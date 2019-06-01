獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



繼2018年首次登台後，來自日本的天丼てんや即將於6月10日進駐微風北車，開設在台第3間門市。不僅提供招牌的丼飯，天丼てんや微風北車店也將提供獨家菜單，供應彩蝦蛋天丼、北車定食冷烏龍等特色料理，還有限定的「雞翅天婦羅」，讓民眾有新的選擇。

創業於1989年的天丼てんや，在日本海內外已經有超過200間的門市，提供一系列價格實惠的丼飯料理，在當地售價約500～1,000日圓不等，是許多旅客赴日品嚐庶民美食的好去處。天丼てんや於2018年10月10日正式登台，於HOYII和億北車站開設首店，後又於2019年1月進駐微風南山，販售獨家的「海陸天丼」，而微風北車店也將於6月10日開幕。

天丼てんや微風北車店的菜單與其他兩間分店有顯著不同。招牌的てんや天丼，售價210元，內含2尾黑虎蝦、花枝、2條蟹肉棒，還有四季豆與地瓜，配料與其他分店不一樣。另外適合小資族的小雙拼天丼、彩蝦蛋天丼，售價都為190元。其中小雙拼天丼包括有雞胸肉、叉燒肉、四季豆、鴻喜菇、海苔與溫泉蛋；彩蝦蛋天丼則為黑虎蝦、蟹肉棒、四季豆、地瓜、鴻喜菇、紅蘿蔔及溫泉蛋。能夠吃得到炸穴子、牡蠣的特選天丼亦有供應，售價290元。