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與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28聯合報 記者楊德宜╱即時報導

樂桃航空說，今年夏天起，樂桃與香草航空將攜手合作成為日本最大LCC（Low-cost Carrier）航空公司。明天晚上9時至7日晚上10時59分，推出「Peach x Vanilla Air攜手迎盛夏」促銷方案，飛日本玩透透未稅價單程688元起，機位有限。

販售期間：2019年6月3日21:00~6月7日22:59(台灣時間)

適用期間：2019年6月24日~10月26日

樂桃航空說，適用出發日期、票價依各航線有所不同。

「Peach x Vanilla Air攜手迎盛夏」促銷方案，飛日本玩透透未稅價...
「Peach x Vanilla Air攜手迎盛夏」促銷方案，飛日本玩透透未稅價單程688元起。圖／樂桃航空提供
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樂桃航空航線票價
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