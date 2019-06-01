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威士忌拍賣夯！ 羅芙奧山崎50年千萬成交 佳士得香港首拍全賣光

2019-06-01 10:25聯合報 記者孫曼╱即時報導

昨晚於台北萬豪酒店登場的羅芙奧（Ravenel）春拍2019 尊釀雲集，封面拍品山崎Yamazaki 50年第一版，以1351萬2,500元成交，約為為低估價的2倍，是羅芙奧繼去年封面拍品輕井澤Karuizawa 1960拍出1057.5萬破千萬佳績後，再次刷新台灣日本威士忌拍賣紀錄。山崎蒸溜所的單桶、雪莉桶及水楢桶近年來在拍賣市場上備受追捧，山崎50 年第一版調和數桶來自日本獨有的水楢桶陳年超過半個世紀的酒液，全球限量50瓶，如今幾已於市場絕跡。

亞洲威士忌市場看好，高年份威士忌表現尤佳。佳士得（Christie’s）也於上週首度於香港舉辦威士忌拍賣，並締造100%全數成交的佳績。「珍罕名釀及烈酒呈獻顯赫窖藏及醇酩威士忌」拍賣，總成交額逾2.3億元，其中威士忌的部分總成交額逾1,500萬元，遠超過拍前低估價760萬元，最高價拍品為編號 5477 的 1 組 10 瓶的 1960-1969 年麥卡倫單一麥芽垂直套裝，以210萬元成交。而5月稍早舉辦的香港邦瀚斯（Bonhams）「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣上，威士忌的表現也搶眼，十大成交拍品中九成以超出拍前高估價成交，「麥卡倫-1928-50 年」以拍前估價兩倍的6千萬元成交，為全場最高價。邦瀚斯更分析，逾九成威士忌買家屬私人藏家，此次拍賣除大中華地區以外，亦有越南及馬來西亞等東南亞地區之新興威士忌市場買家投標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羅芙奧春拍2019 尊釀雲集，封面拍品山崎Yamazaki 50年第一版，以13...
羅芙奧春拍2019 尊釀雲集，封面拍品山崎Yamazaki 50年第一版，以1351萬2,500元成交。圖／羅芙奧提供。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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羅芙奧春拍2019 尊釀雲集，封面拍品山崎Yamazaki 50年第一版，以13...
羅芙奧春拍2019 尊釀雲集，封面拍品山崎Yamazaki 50年第一版，以1351萬2,500元成交。圖／羅芙奧提供。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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香港邦瀚斯「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣上，「麥卡倫-1928-50 年」以拍前估價...
香港邦瀚斯「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣上，「麥卡倫-1928-50 年」以拍前估價兩倍的6千萬元成交，為全場最高價。圖／邦瀚斯提供。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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