親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

假新聞再進化：挑戰民主的「深度偽造」科技

綠營議會猛轟 韓國瑜怒嗆女議員：妳不及格、雙重標準

不要懷疑只要猜對贏家！MIDO免費送你海洋之星潛水表

2019-06-03 12:21聯合報 記者曾智緯╱即時報導

幾乎可說，每個鐘表品牌都有其支持的運動，美度表（MIDO）也不例外，而且是很別出心裁的懸崖跳水。但這倒也和品牌旗下Ocean Star系列腕表的精神不謀而合。正在進行中的紅牛懸崖跳水全球系列賽，MIDO就邀請眾人一同來預測，只要成功預測賽事冠軍得分結果將有機會獲得一只潛水表。

早在2017年時，MIDO就曾邀請里約奧運男子跳水獎牌得主Sam Dorman來詮釋Ocean Star系列腕表，因此今年成為紅牛懸崖跳水全球系列賽的支持品牌之一，也就不讓人意外了。從4月中開始的比賽，先從菲律賓登場，之後9月於西班牙劃下句點，齊聚24位頂尖的懸崖跳水選手，一同來角逐最後的勝利。而品牌所支持的墨西哥籍選手Alessandro De Rose目前積分也分別暫居總排名的第三名。義大利籍好手Jonathan Paredes則在都柏林站時獲得第四名的成績，兩人皆是Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表的最佳演繹者。

MIDO也為此次系列賽事合作發起名為「#BeSuperPrecise」全球線上互動比賽，精準預測賽事冠軍得分結果的表迷將成為互動比賽幸運贏家，並可獲得Ocean Star Caliber 80海洋之星領航80小時潛水表。不僅如此，品牌也希望藉由這項比賽來預告，在去年熱銷的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表，在下半年就會有新作推出，有望再度成為市場上最搶手的運動潛水表。

美度表品牌摯友墨西哥籍選手Alessandro De Rose也在比賽時，配戴O...
美度表品牌摯友墨西哥籍選手Alessandro De Rose也在比賽時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表。圖／MIDO提供
分享
美度表在今年和Red Bull合作，一同支持紅牛懸崖跳水全球系列賽。圖／MIDO...
美度表在今年和Red Bull合作，一同支持紅牛懸崖跳水全球系列賽。圖／MIDO提供
分享
去年熱銷的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表，在下半年就會...
去年熱銷的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表，在下半年就會有新作推出，約54,800元。圖／MIDO提供
分享

