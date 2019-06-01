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張鈞甯帥戴IWC噴火戰機表 專業賽車手同款 中性美很可以！

2019-06-01 07:42聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士萬國表（IWC）今年主題飛行員系列腕表，包括噴火戰機、TOPGUN海軍空戰部隊、以及以「小王 子」及其作者安東尼聖艾修伯里為主題的三大系列，全數搭載100%自製機芯。其中噴火戰機為主打表款，先是釋出由品牌大使F1冠軍車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）與噴火戰機本尊合力演出的微電影，近期除了邀請Mercedes-AMG官方合作、台灣出身的李勇德Craft-Bamboo Racing車手配戴噴火戰機飛行員計時腕表，同時也發布女星張鈞甯演繹同一款噴火戰機飛行員計時腕表的照片，展現腕表專業功能和外觀兼備、以及41毫米新尺寸的中性演繹。

全系列搭載品牌自製機芯的噴火戰機系列，是向英國同名傳奇戰鬥機致敬的作品，外觀設計以品牌最著名的導航腕表馬克十一為基礎，共推出萬年曆、兩款世界時區特別版、計時、以及自動上鍊等不同功能的表款。其中張鈞甯、李勇德和路易斯漢米爾頓配戴的都是首次將尺寸縮減到41毫米的計時腕表，而能更輕量化、容易配戴，主要也是因為換上了69380型自製導柱輪計時機芯，是品牌飛行員計時碼表中首枚搭載69000型系列機芯的表款。該系列機芯誕生於2016年，具備雙向棘爪上鍊系統，動力儲存達46小時。

張鈞甯配戴IWC萬國錶噴火戰機飛行員計時腕表不鏽鋼款。圖／萬國表提供
張鈞甯配戴IWC萬國錶噴火戰機飛行員計時腕表不鏽鋼款。圖／萬國表提供
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Mercedes-AMG官方合作的李勇德Craft-Bamboo Racing車...
Mercedes-AMG官方合作的李勇德Craft-Bamboo Racing車手，配戴IWC噴火戰機飛行員計時腕表，駕駛全新推出的AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupé車款。圖／萬國表提供
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路易斯漢米爾頓配戴的IWC噴火戰機飛行員計時腕表青銅款，21萬1,000元。圖／...
路易斯漢米爾頓配戴的IWC噴火戰機飛行員計時腕表青銅款，21萬1,000元。圖／萬國表提供
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張鈞甯配戴的IWC噴火戰機飛行員計時腕表不鏽鋼款，19萬3,000元。圖／萬國表...
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路易斯漢米爾頓配戴IWC噴火戰機飛行員計時腕表演出品牌微電影。圖／萬國表提供
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戰機車手微電影
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