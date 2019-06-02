親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

中共發表8千字白皮書 轟美多次出爾反爾殃及全球

江宏傑姊姊「女神顏值」曝光　福原愛PO同框照震驚日網友

懶熊巴魯、大象哈蒂超可愛！Cath Kidston「森林王子」系列限量上市

2019-06-02 10:25聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

英倫經典印花品牌Cath Kidston每次與迪士尼聯名合作的系列都被搶翻天，像是去年愛麗絲夢遊仙境、白雪公主、小鹿斑比等等，都讓迪士尼粉絲難以抗拒。近日品牌再度攜手這個傳奇童話製造大師，打造「The Jungle Book 森林王子」聯名系列，繽紛俏皮又帶點野性的圖騰，超符合夏日熱鬧氛圍。

動物向來是迪士尼動畫裡不可或缺的重要元素，鮮明的個性和可愛的外表最為討喜。1967年上映的《The Jungle Book 森林王子》是迪士尼第19部經典動畫，也是華特迪士尼生前製作的最後一部動畫長片，所以非常具有代表性。在Cath Kidston X The Jungle Book森林王子系列中，可以看到劇裡主要角色森林王子毛克（Mowgli）和他的夥伴黑豹巴希拉（Bagheera）、懶熊巴魯（Baloo）、蟒蛇卡奧（Kaa）和大象哈蒂上校（Colonel Hathi）、老虎謝利（Shere Khan）等等，他們逗趣的表情和動作分別搭配條紋、花卉等元素，亮眼配色打造出許多生動主題印花。

除了肩背包、旅行包、後背包等多樣化包款之外，全系列也包含馬克杯、餐盤、圍裙等家飾用品，以及童裝、兒童包款等等，目前已於Cath Kidston台北忠孝Sogo及京站專櫃限定上市。

形象圖採用虛實整合的視覺呈現，充滿驚喜創意和快樂氛圍。老虎謝利托特大包，3,98...
形象圖採用虛實整合的視覺呈現，充滿驚喜創意和快樂氛圍。老虎謝利托特大包，3,980元。圖／Cath Kidston提供
分享
斜背包3,080元。圖／Cath Kidston提供
斜背包3,080元。圖／Cath Kidston提供
分享
超可愛的懶熊巴魯主題印花，睡蓮池拉鍊長夾2,480元。圖／Cath Kidsto...
超可愛的懶熊巴魯主題印花，睡蓮池拉鍊長夾2,480元。圖／Cath Kidston提供
分享
叢林條紋兒童睡衣套裝1,880元。圖／Cath Kidston提供
叢林條紋兒童睡衣套裝1,880元。圖／Cath Kidston提供
分享
叢林花卉肩背包2,680元。圖／Cath Kidston提供
叢林花卉肩背包2,680元。圖／Cath Kidston提供
分享
睡蓮池旅行包3,080元。圖／Cath Kidston提供
睡蓮池旅行包3,080元。圖／Cath Kidston提供
分享
Cath Kidston X The Jungle Book森林王子系列包括童裝...
Cath Kidston X The Jungle Book森林王子系列包括童裝、兒童包款等等。圖／Cath Kidston提供
分享
叢林花卉背包3,680元。圖／Cath Kidston提供
叢林花卉背包3,680元。圖／Cath Kidston提供
分享
收納包1,380元。圖／Cath Kidston提供
收納包1,380元。圖／Cath Kidston提供
分享
老虎謝利馬克杯780元。圖／Cath Kidston提供
老虎謝利馬克杯780元。圖／Cath Kidston提供
分享
形象圖採用虛實整合的視覺呈現，充滿驚喜創意和快樂氛圍。圖／Cath Kidsto...
形象圖採用虛實整合的視覺呈現，充滿驚喜創意和快樂氛圍。圖／Cath Kidston提供
分享
英倫經典印花品牌Cath Kidston再度攜手迪士尼，打造「The Jungl...
英倫經典印花品牌Cath Kidston再度攜手迪士尼，打造「The Jungle Book 森林王子」聯名系列。圖／Cath Kidston提供
分享
叢林繁花兒童零錢包480元。圖／Cath Kidston提供
叢林繁花兒童零錢包480元。圖／Cath Kidston提供
分享
身在叢林餐盤680元。圖／Cath Kidston提供
身在叢林餐盤680元。圖／Cath Kidston提供
分享

