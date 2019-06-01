書介／從希特勒、普亭到川普 政府如何讓異聲閉嘴？

2019-06-01 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報「悅讀書房」今天出刊，「本月精選」專欄精摘耶魯大學歷史系講座教授提摩希‧史奈德的《暴政》 （聯經出版），書名乍看老生常談，細讀卻很難不毛骨悚然，提醒你我暴政重現也許不那麼遠。

該書源於史奈德在川普當選美國總統後的臉書貼文。與其說旨在反川普，其實是建立在歷史學家基於半生研究，諄諄教誨讀者如何避免國家淪為獨裁國的教戰手冊。

全書以希特勒將威瑪共和國從民主變獨裁的過程為軸，對照從川普到俄羅斯總統普亭等人操作民意手法，論述雖然不見得多麼原創，大聲疾呼「小心暴政就在你身邊」的態度也很明顯，對民眾應堅持自由的呼籲卻頗具警醒，也很適用在台灣社會。以下摘自第18課〈在難以想像的事發生時保持冷靜〉。

國會縱火案是希特勒政府的關鍵時刻。主要以民主程序獲得執政權的納粹黨，透過這次事件將國家轉變為永久性的邪惡納粹政體，這便是恐懼管理的典型例子。

1933年2月27日，約莫晚間九點，德國柏林的國會大樓燒了起來。究竟是誰在夜裡縱火？我們不知道，而其實這也不重要。重要的是，這場恐怖事件讓國家進入緊急狀態。

希特勒欣喜地看著夜裡的熊熊大火說：「這場火只是開端。」無論縱火的人是不是納粹，這次事件都在希特勒眼中成為政治變革的機會。他說：「不能再對敵人手下留情。凡是阻擋我們前進的人，全都要剷除。」事發隔天，政府發布了一道命令，中止所有德國人民的基本權利，並允許警方進行「預防性羈押」。由於希特勒宣稱大火乃是德國敵人所為，納粹黨趁勢而起，在3月5日的國會大選中獲得決定性大勝。

大選之後，德國警方與納粹民兵開始圍捕左翼政黨黨員，關押於集中營中監控。3月23日，改組後的國會通過《授權法案》，允許希特勒任意制定與修改法律。自此之後，德國維持了12年的「緊急狀態」，直到二戰結束。希特勒利用一場本身意義並不大的事件，建立了屠殺百萬人類的恐怖政權，改變了整個世界。

如今的威權統治者也在實行恐懼管理，唯一的差別是，他們的方法比起過去更別出心裁。川普總統讚譽有加的俄羅斯當局就是一個好例子。普亭不僅透過與德國國會縱火案如出一轍的恐攻事件上台掌權，之後更利用一連串的「恐怖攻擊」事件（有些是真的，有些很可疑，有些根本是假的）掃除各種阻礙，獲得俄羅斯國內的全部權力，並攻擊鄰近的民主國家。

失勢的總統葉爾欽在1999年8月指定普亭為總理。當時普亭沒沒無名，支持度也毫不起眼。他上任次月，俄羅斯境內許多城市發生一連串似乎由俄羅斯祕密警察犯下的炸彈攻擊。事件發生之後，他們的同僚便掌握了犯罪證據，逮捕了自己的弟兄。在另一樁案件中，國會發言人甚至在爆炸案發生前幾天就發布了相關的公開消息。儘管如此，普亭仍然對車臣境內的俄羅斯穆斯林展開復仇戰爭。他保證會追出兇手，將他們「狠狠揍進糞坑裡」。

就這樣，整個俄羅斯動員了起來，普亭的支持度一飛衝天，次年三月在選舉中贏得總統大位。到了2002年，莫斯科歌劇院遭受真正的恐怖攻擊，俄羅斯維安部隊在鎮壓期間造成大量平民死亡。此時普亭再次把握機會，將民間電視媒體的控制權抓入手中。2004年，俄羅斯南部貝斯蘭市（Beslan）的一間學校遭恐怖分子劫持之後（奇怪的是，政府處理事件時似乎挑釁了歹徒），普亭廢除了地方首長民選的制度。無論是普亭的掌權過程，還是清除國內兩大制衡機制的方式（民間電視媒體，以及民選地方首長），都利用了包括真實、可疑，或偽造的恐怖攻擊。

（中略）

對獨裁暴君而言，從德國國會縱火案學到的一課是，只要一場令人震驚的事件，就能帶來永遠的臣服。而縱火案給我們的教訓則是，絕對不能讓當下的恐懼與悲痛情緒摧毀我們的體制。