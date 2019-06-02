昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



被稱作為「老花」的經典復古Monogram印花是近來很受歡迎的設計元素，以品牌Logo或是具有故事性的圖樣組合出典雅繁複的花紋，有著百搭、識別度高的特色。

受到90年代品牌archive典藏啟發，Saint Laurent今年春夏時裝秀上出現了Monogram-All-Over系列包款，上面以金屬雕刻盤熱壓轉印至皮革表面的古老工藝技術印著經典Cassandra Monogram圖紋，低調復古。配上特別開發、具有懷舊色調的麂皮絨皮革以及經過手工處理的金屬，更顯優雅。今年秋季，改以米色與褐色Cassandra Monogram轉印於帆布材質上，配上光滑細緻小牛皮革打造全新的帆布款式，增添率性姿態。孫芸芸近日連續秀出方型肩背包和水桶包，可以說是此系列的頭號粉絲。