青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門

2019-06-01 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



六月畢業季將至，如何為人生中從青澀稚嫩跨向成人世界的這個時刻劃下紀念、傳遞祝福？法國卡地亞（Cartier）針對即將步入社會的莘莘學子推薦一系列入門精品，一系列值得珍藏又不過分昂貴的名牌好物，是長輩送禮表達祝福與期許的最佳選擇。

針對初入社會的年輕人，卡地亞經典的Trinity三環設計，以白K金、玫瑰K金及黃K金交織環繞而成，其中白金代表友情，黃金象徵親情，玫瑰金 詮釋愛情，含義深刻，設計中性簡練、男女皆宜。除了經典的戒指，還有以絲繩綁定為吊墜般的Trinity手環，彩色絲繩共有 25 種色彩可提選擇，配戴起來沒有負擔、樣式也很年輕活潑，若想換顏色還可至台灣任一卡地亞專賣店替換。輕奢推薦還包括入門美鑽的Légers系列，搭上年輕人近年流行的輕珠寶風潮，在跨入成人的這一刻以單顆小型鑽石或彩色剛玉點綴手鍊或胸前，也很具紀念意義。