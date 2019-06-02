懶熊巴魯、大象哈蒂超可愛！Cath Kidston「森林王子」系列限量上市

2019-06-02 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



英倫經典印花品牌Cath Kidston每次與迪士尼聯名合作的系列都被搶翻天，像是去年愛麗絲夢遊仙境、白雪公主、小鹿斑比等等，都讓迪士尼粉絲難以抗拒。近日品牌再度攜手這個傳奇童話製造大師，打造「The Jungle Book 森林王子」聯名系列，繽紛俏皮又帶點野性的圖騰，超符合夏日熱鬧氛圍。

動物向來是迪士尼動畫裡不可或缺的重要元素，鮮明的個性和可愛的外表最為討喜。1967年上映的《The Jungle Book 森林王子》是迪士尼第19部經典動畫，也是華特迪士尼生前製作的最後一部動畫長片，所以非常具有代表性。在Cath Kidston X The Jungle Book森林王子系列中，可以看到劇裡主要角色森林王子毛克（Mowgli）和他的夥伴黑豹巴希拉（Bagheera）、懶熊巴魯（Baloo）、蟒蛇卡奧（Kaa）和大象哈蒂上校（Colonel Hathi）、老虎謝利（Shere Khan）等等，他們逗趣的表情和動作分別搭配條紋、花卉等元素，亮眼配色打造出許多生動主題印花。