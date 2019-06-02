Nespresso咖啡大師牛奶特調系列體驗會北中巡迴 品味咖啡自然甜香

2019-06-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



簡單快速又可以隨時變換風味的膠囊咖啡，已經成為許多人每天不可或缺。Nespresso更發現，全球3/4咖啡愛好者都喜歡將咖啡添加牛奶享用，因此推出全新「Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列」，共有溫和奇里奧CHIARO、濃醇蘇克洛SCURO，和特濃可塔朵CORTO共3款咖啡風味，以世界各地頂尖咖啡大師為靈感，打造出專門設計能與牛奶完美融合的全新咖啡風味。

咖啡拉花大師林奐表示，「最適合搭配牛奶的咖啡豆，需要帶穀物、麥芽與麵包香調，並且透過風味平衡的中深度烘焙，最能展現兩者融合後的完美甜香與圓潤奶香。」想要搶先體驗Nespresso咖啡大師牛奶特調系列加入牛奶後的自然甜香，即日起至6/4於台北SOGO忠孝館1F中大門廣場、6/14至6/16於台中新光三越中港店1F水舞廣場，舉行「Nespresso咖啡大師牛奶特調系列千人體驗會」，現場除了提供消費者體驗最新咖啡風味，更可以學習調配出最佳比例特調咖啡的秘訣。