LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再次與藝術家合作，以Capucines手袋為創作基礎，作為藝術家的空白畫布，打造了6個Arty Capucines系列包款、每款全球各限量300個，有刺繡工藝、珍珠母貝鑲嵌和令人會心一笑的幽默設計，再度展現路易威登與藝術緊密相連的精神。

曾與Stephen Sprouse、村上隆、草間彌生與Jeff Koons等藝術家合作，Arty Capucines（亦簡稱為ARTYCAP）系列秉持這樣的合作精神，請6位藝術家將獨特的創作視角應用在Capucines包款上。而Capucines手袋在2013年推出，以路易威登1854年開設第一家店鋪的巴黎街道Rue des Capucines為名，成為品牌經典包款之一，這次Capucines變身為「空白畫布」，作為6個藝術家發揮想像的創作舞台，並融入路易威登工坊的專業技藝。

眼尖的人不難發現，設計路易威登全新古龍水外盒圖樣的艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel），也是Arty Capucines系列的藝術家之一，他的創作透過繪畫、雕塑、脫口秀節目等各種管道與方式進行，將波浪運用精準染色、縫線技術表現，鯊魚鰭也變換為梳子、鏡子的手柄設計，同時是包款的插袋裝飾。喬納斯．伍德（Jonas Wood）以不同灰階的3D刺繡與數位列印打造包款，內裡是粉紅、紅色雙色條紋，使得手袋內外有極為衝突的視覺感受，長頸鹿掛飾與粉色LV字樣則成為點睛設計。尼可拉斯．赫洛博（Nicholas Hlomo）擅長混合多元素材例如緞帶、皮革、木料等，也展現在他以手工蕾絲結合縫製皮革的Arty Capucines設計。