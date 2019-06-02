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Nespresso咖啡大師牛奶特調系列體驗會北中巡迴 品味咖啡自然甜香

2019-06-02 16:31聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

簡單快速又可以隨時變換風味的膠囊咖啡，已經成為許多人每天不可或缺。Nespresso更發現，全球3/4咖啡愛好者都喜歡將咖啡添加牛奶享用，因此推出全新「Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列」，共有溫和奇里奧CHIARO、濃醇蘇克洛SCURO，和特濃可塔朵CORTO共3款咖啡風味，以世界各地頂尖咖啡大師為靈感，打造出專門設計能與牛奶完美融合的全新咖啡風味。

咖啡拉花大師林奐表示，「最適合搭配牛奶的咖啡豆，需要帶穀物、麥芽與麵包香調，並且透過風味平衡的中深度烘焙，最能展現兩者融合後的完美甜香與圓潤奶香。」想要搶先體驗Nespresso咖啡大師牛奶特調系列加入牛奶後的自然甜香，即日起至6/4於台北SOGO忠孝館1F中大門廣場、6/14至6/16於台中新光三越中港店1F水舞廣場，舉行「Nespresso咖啡大師牛奶特調系列千人體驗會」，現場除了提供消費者體驗最新咖啡風味，更可以學習調配出最佳比例特調咖啡的秘訣。

除了不斷推出新咖啡口味，Nespresso在台灣亦積極正視膠囊回收議題，不僅於全台百貨門市設置回收箱，從今年5月起，更於全台超過1,300間郵局提供消費者免郵資的郵寄回收服務。消費者只要透過網路或電話訂購膠囊時加購Nespresso專用回收袋（1元），即隨貨提供「免郵資郵局回收託運單」乙張，將使用後的咖啡膠囊放入Nespresso專用回收袋並密封，至郵局臨櫃交寄即完成。透過完整便利的回收流程，發揮鋁質膠囊可無限回收熔化再利用的特性，重新製成腳踏車、筆、刀具、藝術品等實用生活用品，讓消費者享用咖啡更有意義。

Sandy吳姍儒優雅化身Nespresso咖啡大使，搶先體驗咖啡大師牛奶特調系列...
Sandy吳姍儒優雅化身Nespresso咖啡大使，搶先體驗咖啡大師牛奶特調系列的甜香滋味。圖／Nespresso提供
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Nespresso從今年5月起，於全台超過1,300間郵局提供消費者免郵資的郵寄...
Nespresso從今年5月起，於全台超過1,300間郵局提供消費者免郵資的郵寄回收服務。圖／Nespresso提供
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Nespresso推出全新Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列...
Nespresso推出全新Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列，共有3款風味。圖／Nespresso提供
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拉花大賽冠軍得主林奐使用Nespresso Creatista Plus展演精湛...
拉花大賽冠軍得主林奐使用Nespresso Creatista Plus展演精湛拉花藝術，並分享咖啡風味與牛奶搭配的秘訣。圖／Nespresso提供
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咖啡郵局拉花
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