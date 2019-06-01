親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29聯合報 記者陳睿中╱即時報導

繼2018年首次登台後，來自日本的天丼てんや即將於6月10日進駐微風北車，開設在台第3間門市。不僅提供招牌的丼飯，天丼てんや微風北車店也將提供獨家菜單，供應彩蝦蛋天丼、北車定食冷烏龍等特色料理，還有限定的「雞翅天婦羅」，讓民眾有新的選擇。

創業於1989年的天丼てんや，在日本海內外已經有超過200間的門市，提供一系列價格實惠的丼飯料理，在當地售價約500～1,000日圓不等，是許多旅客赴日品嚐庶民美食的好去處。天丼てんや於2018年10月10日正式登台，於HOYII和億北車站開設首店，後又於2019年1月進駐微風南山，販售獨家的「海陸天丼」，而微風北車店也將於6月10日開幕。

天丼てんや微風北車店的菜單與其他兩間分店有顯著不同。招牌的てんや天丼，售價210元，內含2尾黑虎蝦、花枝、2條蟹肉棒，還有四季豆與地瓜，配料與其他分店不一樣。另外適合小資族的小雙拼天丼、彩蝦蛋天丼，售價都為190元。其中小雙拼天丼包括有雞胸肉、叉燒肉、四季豆、鴻喜菇、海苔與溫泉蛋；彩蝦蛋天丼則為黑虎蝦、蟹肉棒、四季豆、地瓜、鴻喜菇、紅蘿蔔及溫泉蛋。能夠吃得到炸穴子、牡蠣的特選天丼亦有供應，售價290元。

除了丼飯之外，微風北車店還有冷／熱烏龍麵、冷／熱蕎麥麵等定食套餐，也有白飯定食套餐，售價都為290元，均可吃得到黑虎蝦、雞胸肉、花枝等炸物配料。而「雞翅天婦羅」也會是微風北車店的限定商品。配合北車旅客的用餐型態，店內也有3款外帶便當。

彩蝦蛋天丼，售價190元。圖／天丼てんや提供
彩蝦蛋天丼，售價190元。圖／天丼てんや提供
分享
特選天丼，售價290元。圖／天丼てんや提供
特選天丼，售價290元。圖／天丼てんや提供
分享
除了丼飯，天丼てんや微風北車店也供應有烏龍麵、蕎麥麵、白飯等定食，均為290元。...
除了丼飯，天丼てんや微風北車店也供應有烏龍麵、蕎麥麵、白飯等定食，均為290元。圖／天丼てんや提供
分享
てんや天丼，售價210元。圖／天丼てんや提供
てんや天丼，售價210元。圖／天丼てんや提供
分享

