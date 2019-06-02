與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



樂桃航空說，今年夏天起，樂桃與香草航空將攜手合作成為日本最大LCC（Low-cost Carrier）航空公司。明天晚上9時至7日晚上10時59分，推出「Peach x Vanilla Air攜手迎盛夏」促銷方案，飛日本玩透透未稅價單程688元起，機位有限。

販售期間：2019年6月3日21:00~6月7日22:59(台灣時間)

適用期間：2019年6月24日~10月26日