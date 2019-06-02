蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



不論是蔬食主義者，或是肉肉控都可以品嘗！由比爾蓋茲以及李奧納多所重金投資的「Beyond Meat」未來肉排已正式引進台灣，進駐微風廣場，6月起正式開賣，開幕期間任買一款漢堡加購任一套餐組合，就可享有部分5折優惠。此外，6月7日前在微風廣場留言就可抽獎，得獎者可免費吃切達起司未來漢堡。

「Beyond Meat」未來肉排以豌豆為主要原料的打造的純素肉排，每份漢堡內的肉排含有20克蛋白質，營養價值媲美牛肉，鐵質更是高達一般漢堡肉的2倍。其中還加入甜菜根，打造出逼真的肉排血色，不論口感或是色澤都貼近真肉。

V Burger使用Beyond Meat與Omnipork新豬肉，推出一系列未來菜單，像是切達起司未來漢堡、炸新豬肉排堡等，除了提供給吃素族群外，還能讓平常沒有吃素習慣的消費者也能輕鬆接受素食料理。另有自製的肉丸子以及用新豬肉自製的燉肉醬佐薯球小點，滿足不同客層。

為了慶祝開幕，V Burger自即日起到6月10日間，購買任一漢堡加購任一套餐組合，套餐組合部分5折優惠，未來漢堡220元加購沙拉套餐組合，沙拉套餐組合原價90元、特價45元。另6月7日前在微風廣場臉書專頁按讚，並留言tag好友吃未來漢堡，就可抽切達起司未來漢堡免費吃，預計抽出20份。