微風南山溫泉
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15

新婚新居就要時尚 餐廚空間節省術

2019-06-01 13:08

古力娜扎這腿就是上帝的傑作啊 讓人目不管睛都忘記看她拎的骷髏鍊帶包了

2019-06-01 11:50

青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門

2019-06-01 11:03

威士忌拍賣夯！ 羅芙奧山崎50年千萬成交 佳士得香港首拍全賣光

2019-06-01 10:25

張鈞甯帥戴IWC噴火戰機表 專業賽車手同款 中性美很可以！

2019-06-01 07:42

IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46

石鍋滷肉飯、剝皮辣椒滷肉飯！晶華4款「創意滷肉飯」從韓式吃到阿舍菜

2019-06-01 00:12

保養首重清潔！洗臉新品香味迷人 超療癒

2019-05-31 23:16

Jo Malone來台10周年！首度推出6款50ml經典香氣　還有超限量奢華禮盒

2019-05-31 20:55

圖輯／《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣 明開演

2019-05-31 19:02

配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58

下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35

芋頭控看過來！珍煮丹綿滑「芋芋豆漿」6月抽飲品再來一杯

2019-05-31 17:29

天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心

2019-05-31 16:47

巨型「哥吉拉、孫悟空、KERORO軍曹、柯南」大集合 華山快閃3天玩具迷必去

2019-05-31 16:44

《單位展》主視覺設計師中村至男 海外首次個展獻台灣！

2019-05-31 16:19

《黑鳳凰》女星紅毯穿搭自備照明 耀眼亮片亮晶晶

2019-05-31 16:02

傳說中的「喝咖啡看火車」絕景 宜蘭小花徑咖啡IG熱傳

2019-05-31 15:59

美感教育好重要！五位育兒專家解析「美學啟發」的重要性

2019-05-31 15:17

比爾蓋茲、李奧納多都有投資 素食漢堡「V Burger」進駐微風廣場

2019-05-31 14:48

小孩誤吞鈕扣電池 台灣兒童中毒占全體五分之一

2019-05-31 14:42

獨／布丁狗主題快閃店來了！ 超Q人形燒、肉球造型軟糖療癒登場

2019-05-31 14:29

讀者六月號 一窺刑具進化成健身時尚

2019-05-31 14:26

Ella吹七彩泡泡遛勁寶超可愛 彩虹系列商品是愛的力量大爆發

2019-05-31 14:11

勇敢追夢人就是你～元大權證「大挺你的夢」送出獎金58888元

2019-05-31 13:21

現排隊人龍！30年天母麥當勞將熄燈 居民嘆捨不得

2019-05-31 13:12

華視全新《柯南》卡通7月登場！ 搶先送展覽門票暖身

2019-05-31 12:52

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

搭配帥氣又能做環保 型男們怎能不愛TUMI限定再生系列

2019-05-31 11:09

吃了會讓人開心的店！日料餐廳連結台、日情感

2019-05-31 09:11

陽光灑落蔚藍海岸！絕美柑橘橙花味　香奈兒LES EAUX「巴黎－蔚藍海岸」淡香水再創經典

2019-05-31 00:08

今夏太陽眼鏡 就愛浮誇星味

2019-05-30 23:13

影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56

MIB粉絲必吃！日本一風堂「麵 In Black」聯名拉麵 整碗都是黑色的

2019-05-30 22:33

烏龍冷麵、火腿蛋炒苦瓜！日本最大連鎖食堂夏季新菜 吃得到台日混搭味

2019-05-30 22:10

innisfree環保手帕月又來了！3款歡樂俏皮手帕只送不賣

2019-05-30 21:16
看更多

熱門文章

合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

2019-05-31 18:16

大樂透百萬百組再開出13組 還有68組可以搶

2019-05-31 22:56

地震！深夜地牛翻身 高雄4級屏東3級

2019-06-01 00:08

搭手扶梯站左邊遭嗆擋路 正妹擺臭臉「站好站滿」

2019-05-31 17:05

他拍下小時候回家必經的隧道 奪莫斯科攝影獎冠軍

2019-05-31 18:13

蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44

IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46

吳德榮：周末白天悶熱 不定時激發局部大雨

2019-06-01 07:23

下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35

芋頭控看過來！珍煮丹綿滑「芋芋豆漿」6月抽飲品再來一杯

2019-05-31 17:29

每日星座運勢／金牛好運降臨財神顧 愛情進展順利

2019-06-01 00:00

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

大樂透第108051期開獎

2019-05-31 22:05

故宮南院衝人數 國假例假免費入場延至8月底

2019-05-31 18:25

才開幕60天就倒店！高雄「悅品飲茶」退出微風南山 網友：也太突然！

2019-06-01 14:57

石鍋滷肉飯、剝皮辣椒滷肉飯！晶華4款「創意滷肉飯」從韓式吃到阿舍菜

2019-06-01 00:12

豬肉大漲、蝦仁小漲…肉粽變貴了

2019-05-31 23:33

南投豪雨致災 天坑阻斷合歡山要道盼今搶通

2019-05-31 22:29

中斷3年 花蓮、濟南定期包機下月復航

2019-06-01 10:24

配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58

張鈞甯帥戴IWC噴火戰機表 專業賽車手同款 中性美很可以！

2019-06-01 07:42

嗚嗚…蒸汽火車國王進站了 風光像走星光大道

2019-06-01 12:40

全球四分之三咖啡愛好者 仍喜歡咖啡加牛奶

2019-06-01 13:02

廢輪胎回收場頻失火！環團舉證 質疑不單純

2019-06-01 00:50

半夜洗衣比較省？台電解答省電迷思

2019-06-01 14:03

Jo Malone來台10周年！首度推出6款50ml經典香氣　還有超限量奢華禮盒

2019-05-31 20:55

古力娜扎這腿就是上帝的傑作啊 讓人目不管睛都忘記看她拎的骷髏鍊帶包了

2019-06-01 11:50

桃機二航廈B2美食街試營運 6月5日開幕

2019-05-31 20:08

北韓爆非洲豬瘟！南韓來台班機100%檢查手提行李

2019-06-01 00:50

【測字】彩虹飄揚！你的愛情會是哪種顏色？

2019-06-01 07:30

圖輯／《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣 明開演

2019-05-31 19:02

最便宜米其林「了凡」進駐桃機賣早餐！半雞雙人餐現省100元

2019-06-01 12:40

華山經驗走出文創園區 新芳春茶行芳春再現

2019-05-31 22:31

Uber條款拍板 最快10月8日全台執法

2019-06-01 00:50

威士忌拍賣夯！ 羅芙奧山崎50年千萬成交 佳士得香港首拍全賣光

2019-06-01 10:25

餡料包山包海…高檔粽子 1顆近千元

2019-05-31 23:19

5折起！高鐵暑假學生票6月4日開賣

2019-06-01 00:50

來花蓮搭蒸汽火車 前往旅客列車到不了的站

2019-06-01 14:45

夏季電價來了！ 想省荷包這二件事一定要做

2019-06-01 14:06

大樂透第108051期頭獎摃龜

2019-05-31 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top