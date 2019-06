張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



炎夏來臨,舒適的棉麻布料、清爽印花,勾勒出夏日穿搭的宜人視覺,張鈞甯日前身穿Maje 2019春夏黑白格紋洋裝,襯出她獨有的氣質,也是夏日出遊的穿搭範例,品牌也針對夏季推出限量膠囊系列,以舒適材質為主,而義大利精品Loro Piana夏季形象大片也洋溢著夏天的溫煦氛圍。

法國輕奢品牌Maje全新的夏季(In the mood for sun)限量系列即起開賣,珊瑚紅貼身連身裙、淺紫色裇衫,都採用輕盈的棉質布料,搭配碎花圖案或精緻飾邊,輕巧薄透就像在西班牙伊比薩島度假,享受微風吹拂;張鈞甯身穿格紋洋裝,則是簡約的黑白色系,實穿且散發清新氣質。