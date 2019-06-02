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昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

被稱作為「老花」的經典復古Monogram印花是近來很受歡迎的設計元素，以品牌Logo或是具有故事性的圖樣組合出典雅繁複的花紋，有著百搭、識別度高的特色。

受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent今年春夏時裝秀上出現了Monogram-All-Over系列包款，上面以金屬雕刻盤熱壓轉印至皮革表面的古老工藝技術印著經典Cassandra Monogram圖紋，低調復古。配上特別開發、具有懷舊色調的麂皮絨皮革以及經過手工處理的金屬，更顯優雅。今年秋季，改以米色與褐色Cassandra Monogram轉印於帆布材質上，配上光滑細緻小牛皮革打造全新的帆布款式，增添率性姿態。孫芸芸近日連續秀出方型肩背包和水桶包，可以說是此系列的頭號粉絲。

而Salvatore Ferragamo今年初推出的Gancini Monogram系列，則是以品牌總部大樓Palazzo Spini Feroni大宅側面用於拴馬的鍛鐵製品為靈感所誕生的雙鉤飾釦圖案作為主角，滿版印製在包款與服裝、配件等單品上。包括小S、陳庭妮、昆凌等女星也都愛上這個系列包款，尤其金屬鍊帶後背款更是人氣商品。

陳庭妮示範Ferragamo Gancini Monogram系列肩背包。圖／摘...
陳庭妮示範Ferragamo Gancini Monogram系列肩背包。圖／摘自IG
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受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent打造Monog...
受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent打造Monogram-All-Over系列包款，上面印著經典Cassandra Monogram圖紋，低調復古。圖／Saint Laurent提供
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QUILTING Gancini Monogram後背包，59,900元。圖／F...
QUILTING Gancini Monogram後背包，59,900元。圖／Ferragamo提供
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昆凌示範Ferragamo Gancini Monogram系列後背包。圖／摘自...
昆凌示範Ferragamo Gancini Monogram系列後背包。圖／摘自IG
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受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent打造Monog...
受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent打造Monogram-All-Over系列包款，上面印著經典Cassandra Monogram圖紋，低調復古。圖／Saint Laurent提供
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小S示範Ferragamo Gancini Monogram系列後背包。圖／摘自...
小S示範Ferragamo Gancini Monogram系列後背包。圖／摘自IG
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孫芸芸示範Saint Laurent Monogram-All-Over系列包款...
孫芸芸示範Saint Laurent Monogram-All-Over系列包款。圖／摘自IG
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Gancini monogram小包15,900元，Gancini monogr...
Gancini monogram小包15,900元，Gancini monogram絲巾10,500元。圖／Ferragamo提供
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受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent打造Monog...
受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent打造Monogram-All-Over系列包款，上面印著經典Cassandra Monogram圖紋，低調復古。圖／Saint Laurent提供
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孫芸芸示範Saint Laurent Monogram-All-Over系列包款...
孫芸芸示範Saint Laurent Monogram-All-Over系列包款。圖／摘自IG
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Monogram-All-Over系列今年秋季，改以米色與褐色Cassandra...
Monogram-All-Over系列今年秋季，改以米色與褐色Cassandra Monogram轉印於帆布材質上，配上光滑細緻小牛皮革打造全新的帆布款式，增添率性姿態。圖／Saint Laurent提供
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COMO Gancini Monogram涼鞋，24,900元。圖／Ferrag...
COMO Gancini Monogram涼鞋，24,900元。圖／Ferragamo提供
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有故事老花
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