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LV全新6款藝術家限量手袋 從包包掏出鯊魚鰭和香蕉？超現實也很幽默

2019-06-01 13:15聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再次與藝術家合作，以Capucines手袋為創作基礎，作為藝術家的空白畫布，打造了6個Arty Capucines系列包款、每款全球各限量300個，有刺繡工藝、珍珠母貝鑲嵌和令人會心一笑的幽默設計，再度展現路易威登與藝術緊密相連的精神。

曾與Stephen Sprouse、村上隆、草間彌生與Jeff Koons等藝術家合作，Arty Capucines（亦簡稱為ARTYCAP）系列秉持這樣的合作精神，請6位藝術家將獨特的創作視角應用在Capucines包款上。而Capucines手袋在2013年推出，以路易威登1854年開設第一家店鋪的巴黎街道Rue des Capucines為名，成為品牌經典包款之一，這次Capucines變身為「空白畫布」，作為6個藝術家發揮想像的創作舞台，並融入路易威登工坊的專業技藝。

眼尖的人不難發現，設計路易威登全新古龍水外盒圖樣的艾力克斯．伊斯瑞爾（Alex Israel），也是Arty Capucines系列的藝術家之一，他的創作透過繪畫、雕塑、脫口秀節目等各種管道與方式進行，將波浪運用精準染色、縫線技術表現，鯊魚鰭也變換為梳子、鏡子的手柄設計，同時是包款的插袋裝飾。喬納斯．伍德（Jonas Wood）以不同灰階的3D刺繡與數位列印打造包款，內裡是粉紅、紅色雙色條紋，使得手袋內外有極為衝突的視覺感受，長頸鹿掛飾與粉色LV字樣則成為點睛設計。尼可拉斯．赫洛博（Nicholas Hlomo）擅長混合多元素材例如緞帶、皮革、木料等，也展現在他以手工蕾絲結合縫製皮革的Arty Capucines設計。

山姆．佛斯（Sam Fall）透過攝影技巧和日常生活中的物件，探索輪廓和光線的實體化，他設計的手袋就像他的畫作，以樹枝、樹葉或花朵在大幅畫布上構圖，接著噴灑顏料，再將物件移除後，畫布上就留著物件的反白模樣，如同神秘剪影，而LV字樣為珍珠母貝材質，則增添細緻奢華感。查巴拉拉．塞爾福（Tschabalala Self）是Arty Capucines系列唯一女性藝術家，她關注民族、性別和情慾的交互作用，使用層疊的繪畫與版畫創作，手袋上的皮革拼縫技術，呼應她擅長的創作手法。天馬行空的烏爾斯．費雪（Urs Fischer）最出名的就是利用大型雕塑與裝置藝術，呈現自然轉變與衰敗過程，他打造的Arty Capucines手袋懸吊有可置換的香蕉、草莓、雞蛋等物件，像是提著一個趣味藝術品出門，予人深刻印象。Arty Capucines系列共有6款作品，每款全球限量300件，並附有編號，將於6月25日發售。

艾力克斯．伊斯瑞爾的Arty Capucines作品，展現強烈波浪意象的色塊，插...
艾力克斯．伊斯瑞爾的Arty Capucines作品，展現強烈波浪意象的色塊，插袋中的兩片鯊魚鰭分別是梳子與鏡子。圖／皆為LV提供
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烏爾斯．費雪打造的Arty Capucines可替換手工水果與蔬菜。圖／LV提供
烏爾斯．費雪打造的Arty Capucines可替換手工水果與蔬菜。圖／LV提供
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喬納斯．伍德以創新數位列印和3D刺繡打造Arty Capucines限量包款。圖...
喬納斯．伍德以創新數位列印和3D刺繡打造Arty Capucines限量包款。圖／皆為LV提供
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查巴拉拉．塞爾福在Arty Capucines運用皮革拼縫技術。圖／皆為LV提供
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山姆．佛斯以珍珠母貝裝飾Arty Capucines包款的LV字樣。圖／LV提供
山姆．佛斯以珍珠母貝裝飾Arty Capucines包款的LV字樣。圖／LV提供
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喬納斯．伍德以創新數位列印和3D刺繡打造Arty Capucines限量包款。圖...
喬納斯．伍德以創新數位列印和3D刺繡打造Arty Capucines限量包款。圖／LV提供
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艾力克斯．伊斯瑞爾的Arty Capucines作品，展現強烈波浪意象的色塊，插...
艾力克斯．伊斯瑞爾的Arty Capucines作品，展現強烈波浪意象的色塊，插袋中的兩片鯊魚鰭分別是梳子與鏡子。圖／LV提供
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尼可拉斯．赫洛博構想的Arty Capucines以精緻手工蕾絲結合縫製皮革圖案...
尼可拉斯．赫洛博構想的Arty Capucines以精緻手工蕾絲結合縫製皮革圖案。圖／LV提供
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尼可拉斯．赫洛博構想的Arty Capucines以精緻手工蕾絲結合縫製皮革圖案...
尼可拉斯．赫洛博構想的Arty Capucines以精緻手工蕾絲結合縫製皮革圖案。圖／皆為LV提供
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查巴拉拉．塞爾福在Arty Capucines運用皮革拼縫技術。圖／LV提供
查巴拉拉．塞爾福在Arty Capucines運用皮革拼縫技術。圖／LV提供
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山姆．佛斯以珍珠母貝裝飾Arty Capucines包款的LV字樣。圖／皆為LV...
山姆．佛斯以珍珠母貝裝飾Arty Capucines包款的LV字樣。圖／皆為LV提供
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路易威登推出6款全球限量各300個的Arty Capucines藝術家系列包款。...
路易威登推出6款全球限量各300個的Arty Capucines藝術家系列包款。圖／LV提供
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亞歷克斯．伊斯瑞爾的以鯊魚鰭形貌製作梳子與鏡子。圖／LV提供
亞歷克斯．伊斯瑞爾的以鯊魚鰭形貌製作梳子與鏡子。圖／LV提供
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烏爾斯．費雪打造的Arty Capucines可替換手工水果與蔬菜。圖／皆為LV...
烏爾斯．費雪打造的Arty Capucines可替換手工水果與蔬菜。圖／皆為LV提供
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烏爾斯．費雪打造的Arty Capucines可替換手工水果與蔬菜。圖／LV提供
烏爾斯．費雪打造的Arty Capucines可替換手工水果與蔬菜。圖／LV提供
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藝術家LV
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