都柏林義大利里約

相關新聞

木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55

馬來西亞手抓海鮮「SHELL OUT」滿周年 最大獎龍蝦、紅蟳免費吃

2019-06-03 12:51

超正新娘穿台灣品牌禮服 朗朗巴黎完婚 周董、昆凌甜蜜現身

2019-06-03 12:07

台鐵首辦軌道經濟論壇 張政源：車站是珍珠

2019-06-03 09:44

優人物／珠寶設計師Cindy Chao 永遠盡一千分的努力

2019-06-02 23:35

總是朋友間的「愛情大師」　自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27

夏天就是要吃冰 鹼粽遇上剉冰口感透心涼

2019-06-02 17:52

李治廷、陳偉霆帥穿彩色西裝現身 網：這就是真男人吧！

2019-06-02 13:49

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

請記住這一天！沒搶到SWATCH與BAPE聯名表 一定會扼腕

2019-06-02 11:27

改編李昂小說 林美虹《新娘妝》撫慰受苦靈魂

2019-06-02 11:25

懶熊巴魯、大象哈蒂超可愛！Cath Kidston「森林王子」系列限量上市

2019-06-02 10:25

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15

新婚新居就要時尚 餐廚空間節省術

2019-06-01 13:08

古力娜扎這腿就是上帝的傑作啊 讓人目不管睛都忘記看她拎的骷髏鍊帶包了

2019-06-01 11:50

青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門

2019-06-01 11:03

威士忌拍賣夯！ 羅芙奧山崎50年千萬成交 佳士得香港首拍全賣光

2019-06-01 10:25

張鈞甯帥戴IWC噴火戰機表 專業賽車手同款 中性美很可以！

2019-06-01 07:42

IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46

石鍋滷肉飯、剝皮辣椒滷肉飯！晶華4款「創意滷肉飯」從韓式吃到阿舍菜

2019-06-01 00:12

保養首重清潔！洗臉新品香味迷人 超療癒

2019-05-31 23:16

Jo Malone來台10周年！首度推出6款50ml經典香氣　還有超限量奢華禮盒

2019-05-31 20:55

圖輯／《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣 明開演

2019-05-31 19:02

配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58

下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35

芋頭控看過來！珍煮丹綿滑「芋芋豆漿」6月抽飲品再來一杯

2019-05-31 17:29

天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心

2019-05-31 16:47

巨型「哥吉拉、孫悟空、KERORO軍曹、柯南」大集合 華山快閃3天玩具迷必去

2019-05-31 16:44

《單位展》主視覺設計師中村至男 海外首次個展獻台灣！

2019-05-31 16:19

《黑鳳凰》女星紅毯穿搭自備照明 耀眼亮片亮晶晶

2019-05-31 16:02

傳說中的「喝咖啡看火車」絕景 宜蘭小花徑咖啡IG熱傳

2019-05-31 15:59

美感教育好重要！五位育兒專家解析「美學啟發」的重要性

2019-05-31 15:17
看更多

熱門文章

端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

2019-06-02 17:43

白髮夫婦麥當勞約會 老伯深情趴望感動萬千網民：50年後也要這樣

2019-06-03 10:08

挫咧等！高雄爆發登革熱群聚 台南這項數值是去年4倍

2019-06-02 16:26

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

再現6例登革熱病例 今年本土病例都在高雄

2019-06-02 13:32

午後注意劇烈天氣 吳德榮：周日梅雨季第五道鋒面逼近

2019-06-03 07:15

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28

無聲高血壓 誘發主動脈剝離

2019-06-02 13:39

4月外國觀光客來台人次首度破百萬 陸30萬餘人次最大宗

2019-06-02 17:18

上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00

深信吃鳳梨改善飛蚊症 50歲婦引發胃炎狂吐

2019-06-02 19:13

總是朋友間的「愛情大師」　自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04

唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 白羊財運旺

2019-06-03 07:36

今各地時雨時晴、午後易有大雨 高溫恐破34度

2019-06-03 04:44

這七個有科學認證的習慣 讓你健康不怕老

2019-06-03 07:09

AI醫療時代 醫學工程雙專長夯

2019-06-02 23:40

健康相談室／擦防曬乳 會維生素D不足嗎？

2019-06-02 13:39

台北36.6度創今年入夏最熱！ 明天全台高溫上看35度

2019-06-02 14:40

每日星座運勢／獅子發揮組織領導力 虛榮心獲滿足

2019-06-03 00:00

彭啟明：端午連假很炎熱 關注典型梅雨鋒發展

2019-06-03 07:44

LINE群組助長 非典型計程車難查

2019-06-03 00:24

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

一場大雨沖出滿滿廢棄物 環保署回應了

2019-06-03 11:08

超正新娘穿台灣品牌禮服 朗朗巴黎完婚 周董、昆凌甜蜜現身

2019-06-03 12:07

獨／打破「胸大是美」迷思 平胸手術近五年倍增

2019-06-02 15:03

罕病20／當人生勝利組爸媽遇見罕病天使小孩

2019-06-03 07:09

「木星衝」要來了 南瀛天文台端午連假有遠鏡實地觀測

2019-06-02 14:50

國內首座實驗性「蟹道」 因陸蟹會迷航暫喊停

2019-06-02 16:51

由北到南12縣市大雨！ 明天天氣仍不穩定

2019-06-02 14:35

【她們的世界】陳姵穎／姚以清，「花時間」感受當下的美好

2019-06-03 06:00

世界自行車日 交長：32億升級環島自行車道

2019-06-03 00:24

高雄新增6例登革熱個案 近3年新高

2019-06-02 15:22

醫病天地／胃造口灌食 病人保自尊

2019-06-02 23:58

醫工風潮 從救人一命到「發明救人機器」

2019-06-02 23:45

李治廷、陳偉霆帥穿彩色西裝現身 網：這就是真男人吧！

2019-06-02 13:49

跨界醫成立生技公司 換角度找到價值

2019-06-02 23:47

長期腰痠背痛困擾 縮胸手術G奶變C奶

2019-06-02 15:02

他的哈密瓜一株僅一果 種出極品風味更勝日本瓜

2019-06-03 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top