親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

NBA文字直播／第三節開局18：0攻勢 勇士超前暴龍

餐桌全球化？華人吃花膠，非洲「血汗魚鰾」

台鐵首辦軌道經濟論壇 張政源：車站是珍珠

2019-06-03 09:44聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵局今舉行2019軌道經濟與城市發展論壇，邀請軌道經濟的產、官、學各界重量級人物，以未來願景、商場經營、綜合性開發及舊市區更新四個議題，探討軌道經濟的重要性及與城市發展的關連性。台鐵局長張政源說，這是台灣第一個為軌道經濟為主論壇，把車站當珍珠，把環島鐵路當項鍊，串成珍珠項鍊，一起推動軌道經濟，

張政源表示，今天舉辦台灣第一個為軌道經濟為主論壇，近幾年軌道經濟興起，透過今天論壇，結合各界一起討論，一同找軌道經濟發展的軌跡、方向和做法。

他說，相信未來軌道經濟一定是以車站為主體向外擴散，把車站當珍珠，把鐵路當項鍊，大家一起努力，串成珍珠項鍊，一同推動軌道經濟，在台灣成為非常強的經濟體，也希望透過此次論壇各場次主持人、主講人、與談人等發散性及相互對談、討論的方式，激盪出軌道經濟發展的新契機，也為台鐵132周年鐵路節系列活動先導暖身。

台鐵局說，論壇一開始以「日本軌道建設土地開發與附屬事業經營」為主題進行探討。如何汲取日本軌道經濟的經驗，在既有的大眾運輸系統中，囊括龐大的人流及商流，建立互惠的複合渠道，是軌道經濟發展未來應積極學習的課題。

台鐵局說，第二場就「軌道商場經營與對社區的發展關係」進行交流。交通樞紐可以創造人潮，人潮可以創造商機，在市中心百貨商場逐漸飽和的年代，位於交通樞紐的軌道經濟形態百貨，是未來百貨業的趨勢，而依附車站衍生的商業模式，除能促進台鐵局附屬事業收入外，亦能帶動旅客人數的成長，進而促進社區經濟發展。

至於第三場，探討「垂直微型城市的新趨勢」，根據OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 預測，2050年全球人口將達90億，未來世界共同面臨城市腹地不足、生活空間嚴重縮減，因此結合周邊地區整體開發，才能有效解決交通運輸、土地使用與公共設施等衍生綜合土地發展問題，並以大眾運輸導向發展(TOD)的理念，發展車站城市(Station City)、緊湊城市(Compact City)，體現垂直、多元化的「一座建築，一座城市」趨勢。

台鐵說，在目前文化資產保存法愈趨嚴格的情況下，車站改建不再僅是單純地將原車站拆除後重建，而是應思考如何藉由都市計畫變更或更新，將舊車站周邊土地做有系統的規畫與開發利用，創造新的車站意象，並結合古蹟車站、商業、文化、交通系統，聯合開發來營造都會新風貌，活絡都市發展。論壇第四場以「縱貫生活、穿越經典」為主軸。

台鐵局表示，本次論壇吸引交通、建築、不動產、商場、都市發展等相關產業領袖、顧問意見領袖及地方機關代表，與報名參加者共超過500位人員蒞臨現場，共同分享軌道經濟與城市發展的寶貴實務經驗，全場反應熱烈。期盼透過這次論壇各界專家經驗分享及與會眾人的意見交換，激發軌道經濟的新思維，帶動台鐵局附屬事業蓬勃發展，創造台鐵的軌道經濟新世代，並與鐵道沿線都市共榮發展。

