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木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55聯合報 記者曾智緯╱即時報導

日本偶像劇天王木村拓哉自從去年成為G-Shock的代言人後，就在中國的微博開設帳號，不像其他明星由工作室或官方來經營。木村拓哉十分用心的圈粉，還曾錄製短片求關注，還時常更新，每一次都能逗樂支持者們。

近日，木村拓哉就上傳了一張配戴知名銀飾品牌Chrome Hearts的皮帶頭，並標示著「去GET朋友的生日禮物，最後想要自己的就GET了」，生澀的中文，讓粉絲大呼「好萌」之外。由於照片的視角是由下往上，落在褲襠的位置，更讓不少人回應「拉鍊有拉好嗎？」，木村拓哉這番想曬敗家戰利品的心，馬上就被「歪樓」了。但藉由這張照片，也讓大家看到天王很生活化的一面，原本他是要去購買送給朋友的生日禮物，結果最後自己太喜歡就留下來了，因此網友還留言給他說「最後禮物買了沒？」

一直以來，木村拓哉不只是日劇天王，更是男性流行的指標，他偏愛穿著帶有隨興感的美式復古「阿美卡嘰（Amekaji）」風格。去年來台和林志玲合體時，就以仿舊條紋T恤搭配牛仔褲、鹿皮皮革側背包現身機場，堪稱這類風格的精神領袖之一。而此次木村拓哉在微博上曬出的Chrome Hearts的皮帶頭，也是他鍾愛十數年的品牌，據了解價格並不低，可能要價近10萬元，不過就如同網友說的「我覺得上面寫了拓哉的名字」，十分適合他的形象。

木村拓哉時常更新微博的動態，短短一年不到就有上百萬的網友關注。圖／摘自微博
木村拓哉時常更新微博的動態，短短一年不到就有上百萬的網友關注。圖／摘自微博
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木村拓哉在微博上曬出敗家戰利品，讓網友們不停歪樓推文，十分有趣。圖／摘自微博
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