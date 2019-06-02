夏天悶熱讓肌膚狂出油嗎？4招終結油性肌膚煩惱

2019-06-02 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



用比較輕薄的保濕產品，才不會讓臉部造成更多的負擔。圖／摘自 pexels 分享 facebook 典型夏季氣候來臨，一會兒太陽曬到頭暈，一會兒悶熱到全身流汗，臉上也狂冒油，這時油性肌膚的人，就會發現自己油光滿面，甚至因此狂冒痘痘。到底油性肌膚，在夏天時，該要怎麼保養呢，才不會冒痘痘與狂出油呢？其實先從丟掉過於清潔的洗臉開始！

改用中性、溫和的洗面乳清潔

清潔力比較強的泡沫洗面乳，對於油性皮膚來說，會連肌膚的保護屏障也會跟著被帶走，導致皮膚的鎖水功能變得脆弱，這樣油性皮膚反而會皮膚更乾燥，出更多的油，夏天又要來臨了，保濕更重要，所以切記不要使用清潔過強的洗面乳，改用比較中性、溫和的洗面乳，好好善待你的肌膚吧！

保濕化妝水替代收斂、爽膚型的化妝水

許多人對於化妝水有許多的類別，保濕、收斂、爽膚、抗老讓大家在選擇的時候，常會傻傻分不清楚，到底需要的是哪種，對自己的皮膚狀態才是最好的，而洗臉後的膚質狀態，又會需要怎樣的化妝水呢？

保濕化妝水

有些化妝水內，含有軟化角質的成分，通常都要特別的確認，讓你在使用後，不僅僅給皮膚補水，還能代謝掉老廢角質，讓皮膚在吸收水分的功能，可以更加倍，也使肌膚觸感更柔嫩。

爽膚、收斂化妝水

聽名稱就知道，使用這種化妝水後，皮膚就會感覺比較乾爽，但一般油性肌膚的人，通常聽到收斂、爽膚，都一定會選擇，因為這能對油脂控制，對於油性肌膚的人，保養觀念通常會希望不要油光滿面，下意識就會主動的選擇這類的化妝水。

但其實可以間隔幾天使用一次，油性肌膚不建議天天使用，因為油性肌膚最主要的還是補水，而針對收斂，通常會希望解決毛孔粗大，但實際了解毛孔粗大的原因，你會發現，把粉刺痘痘的問題排除，就比較不擔心毛孔粗大的問題，追究原因還是多給皮膚些保濕吧！

選擇比較清爽、輕薄的保濕產品

夏天來臨，相信不只是油性肌膚的人害怕過於油膩的問題，悶熱天氣，擦上厚重的保濕產品，就像戴上一層面具那樣的悶熱。還是要提醒油性肌膚的人，選擇保濕產品的時候，盡量還是要以輕薄、好吸收、保濕效果好為主要的保濕產品特性，但絕對不能忽略保濕這個步驟。