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全球四分之三咖啡愛好者 仍喜歡咖啡加牛奶

2019-06-01 13:02經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

儘管近年來黑咖啡大行其道，但Nespresso台灣事業部總監朴成鎔（Sung Yong Park）卻指出，Nespresso觀察發現全球有高達四分之三咖啡愛好者喜歡將咖啡添加牛奶，其中又以亞洲國家，還有澳洲，尤其習慣在咖啡中添加牛奶，而台灣消費者在吃早餐的時候，也喜歡搭配一杯有牛奶的飲品。

為反映在地市場需求，Nespresso今夏特別推出「咖啡大師牛奶特調系列」，有溫和的奇里奧（CHIARO）、濃醇蘇克洛（SCURO）和特濃可塔朵（CORTO），共三款咖啡風味，訴求讓牛奶咖啡愛好者在家也能輕鬆做出一杯專業美味的拿鐵或卡布奇諾等牛奶咖啡。

拉花大師林奐則指出，最適合搭配牛奶的咖啡豆，需要帶穀物、麥芽與麵包香調，並且透過風味平衡的中深度烘焙，最能展現兩者融合後的完美甜香與圓潤奶香。

自即日起至6月4日，Nespresso在台北SOGO忠孝館1F中大門廣場，舉行「Nespresso咖啡大師牛奶特調系列千人體驗會」，6月14日至6月16日則於台中新光三越中港店1F水舞廣場舉行。

除了全新商品的推出外，Nespresso也有新服務推出，除已在百貨公司門市設置回收箱，同時也自即日起聯手全台1300間郵局提供消費者免郵資的郵寄回收服務，發揮鋁質膠囊可無限回收熔化再利用的特性，重新製成實用生活用品。

「伯爵茶巧克力卡布奇諾」使用Nespresso濃醇蘇克洛（SCURO），伯爵茶與...
「伯爵茶巧克力卡布奇諾」使用Nespresso濃醇蘇克洛（SCURO），伯爵茶與帶有濃郁烘烤香氣的咖啡完美地融為一體。 圖／Nespresso提供
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Sandy吳姍儒優雅化身Nespresso咖啡大使，透露鍾情浪漫華麗又甜蜜的「少...
Sandy吳姍儒優雅化身Nespresso咖啡大使，透露鍾情浪漫華麗又甜蜜的「少女系咖啡」。 圖／Nespresso提供
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