不要懷疑只要猜對贏家！MIDO免費送你海洋之星潛水表

2019-06-03 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



幾乎可說，每個鐘表品牌都有其支持的運動，美度表（MIDO）也不例外，而且是很別出心裁的懸崖跳水。但這倒也和品牌旗下Ocean Star系列腕表的精神不謀而合。正在進行中的紅牛懸崖跳水全球系列賽，MIDO就邀請眾人一同來預測，只要成功預測賽事冠軍得分結果將有機會獲得一只潛水表。

早在2017年時，MIDO就曾邀請里約奧運男子跳水獎牌得主Sam Dorman來詮釋Ocean Star系列腕表，因此今年成為紅牛懸崖跳水全球系列賽的支持品牌之一，也就不讓人意外了。從4月中開始的比賽，先從菲律賓登場，之後9月於西班牙劃下句點，齊聚24位頂尖的懸崖跳水選手，一同來角逐最後的勝利。而品牌所支持的墨西哥籍選手Alessandro De Rose目前積分也分別暫居總排名的第三名。義大利籍好手Jonathan Paredes則在都柏林站時獲得第四名的成績，兩人皆是Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表的最佳演繹者。