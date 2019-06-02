不用花大錢也能搭出獨特風格！CK在這夏天助你一臂之力

2019-06-02 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



換季之際，不只要更新服飾選項，配件也要替換，今年夏天CALVIN KLEIN Watches + Jewelry（簡稱CK）以復刻風格腕表和複合材質輕珠寶，形塑清新質感。而網紅們都在戴的Daniel Wellington（簡稱DW）也推出了全新戒指系列，讓消費者搭配時，更能凸顯獨特風格。

在這季，CK加入了復刻風潮的行列，以如同建築結構線條感，塑造出established系列腕表渾圓的外觀，並搭配了略為弧形的表鏡，使人感受到有別以往的清新魅力。經噴砂處理的表盤和拋光的不鏽鋼表殼，呈現了建築中的光影關係，CK還針對不同的市場需求，設計出表徑達43毫米的男表，以及尺寸32毫米的女表，能自行搭配成對表。細膩的地方在於表帶皮革因應男、女表款的差異，以鱷魚壓紋或珍珠光澤的設計相呼應。不僅如此，品牌還首次打造了香檳金PVD表殼搭配黑色鱷魚紋皮革表帶，傳遞帥氣風格。