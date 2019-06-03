木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日本偶像劇天王木村拓哉自從去年成為G-Shock的代言人後，就在中國的微博開設帳號，不像其他明星由工作室或官方來經營。木村拓哉十分用心的圈粉，還曾錄製短片求關注，還時常更新，每一次都能逗樂支持者們。

近日，木村拓哉就上傳了一張配戴知名銀飾品牌Chrome Hearts的皮帶頭，並標示著「去GET朋友的生日禮物，最後想要自己的就GET了」，生澀的中文，讓粉絲大呼「好萌」之外。由於照片的視角是由下往上，落在褲襠的位置，更讓不少人回應「拉鍊有拉好嗎？」，木村拓哉這番想曬敗家戰利品的心，馬上就被「歪樓」了。但藉由這張照片，也讓大家看到天王很生活化的一面，原本他是要去購買送給朋友的生日禮物，結果最後自己太喜歡就留下來了，因此網友還留言給他說「最後禮物買了沒？」