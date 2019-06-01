青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門 2019-06-01 11:03
聯合報 記者
孫曼
╱即時報導
六月畢業季將至，如何為人生中從青澀稚嫩跨向成人世界的這個時刻劃下紀念、傳遞祝福？
卡地亞（Cartier）針對即將步入社會的莘莘學子推薦一系列入門精品，一系列值得珍藏又不過分昂貴的名牌好物，是長輩送禮表達祝福與期許的最佳選擇。 法國
針對初入社會的年輕人，卡地亞經典的Trinity三環設計，以白K金、玫瑰K金及黃K金交織環繞而成，其中白金代表友情，黃金象徵親情，玫瑰金 詮釋
，含義深刻，設計中性簡練、男女皆宜。除了經典的戒指，還有以絲繩綁定為吊墜般的Trinity手環，彩色絲繩共有 25 種色彩可提選擇，配戴起來沒有負擔、樣式也很年輕活潑，若想換顏色還可至台灣任一卡地亞專賣店替換。輕奢推薦還包括入門美鑽的Légers系列，搭上年輕人近年流行的輕珠寶風潮，在跨入成人的這一刻以單顆小型鑽石或彩色剛玉點綴手鍊或胸前，也很具紀念意義。 愛情
若預算較高，亦可選擇將卡地亞經典紅盒子化作包款的Guirlande de Cartier手提包，共有紅、綠、黑三色和不同尺寸大小可選，造型時髦討喜，實用性高。而贈送具有收藏價值、又能隨身配戴的腕表，有隨身攜帶祝福、珍惜時刻的溫暖意義，也是傳統上最受歡迎的禮品選擇之一；卡地亞年輕版的Tank Solo坦克系列腕表，設計經典耐看，並有12種顏色、3種皮革材質的多款表帶可自行拆換搭配，也是很適合年輕人的畢業紀念。
卡地亞Légers系列白 K 金鑲鑽手鍊，38,600元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞Tank Solo坦克系列精鋼腕表小型款，可替換12種顏色3種皮革材質表帶，74,500元起。圖／卡地亞提供 分享 Guirlande de Cartier 小牛皮手提包，62,500元起。圖／卡地亞提供 分享 Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有 25 種色彩提供選擇，可至台灣任一卡地亞專賣店免費替換，17,700元。圖／卡地亞提供 分享 Guirlande de Cartier 迷你款紅色小牛皮手提包，62,500元。圖／卡地亞提供 分享 Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有 25 種色彩提供選擇，可至台灣任一卡地亞專賣店免費替換，17,700元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞Tank Solo坦克系列精可替換12種顏色3種皮革材質表帶。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞Légers 系列白K金鑲鑽項鍊，29,100元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞Tank Solo坦克系列精可替換12種顏色3種皮革材質表帶。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞LOVE系列玫瑰K金鑲鑽手鍊，60,000元。圖／卡地亞提供 分享 Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有 25 種色彩提供選擇，可至台灣任一卡地亞專賣店免費替換，17,700元。圖／卡地亞提供 分享 Trinity de Cartier 系列戒指經典款，白K金、玫瑰K金及黃K金，41,100元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞Légers 系列玫瑰K金鑲嵌粉紅色剛玉手鍊，28,200元。圖／卡地亞提供 分享 Guirlande de Cartier 迷你款黑色小牛皮手提包，62,500元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞Tank Solo坦克系列精鋼腕表小型款，可替換12種顏色3種皮革材質表帶，74,500元起。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞LOVE系列玫瑰K金鑲鑽項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供 分享
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