTOWN雪樂地」開幕首三日優惠說明。圖／威秀提供 分享 facebook