改編李昂小說 林美虹《新娘妝》撫慰受苦靈魂

2019-06-02 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



六四將至，人權相關作品受關注。台灣出身的奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹，2011年在德發表改編作家李昂短篇小說〈彩妝血祭〉的《新娘妝》，結合政治受難與性別議題，將在台首次演出。林美虹說，她想以作品中呈現的人道普世關懷，撫慰過去受苦、現在受苦的靈魂。

林美虹是宜蘭蘭陽舞蹈團第一屆成員，16歲至羅馬國家舞蹈學院就讀，期間看到碧娜‧鮑許的烏帕塔舞蹈劇場演出，毅然赴德就讀鮑許曾念過的福克旺學校。1991年起，她歷任三所德國劇院舞蹈藝術總監，執導作品包括舞劇、歌劇、輕歌劇、音樂劇，2013年接受林茲新開的國家劇院之邀赴奧展開新階段，也可見她在歐之受肯定。

在西方世界活躍，林美虹曾回台發表《天鵝之歌》等作，這次的《新娘妝》乃是她首次使用台灣元素創作。林美虹說，她在戒嚴時期成長，父母和其他家長一樣都不談228等事，她又長期住在蘭陽舞蹈團或到國外巡演，赴歐後也沒機會了解台灣，直到10年前認識一些國際人權組織的朋友，接觸到李昂，才看到她這篇以228為題材的小說。

〈彩妝血祭〉描述一位228受難者之妻拉拔遺腹子多年，並面對愛子內心性別認同祕密的故事。林美虹說，歐洲許多國家早年也禁止同性戀等性別、性傾向相關議題，她之前就做過西班牙劇作家羅卡的三部曲《血婚》等，覺得性別和228等政治議題一樣，都是被主流強權禁止，作品中因而特意表現兩者類似性，將「新娘妝」特意藏在面具後面，凸顯禁忌。

〈彩妝血祭〉中母子間在戒嚴時的相扶持、誤解和原諒，也讓林美虹悸震撼不忍。林美虹說，這種情感很普世，跳《新娘妝》的國際舞者都很能體會。一位西班牙舞者就說，劇中政治就和西班牙獨裁者佛朗哥政權一樣，一位敘利亞舞者排練時還整個人捲得像石頭，因為他在敘利亞內戰時，曾經歷無法聯繫父母的痛苦。智利、前南斯拉夫等舞者也都如此。

「各國承受苦難不比我們少，關懷苦難、自由人權是普世價值。」林美虹說，這也是為何〈彩妝血祭〉轉化成《新娘妝》演出後，各國人都能體會，「我不是只局限在228，因為受苦的不只是這些人，而是全球各國都有。」

全舞頗富表現主義舞劇風格，林美虹說，她在福克旺學校就讀時，主任正是鮑許，雖然鮑許沒有授課，教授都是她的學生或老師，自然都受鮑許舞蹈劇場風格影響。舞中風格化、激烈旋轉等動作，則源於歐洲表現主義傳統。

音樂中可聽到台灣戲曲演唱乃至古琴，林美虹說，由於該作靈感來自台灣文學，她覺得也該用台灣音樂如戲曲、北管唱腔等，因此邀請戲曲演唱家游源鏗創作詩詞，音樂則由德國編曲家埃爾哈德編創，並與旅法名古琴音樂家游麗玉一起演出。林美虹說，她不希望音樂只是純粹台灣，而是也能普世，像安魂曲、儀式般一樣洗滌傷痛，盼各國觀眾都能透過舞中的共同語言，毫無隔閡地相融了解。