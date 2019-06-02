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不用花大錢也能搭出獨特風格！CK在這夏天助你一臂之力

2019-06-02 16:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

換季之際，不只要更新服飾選項，配件也要替換，今年夏天CALVIN KLEIN Watches + Jewelry（簡稱CK）以復刻風格腕表和複合材質輕珠寶，形塑清新質感。而網紅們都在戴的Daniel Wellington（簡稱DW）也推出了全新戒指系列，讓消費者搭配時，更能凸顯獨特風格。

在這季，CK加入了復刻風潮的行列，以如同建築結構線條感，塑造出established系列腕表渾圓的外觀，並搭配了略為弧形的表鏡，使人感受到有別以往的清新魅力。經噴砂處理的表盤和拋光的不鏽鋼表殼，呈現了建築中的光影關係，CK還針對不同的市場需求，設計出表徑達43毫米的男表，以及尺寸32毫米的女表，能自行搭配成對表。細膩的地方在於表帶皮革因應男、女表款的差異，以鱷魚壓紋或珍珠光澤的設計相呼應。不僅如此，品牌還首次打造了香檳金PVD表殼搭配黑色鱷魚紋皮革表帶，傳遞帥氣風格。

同時，CK還利用不鏽鋼鋼與PVD香檳金為主體，設計出bubbly系列飾品，運用多種材質、色彩的變化，創造飾品能趣味混搭。全系列共有頸鍊、耳環、戒指套組等款式，分別以搭配瑪瑙、人工珊瑚和白色珍珠等不同的材質，能夠依據不同場合的服裝風格互相搭配或單獨配戴。帶有文青感的DW將北歐簡約自然的靜謐風格融入全新戒指設計中，捨去繁複的線條，以圓形展現張力，表面鍍以亮銀色或玫瑰金色，再飾以不同色系之陶瓷及細膩的品牌字樣雕刻。便於消費者，將戒指、手環及腕表混搭，與單一飾品配戴截然不同，更具玩味個性。

CALVIN KLEIN established系列腕表，香檳金PVD表殼搭配珍...
CALVIN KLEIN established系列腕表，香檳金PVD表殼搭配珍珠白皮革表帶，8,400元。圖／CALVIN KLEIN提供
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全新的CK established系列腕表，細膩的地方在於表帶皮革因應男、女表款...
全新的CK established系列腕表，細膩的地方在於表帶皮革因應男、女表款的差異，以鱷魚壓紋或珍珠光澤的設計相呼應。圖／CALVIN KLEIN提供
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在這季，CK加入了復刻風潮的行列，以如同建築結構線條感，塑造出establish...
在這季，CK加入了復刻風潮的行列，以如同建築結構線條感，塑造出established系列腕表渾圓的外觀。圖／CALVIN KLEIN提供
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CALVIN KLEIN established系列腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色鱷魚...
CALVIN KLEIN established系列腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色鱷魚紋皮革表帶，7,200元。圖／CALVIN KLEIN提供
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CALVIN KLEIN established系列腕表，香檳金PVD表殼搭配黑...
CALVIN KLEIN established系列腕表，香檳金PVD表殼搭配黑色鱷魚紋皮革表帶，8,400元。圖／CALVIN KLEIN提供
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CALVIN KLEIN established系列腕表，不鏽鋼表殼搭配水藍色皮...
CALVIN KLEIN established系列腕表，不鏽鋼表殼搭配水藍色皮革表帶，7,200元。圖／CALVIN KLEIN提供
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DW全新經典系列香檳金色戒指1,200元、經典系列香檳金色白瓷戒指1,500元，...
DW全新經典系列香檳金色戒指1,200元、經典系列香檳金色白瓷戒指1,500元，經典系列香檳金色手環3,000元。圖／Daniel Wellington提供
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