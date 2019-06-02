總是朋友間的「愛情大師」 自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每當自己經歷過一段感情的挫折，就會不知不覺，對於感情的可信度有所質疑，然而最後變成了條平行線的我們，經常會以一個不完美收場當作結束，即使是表面和平地分開，難免心裡還是有許多的疙瘩在。

久而久之，就會不輕易的去碰觸情感，把自己沈浸在工作的忙碌之中。但有些人會談起「嘴砲式戀愛」，假裝自己跟自己戀愛，或是跟交友App上的某些人嘴砲談戀愛，彷彿自己內心有份寄託，但其實，會談嘴砲式戀愛的人，都有一些特點。

總是看著別人放閃，自己只有戴墨鏡的分

只要最近上映的愛情電影，總會被男女主角迷的天旋地轉，彷彿自己就沈浸在這段愛戀之中，是否我們真的只能談一場「嘴砲式戀愛」，正因為非常了解自己對於愛情的憧憬，以及真實個性差異，對於愛情來說，想要這樣的情感，就只好遠遠的感受，滿足自己暫時的好奇心。

在街上人來人往，總會看見些令人稱羨的「鴛鴦」，只差沒有在你的面前戲水，而反觀自己，對於這樣的情感，真的能像眼前的景象這樣無憂無慮、不顧一切的眼光去認真的愛對方嗎？對於自己心中的矛盾，在心中不時的警惕自己。

更特別的是，當朋友發生些感情上的問題，自己能頭頭是道的替別人解難，彷彿自己閱歷無數般，卻又不是真的時常戀愛。

這樣的人也堅信自己，把自己的條件、物質都打理得很好，當然也要差不多等級的伴侶，才是真的門當戶對，也不是過於挑惕，而是在眾多愛情選擇下，不是為了愛情需求，而隨意地找一個伴來打發時間，要的是彼此可以自在、無憂無慮地為彼此的生活，好好的享受，甚至可以幸福的依靠伴侶，若是沒有這樣的條件，也不會輕易的把自己的「心」交出去。

即使單身，也會時刻精彩

回首少年時期，大家對於愛情的憧憬，總是奮不顧身地為對方，做最大的犧牲、相愛。年紀稍長之後，便覺得已經回不去那個自己了，也或許沒有被感情束縛，才能做回自己。

回頭想想，原來這樣的空閒時間，其實也是在找回自己的一種方式，感情的束縛，反而是失去自己的絆腳石，別說這是一種藉口，就算是一種藉口也罷，起碼我為自己認真地存在著，而不是為別人而活。

然而嘴砲式戀愛，是為自己創造一個新的里程，這種虛構式的情感，為自己創造許多愛情的習題，不管是在軟體APP、小說中，都是一種為自己看透對愛情的一種渴望感，不再輕易地委曲求全，不會對於各種的問題及價值觀，有著不同的見解。