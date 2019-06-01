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願景／學習知識已落伍 DFC：未來人才關鍵在解決問題

2019-06-01 19:01聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

世界瞬息萬變，美國研究指出，2030年將有高達85％的工作，現在根本不存在。要如何培養創新、符合未來世界的人才？DFC（Design For Change）台灣發起人許芯瑋、台北市教育局主秘陳素慧不約而同指出，知識學習已非重點，如何善用思考能力解決問題才是關鍵。

DFC是一個全球的教育創新運動，2009年由印度河濱學校創辦人Kiran Bir Sethi發起，旨在引導孩子透過自主學習發想，尋找發生在身邊或社會上的問題，思考改善方法，並付諸行動，至今全球包含西班牙、美國、日本、新加坡等，已有70多個國家參與。

原本在師大附中擔任英語老師的許芯瑋發現，受限教育體制，多數學生為了考試而念書，但當談及這些知識將來可作為解決社會問題的基礎，卻興致缺缺。為解決這學用落差的現象，她在2010年引進DFC運動，從體制內走向體制外，和國中小教師教師結盟，鼓勵老師將DFC理念融入教育現場。

她解釋，DFC是一種創新思考的教學方式，教育工作者透過感受、想像、實踐、分享四大步驟，結合學科知識和議題探究，觸發孩子能主動、為了解決身邊問題而學習。

今年DFC邁入第九年，選在台北科學教育館舉辦分享大會，共有10組隊伍上台分享。有南投縣國姓鄉北梅國中的孩子查資料發現，原來鄉裡老人人口比例高達20%，面臨醫療、陪伴等問題，於是規畫一系列活動，帶著歌聲、機器人、互動遊戲到社區中心陪伴長輩。在參與的過程中，發現原來自己也有幫助別人的能力。

雲林縣和平國小的孩子發現學校附近的水溝常常惡臭萬分，裡面不只有垃圾，還有農藥罐、鴨子屍體。為讓村裡的人重視，他們繪製權力關係圖，拜訪村民、村長、鄉代表、水利組小組長等，拜託村長找人來清水溝，後續還辦分享會，呼籲村民要共同愛護水溝環境，不要再任意丟垃圾。

此屆分享大會年紀最小的參與者是台北市立萬華幼兒園的孩子。他們發現萬華獨居老人很多，服務的志工人數太少，自稱溫暖隊的他們除了每周四帶雞蛋、熱湯給老人享用，陪他們說說話外，還製作宣傳單、舉辦募款演場會，希望找更多人來幫忙，最後演唱會還募到5580元。

園長呂慧玲表示，執行DFC工作時，老師收穫其實也很大，因為大人常常因為一些經歷而局限自己，認為孩子不可能達成，反而無形中限制他們的發展，「相信孩子的無限可能是最重要的。」

今年DFC邁入第九年，選在台北科學教育館辦分享大會。記者郭琇真／攝影
今年DFC邁入第九年，選在台北科學教育館辦分享大會。記者郭琇真／攝影
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台北市立萬華幼兒園關懷身邊的獨居老人。記者郭琇真／攝影
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