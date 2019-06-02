請記住這一天！沒搶到SWATCH與BAPE聯名表 一定會扼腕

2019-06-02 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



SWATCH今年的聯名款腕表依舊有著超高話題，找來人氣潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）合作，利用超大尺寸的Big Bold表款為基礎，推出以城市為發想的6只腕表。其中，東京款搶先於日前發售，限量400只，不到一個上午就完售，而台灣也確定在6月15日開始販售，預計也會引起排隊人潮。

瑞士流行腕表品牌SWATCH率先推出全新的Big Bold系列腕表，有著47毫米的大表徑，加上多色的選擇，讓消費者印象深刻。但沒想到的是，今年品牌的話題聯名腕表，也是利用這款為藍本，找來潮牌A Bathing Ape（BAPE）聯手，打造出截然不同的聯名Big Bold系列。1993年成立的BAPE以猿人頭Logo和迷彩圖案服飾在潮流文化圈中負有盛名，更是登上國際的潮牌之一。而此次的聯名款便以東京、紐約、巴黎、伯恩、倫敦等城市為靈感，再加上一款全球表組成，分別限量983只或1993只，呼應了雙品牌誕生的年份。