2019軌道經濟與城市發展論壇。記者曾原信／攝影
2019軌道經濟與城市發展論壇。記者曾原信／攝影
分享

台鐵建築

相關新聞

優人物／珠寶設計師Cindy Chao 永遠盡一千分的努力

2019-06-02 23:35

總是朋友間的「愛情大師」　自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27

夏天就是要吃冰 鹼粽遇上剉冰口感透心涼

2019-06-02 17:52

李治廷、陳偉霆帥穿彩色西裝現身 網：這就是真男人吧！

2019-06-02 13:49

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

請記住這一天！沒搶到SWATCH與BAPE聯名表 一定會扼腕

2019-06-02 11:27

改編李昂小說 林美虹《新娘妝》撫慰受苦靈魂

2019-06-02 11:25

懶熊巴魯、大象哈蒂超可愛！Cath Kidston「森林王子」系列限量上市

2019-06-02 10:25

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15

新婚新居就要時尚 餐廚空間節省術

2019-06-01 13:08

古力娜扎這腿就是上帝的傑作啊 讓人目不管睛都忘記看她拎的骷髏鍊帶包了

2019-06-01 11:50

青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門

2019-06-01 11:03

威士忌拍賣夯！ 羅芙奧山崎50年千萬成交 佳士得香港首拍全賣光

2019-06-01 10:25

張鈞甯帥戴IWC噴火戰機表 專業賽車手同款 中性美很可以！

2019-06-01 07:42

IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46

石鍋滷肉飯、剝皮辣椒滷肉飯！晶華4款「創意滷肉飯」從韓式吃到阿舍菜

2019-06-01 00:12

保養首重清潔！洗臉新品香味迷人 超療癒

2019-05-31 23:16

Jo Malone來台10周年！首度推出6款50ml經典香氣　還有超限量奢華禮盒

2019-05-31 20:55

圖輯／《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣 明開演

2019-05-31 19:02

配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58

下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35

芋頭控看過來！珍煮丹綿滑「芋芋豆漿」6月抽飲品再來一杯

2019-05-31 17:29

天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心

2019-05-31 16:47

巨型「哥吉拉、孫悟空、KERORO軍曹、柯南」大集合 華山快閃3天玩具迷必去

2019-05-31 16:44

《單位展》主視覺設計師中村至男 海外首次個展獻台灣！

2019-05-31 16:19

《黑鳳凰》女星紅毯穿搭自備照明 耀眼亮片亮晶晶

2019-05-31 16:02

傳說中的「喝咖啡看火車」絕景 宜蘭小花徑咖啡IG熱傳

2019-05-31 15:59

美感教育好重要！五位育兒專家解析「美學啟發」的重要性

2019-05-31 15:17

比爾蓋茲、李奧納多都有投資 素食漢堡「V Burger」進駐微風廣場

2019-05-31 14:48

小孩誤吞鈕扣電池 台灣兒童中毒占全體五分之一

2019-05-31 14:42

獨／布丁狗主題快閃店來了！ 超Q人形燒、肉球造型軟糖療癒登場

2019-05-31 14:29

讀者六月號 一窺刑具進化成健身時尚

2019-05-31 14:26
看更多

熱門文章

端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

2019-06-02 17:43

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

再現6例登革熱病例 今年本土病例都在高雄

2019-06-02 13:32

明天油價降 中油汽、柴油減0.5元

2019-06-02 12:14

挫咧等！高雄爆發登革熱群聚 台南這項數值是去年4倍

2019-06-02 16:26

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28

無聲高血壓 誘發主動脈剝離

2019-06-02 13:39

4月外國觀光客來台人次首度破百萬 陸30萬餘人次最大宗

2019-06-02 17:18

上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00

總是朋友間的「愛情大師」　自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04

深信吃鳳梨改善飛蚊症 50歲婦引發胃炎狂吐

2019-06-02 19:13

午後注意劇烈天氣 吳德榮：周日梅雨季第五道鋒面逼近

2019-06-03 07:15

今各地時雨時晴、午後易有大雨 高溫恐破34度

2019-06-03 04:44

台北36.6度創今年入夏最熱！ 明天全台高溫上看35度

2019-06-02 14:40

這七個有科學認證的習慣 讓你健康不怕老

2019-06-03 07:09

AI醫療時代 醫學工程雙專長夯

2019-06-02 23:40

健康相談室／擦防曬乳 會維生素D不足嗎？

2019-06-02 13:39

每日星座運勢／獅子發揮組織領導力 虛榮心獲滿足

2019-06-03 00:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 白羊財運旺

2019-06-03 07:36

LINE群組助長 非典型計程車難查

2019-06-03 00:24

彭啟明：端午連假很炎熱 關注典型梅雨鋒發展

2019-06-03 07:44

鄭明典：垂直風切強 有煙囪雲發展跡象

2019-06-02 11:12

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

騎單車姿勢不對 當心還沒練到健康先打折

2019-06-02 10:32

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27

獨／打破「胸大是美」迷思 平胸手術近五年倍增

2019-06-02 15:03

罕病20／當人生勝利組爸媽遇見罕病天使小孩

2019-06-03 07:09

立法院這張海綿寶寶桌 背後有洋蔥

2019-06-02 11:14

收到陌生人的關懷 他從逆風少年變店長

2019-06-02 11:08

「木星衝」要來了 南瀛天文台端午連假有遠鏡實地觀測

2019-06-02 14:50

由北到南12縣市大雨！ 明天天氣仍不穩定

2019-06-02 14:35

加油再等等！ 汽油3日起降5角、95無鉛29.8元

2019-06-02 12:16

國內首座實驗性「蟹道」 因陸蟹會迷航暫喊停

2019-06-02 16:51

高雄新增6例登革熱個案 近3年新高

2019-06-02 15:22

世界自行車日 交長：32億升級環島自行車道

2019-06-03 00:24

寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23

請記住這一天！沒搶到SWATCH與BAPE聯名表 一定會扼腕

2019-06-02 11:27

開車族小確幸！ 下周汽、柴油各調降0.5元

2019-06-02 12:41

長期腰痠背痛困擾 縮胸手術G奶變C奶

2019-06-02 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top