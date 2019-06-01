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青春正好！新鮮人畢業紀念 卡地亞經典輕奢繽紛入門

2019-06-01 11:03聯合報 記者孫曼╱即時報導

六月畢業季將至，如何為人生中從青澀稚嫩跨向成人世界的這個時刻劃下紀念、傳遞祝福？法國卡地亞（Cartier）針對即將步入社會的莘莘學子推薦一系列入門精品，一系列值得珍藏又不過分昂貴的名牌好物，是長輩送禮表達祝福與期許的最佳選擇。

針對初入社會的年輕人，卡地亞經典的Trinity三環設計，以白K金、玫瑰K金及黃K金交織環繞而成，其中白金代表友情，黃金象徵親情，玫瑰金 詮釋愛情，含義深刻，設計中性簡練、男女皆宜。除了經典的戒指，還有以絲繩綁定為吊墜般的Trinity手環，彩色絲繩共有 25 種色彩可提選擇，配戴起來沒有負擔、樣式也很年輕活潑，若想換顏色還可至台灣任一卡地亞專賣店替換。輕奢推薦還包括入門美鑽的Légers系列，搭上年輕人近年流行的輕珠寶風潮，在跨入成人的這一刻以單顆小型鑽石或彩色剛玉點綴手鍊或胸前，也很具紀念意義。

若預算較高，亦可選擇將卡地亞經典紅盒子化作包款的Guirlande de Cartier手提包，共有紅、綠、黑三色和不同尺寸大小可選，造型時髦討喜，實用性高。而贈送具有收藏價值、又能隨身配戴的腕表，有隨身攜帶祝福、珍惜時刻的溫暖意義，也是傳統上最受歡迎的禮品選擇之一；卡地亞年輕版的Tank Solo坦克系列腕表，設計經典耐看，並有12種顏色、3種皮革材質的多款表帶可自行拆換搭配，也是很適合年輕人的畢業紀念。

卡地亞Légers系列白 K 金鑲鑽手鍊，38,600元。圖／卡地亞提供
卡地亞Légers系列白 K 金鑲鑽手鍊，38,600元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Tank Solo坦克系列精鋼腕表小型款，可替換12種顏色3種皮革材質表帶...
卡地亞Tank Solo坦克系列精鋼腕表小型款，可替換12種顏色3種皮革材質表帶，74,500元起。圖／卡地亞提供
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Guirlande de Cartier 小牛皮手提包，62,500元起。圖／卡...
Guirlande de Cartier 小牛皮手提包，62,500元起。圖／卡地亞提供
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Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連...
Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有 25 種色彩提供選擇，可至台灣任一卡地亞專賣店免費替換，17,700元。圖／卡地亞提供
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Guirlande de Cartier 迷你款紅色小牛皮手提包，62,500元...
Guirlande de Cartier 迷你款紅色小牛皮手提包，62,500元。圖／卡地亞提供
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Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連...
Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有 25 種色彩提供選擇，可至台灣任一卡地亞專賣店免費替換，17,700元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Tank Solo坦克系列精可替換12種顏色3種皮革材質表帶。圖／卡地亞提...
卡地亞Tank Solo坦克系列精可替換12種顏色3種皮革材質表帶。圖／卡地亞提供
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卡地亞Légers 系列白K金鑲鑽項鍊，29,100元。圖／卡地亞提供
卡地亞Légers 系列白K金鑲鑽項鍊，29,100元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Tank Solo坦克系列精可替換12種顏色3種皮革材質表帶。圖／卡地亞提...
卡地亞Tank Solo坦克系列精可替換12種顏色3種皮革材質表帶。圖／卡地亞提供
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卡地亞LOVE系列玫瑰K金鑲鑽手鍊，60,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰K金鑲鑽手鍊，60,000元。圖／卡地亞提供
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Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連...
Trinity de Cartier 絲繩系列手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，連同絲繩一同出售，絲繩共有 25 種色彩提供選擇，可至台灣任一卡地亞專賣店免費替換，17,700元。圖／卡地亞提供
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Trinity de Cartier 系列戒指經典款，白K金、玫瑰K金及黃K金，...
Trinity de Cartier 系列戒指經典款，白K金、玫瑰K金及黃K金，41,100元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Légers 系列玫瑰K金鑲嵌粉紅色剛玉手鍊，28,200元。圖／卡地亞...
卡地亞Légers 系列玫瑰K金鑲嵌粉紅色剛玉手鍊，28,200元。圖／卡地亞提供
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Guirlande de Cartier 迷你款黑色小牛皮手提包，62,500元...
Guirlande de Cartier 迷你款黑色小牛皮手提包，62,500元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Tank Solo坦克系列精鋼腕表小型款，可替換12種顏色3種皮革材質表帶...
卡地亞Tank Solo坦克系列精鋼腕表小型款，可替換12種顏色3種皮革材質表帶，74,500元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞LOVE系列玫瑰K金鑲鑽項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰K金鑲鑽項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供
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