台鐵首辦軌道經濟論壇 張政源：車站是珍珠

2019-06-03 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵局今舉行2019軌道經濟與城市發展論壇，邀請軌道經濟的產、官、學各界重量級人物，以未來願景、商場經營、綜合性開發及舊市區更新四個議題，探討軌道經濟的重要性及與城市發展的關連性。台鐵局長張政源說，這是台灣第一個為軌道經濟為主論壇，把車站當珍珠，把環島鐵路當項鍊，串成珍珠項鍊，一起推動軌道經濟，

張政源表示，今天舉辦台灣第一個為軌道經濟為主論壇，近幾年軌道經濟興起，透過今天論壇，結合各界一起討論，一同找軌道經濟發展的軌跡、方向和做法。

他說，相信未來軌道經濟一定是以車站為主體向外擴散，把車站當珍珠，把鐵路當項鍊，大家一起努力，串成珍珠項鍊，一同推動軌道經濟，在台灣成為非常強的經濟體，也希望透過此次論壇各場次主持人、主講人、與談人等發散性及相互對談、討論的方式，激盪出軌道經濟發展的新契機，也為台鐵132周年鐵路節系列活動先導暖身。

台鐵局說，論壇一開始以「日本軌道建設土地開發與附屬事業經營」為主題進行探討。如何汲取日本軌道經濟的經驗，在既有的大眾運輸系統中，囊括龐大的人流及商流，建立互惠的複合渠道，是軌道經濟發展未來應積極學習的課題。

台鐵局說，第二場就「軌道商場經營與對社區的發展關係」進行交流。交通樞紐可以創造人潮，人潮可以創造商機，在市中心百貨商場逐漸飽和的年代，位於交通樞紐的軌道經濟形態百貨，是未來百貨業的趨勢，而依附車站衍生的商業模式，除能促進台鐵局附屬事業收入外，亦能帶動旅客人數的成長，進而促進社區經濟發展。

至於第三場，探討「垂直微型城市的新趨勢」，根據OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 預測，2050年全球人口將達90億，未來世界共同面臨城市腹地不足、生活空間嚴重縮減，因此結合周邊地區整體開發，才能有效解決交通運輸、土地使用與公共設施等衍生綜合土地發展問題，並以大眾運輸導向發展(TOD)的理念，發展車站城市(Station City)、緊湊城市(Compact City)，體現垂直、多元化的「一座建築，一座城市」趨勢。

台鐵說，在目前文化資產保存法愈趨嚴格的情況下，車站改建不再僅是單純地將原車站拆除後重建，而是應思考如何藉由都市計畫變更或更新，將舊車站周邊土地做有系統的規畫與開發利用，創造新的車站意象，並結合古蹟車站、商業、文化、交通系統，聯合開發來營造都會新風貌，活絡都市發展。論壇第四場以「縱貫生活、穿越經典」為主軸。