迪士尼動畫大象
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15

新婚新居就要時尚 餐廚空間節省術

2019-06-01 13:08

古力娜扎這腿就是上帝的傑作啊 讓人目不管睛都忘記看她拎的骷髏鍊帶包了

2019-06-01 11:50

青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門

2019-06-01 11:03

威士忌拍賣夯！ 羅芙奧山崎50年千萬成交 佳士得香港首拍全賣光

2019-06-01 10:25

張鈞甯帥戴IWC噴火戰機表 專業賽車手同款 中性美很可以！

2019-06-01 07:42

IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46

石鍋滷肉飯、剝皮辣椒滷肉飯！晶華4款「創意滷肉飯」從韓式吃到阿舍菜

2019-06-01 00:12

保養首重清潔！洗臉新品香味迷人 超療癒

2019-05-31 23:16

Jo Malone來台10周年！首度推出6款50ml經典香氣　還有超限量奢華禮盒

2019-05-31 20:55

圖輯／《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣 明開演

2019-05-31 19:02

配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58

下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35

芋頭控看過來！珍煮丹綿滑「芋芋豆漿」6月抽飲品再來一杯

2019-05-31 17:29

天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心

2019-05-31 16:47

巨型「哥吉拉、孫悟空、KERORO軍曹、柯南」大集合 華山快閃3天玩具迷必去

2019-05-31 16:44

《單位展》主視覺設計師中村至男 海外首次個展獻台灣！

2019-05-31 16:19

《黑鳳凰》女星紅毯穿搭自備照明 耀眼亮片亮晶晶

2019-05-31 16:02

傳說中的「喝咖啡看火車」絕景 宜蘭小花徑咖啡IG熱傳

2019-05-31 15:59

美感教育好重要！五位育兒專家解析「美學啟發」的重要性

2019-05-31 15:17

比爾蓋茲、李奧納多都有投資 素食漢堡「V Burger」進駐微風廣場

2019-05-31 14:48

小孩誤吞鈕扣電池 台灣兒童中毒占全體五分之一

2019-05-31 14:42

獨／布丁狗主題快閃店來了！ 超Q人形燒、肉球造型軟糖療癒登場

2019-05-31 14:29

讀者六月號 一窺刑具進化成健身時尚

2019-05-31 14:26

Ella吹七彩泡泡遛勁寶超可愛 彩虹系列商品是愛的力量大爆發

2019-05-31 14:11

勇敢追夢人就是你～元大權證「大挺你的夢」送出獎金58888元

2019-05-31 13:21

現排隊人龍！30年天母麥當勞將熄燈 居民嘆捨不得

2019-05-31 13:12

華視全新《柯南》卡通7月登場！ 搶先送展覽門票暖身

2019-05-31 12:52

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

搭配帥氣又能做環保 型男們怎能不愛TUMI限定再生系列

2019-05-31 11:09

吃了會讓人開心的店！日料餐廳連結台、日情感

2019-05-31 09:11

陽光灑落蔚藍海岸！絕美柑橘橙花味　香奈兒LES EAUX「巴黎－蔚藍海岸」淡香水再創經典

2019-05-31 00:08

今夏太陽眼鏡 就愛浮誇星味

2019-05-30 23:13

影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56
看更多

熱門文章

蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44

才開幕60天就倒店！高雄「悅品飲茶」退出微風南山 網友：也太突然！

2019-06-01 14:57

退休女老師手痠就醫 竟成心衰竭險死

2019-06-02 07:35

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

殺破狼周運勢／雙子有機會脫單 巨蟹走出舒適圈

2019-06-02 00:00

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

吳德榮：滯留鋒徘徊北部海面 天氣不穩定

2019-06-02 07:13

叉尾雨燕基隆嶼上空集體交配 他拍下極珍貴影片

2019-06-02 07:52

合歡山公路交通中斷 工務段不眠不休今晚搶通

2019-06-01 19:39

午後對流旺盛 16縣市豪雨大雨特報

2019-06-01 16:32

來花蓮搭蒸汽火車 前往旅客列車到不了的站

2019-06-01 14:45

防曬乳阻擋生成維生素D？ 醫：沒錯

2019-06-02 07:04

鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36

半夜洗衣比較省？台電解答省電迷思

2019-06-01 14:03

58歲女會計過勞？ 竟是二尖瓣逆流嚴重險喪命

2019-06-01 17:48

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

40歲以上韓粉看過來 醫：造勢太嗨有心臟停止風險

2019-06-01 17:34

嗚嗚…蒸汽火車國王進站了 風光像走星光大道

2019-06-01 12:40

願景／學習知識已落伍 DFC：未來人才關鍵在解決問題

2019-06-01 19:01

每日星座運勢／摩羯充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-06-02 00:00

夏季電價來了！ 想省荷包這二件事一定要做

2019-06-01 14:06

鹼粽水用剩別再留！ 5歲童誤喝1口食道差點全毀

2019-06-01 16:18

台東明恐達36度以上 西半部仍要防午後大雨

2019-06-01 21:47

古力娜扎這腿就是上帝的傑作啊 讓人目不管睛都忘記看她拎的骷髏鍊帶包了

2019-06-01 11:50

八色鳥、栗喉蜂虎、冠郭公現蹤 鳥友驚艷

2019-06-01 14:53

全球四分之三咖啡愛好者 仍喜歡咖啡加牛奶

2019-06-01 13:02

別以為不是你！ 30歲生活壓力大高血壓上門

2019-06-02 07:02

未來一周天氣不穩定 今明兩天高溫上看34度

2019-06-02 08:52

最便宜米其林「了凡」進駐桃機賣早餐！半雞雙人餐現省100元

2019-06-01 12:40

台東近海發生規模3.9地震 最大震度4級

2019-06-01 16:38

LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

北市提供小學生6次免費散瞳驗光 揪出6成新個案

2019-06-01 15:37

機場跑道發現綠蠵龜 海巡弟兄送返大海

2019-06-01 15:48

【心情點滴】尼雅／縮時人生的男孩

2019-06-02 06:00

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

【女性臉譜】風茹草／海的女兒

2019-06-02 06:00

亞太區首位！張鈞甯成百年美妝伊麗莎白雅頓代言人

2019-06-01 13:04

冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31

夏季電價登場 這樣省荷包

2019-06-01 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top