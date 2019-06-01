冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



室內空調溫度每調高1℃可節省6～9%耗能，炎炎夏日氣溫飆高，加上夏日電價啟動，除了利用電風扇、循環扇輔助冷風流通，透過清涼透氣的居家涼感商品，也能將空調溫度調高以節省電費。HOLA特力和樂新推出長效冰涼萬用墊、冰玉涼感毯、涼感枕、超涼感瞬涼保潔墊等新品；MUJI無印良品首推亞麻平織寢用織品系列；IKEA則建議除了選用科技涼感材質，還可利用天然材質的家具、家飾與清爽配色，讓視覺感降溫。

HOLA特力和樂新推出的長效冰涼萬用墊系列，持久時效為一般涼墊的2倍，底部為3D透氣網布設計，使用30分鐘後仍可維持降溫3.8度的涼感；冰玉竹纖維涼感毯材質再進化，採用高透氣性竹纖維，久蓋也不怕悶熱；Super Cool超涼感透氣記憶枕運用涼感材質表布與孔洞工藝技術，促進通風散熱；Super Cool超涼感瞬涼平式保潔墊的表布織入PE涼感材質、底部添加3D透氣網紗，提供大面積涼感效果。

MUJI無印良品指出，夏日睡眠時不論開冷氣或電風扇都需選用通風、觸感乾爽的寢織品，亞麻平織寢用織品系列會隨著使用次數增加而更添柔軟舒適，吸濕透氣性佳，適合夏季使用；另外像是壓克力冷水筒、碳酸玻璃密封罐可輕鬆自製冰涼飲料、果物，也是夏季必備。

IKEA建議夏日可選擇海草、藤竹等天然材質的家具、家飾，以及多利用藍、綠、白等清爽色調，讓空間更加悠閒舒爽；改用發光不發熱的LED燈泡，也有助於節能與降溫。

生活工場新推出西瓜甜涼感系列，採用親膚的涼感紗纖維與繽紛可愛的西瓜圖案，包括抱枕、枕頭墊、涼感被、床墊、地墊等；另有涼感更持久的全新冰雪星球固態冷凝墊系列，搭配俏皮雪球設計，視覺、體感都降溫。

待在室內還有冷氣、電風扇可吹，外出時就是與高溫豔陽正面對決的硬仗。MUJI無印良品建議，想要體感清爽可選擇100%有機棉素材製成的清爽舒適棉質內衣系列，透過特殊編織手法提升放濕與速乾性，如果外出日曬時間較長，可多帶一件替換。