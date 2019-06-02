請記住這一天！沒搶到SWATCH與BAPE聯名表 一定會扼腕
SWATCH今年的聯名款腕表依舊有著超高話題，找來人氣潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）合作，利用超大尺寸的Big Bold表款為基礎，推出以城市為發想的6只腕表。其中，東京款搶先於日前發售，限量400只，不到一個上午就完售，而台灣也確定在6月15日開始販售，預計也會引起排隊人潮。
瑞士流行腕表品牌SWATCH率先推出全新的Big Bold系列腕表，有著47毫米的大表徑，加上多色的選擇，讓消費者印象深刻。但沒想到的是，今年品牌的話題聯名腕表，也是利用這款為藍本，找來潮牌A Bathing Ape（BAPE）聯手，打造出截然不同的聯名Big Bold系列。1993年成立的BAPE以猿人頭Logo和迷彩圖案服飾在潮流文化圈中負有盛名，更是登上國際的潮牌之一。而此次的聯名款便以東京、紐約、巴黎、伯恩、倫敦等城市為靈感，再加上一款全球表組成，分別限量983只或1993只，呼應了雙品牌誕生的年份。
全新的BAPE聯名的Big Bold系列腕表，各款都帶有城市印象的特色，如倫敦款的表面就利用常見的紅色電話亭為靈感而設計；東京款則是以BAPE的經典迷彩圖案裝飾，從表盤延伸到表帶，更是這系列中最炙手可熱的一款。而全球款則是將世界地圖披上迷彩的外觀成為表盤的重點，同時不管哪一款的時針上都帶有一個猿人符號的標誌，說明了為聯名系列。據品牌表示，台灣也預計將於6月15日上市，消費者可到SWATCH台北西門形象店獨家預購，限制購買一只城市表跟一只全球表。但值得注意的是，雖然台灣尚未開賣，但拍賣網站已有近兩倍的價格在炒作，未來增值空間可期。
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