IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



「素食小夜市」真希望天天都有開啊！吃貨們這樣希望。因為最近掀起一股全台瘋追「素食小夜市」餐車風潮，不少人吶喊這個神出鬼沒的素食夜市，實在太難追，尤其是原本就超人氣的「喬治漢堡」餐車，只要一現身就大排長龍，願意耐心排上1、2小時願等候的鐵粉很多，更厲害的是吃過都認為值回票價，好評滿滿。 喬治漢堡餐車在素食小夜市大轟動。IG ＠eatdoremi查詢 分享 facebook 喬治漢堡餐車在素食小夜市大轟動。IG ＠_foodiemandy查詢 分享 facebook 喬治漢堡餐車在素食小夜市大轟動。IG @preciousvege查詢 分享 facebook 喬治漢堡餐車在素食小夜市大轟動。IG ＠eatdoremi查詢 分享 facebook

被比喻為「不吃素也排隊搶吃」的喬治漢堡，光看菜單名稱就讓人吞口水，費城奶酪牛肉素漢堡、古巴三明治素漢堡、香橙烤鴨素漢堡….，精細的素排加上濃厚的特調醬汁，很多人兩三下就解決一個漢堡。「超好吃」、「值得排隊」、「吃完朝思暮想會回購」、「第一次吃素食就上手」，IG網友分享喬治漢堡口感，漢堡有分為奶蛋素跟純素，購買時可仔細看店家標示。由於真的不容易吃到，不少鐵粉遇到喬治漢堡餐車都要衝，喬治漢堡在粉絲團，都會公告全台跑透透的每日餐車行程，想要回購或有興趣嘗鮮的網友可以鎖定粉絲團訊息。 喬治漢堡菜單相當豐富。IG ＠_foodiemandy查詢 分享 facebook 喬治漢堡餐車在素食小夜市大轟動。IG @preciousvege查詢 分享 facebook

「素食小夜市」目前是透過臉書社團，公告當周行程，不一定每次都會遇到相同的餐車組合，營業情況也要看當時的天氣而訂。參與巡迴的知名素食店家包括「喬治素食漢堡餐車」、「李記蔬炸潮排 素豪大雞排」、「Ya葉婆婆蔬食滷味」、「士林寶菇燒」、「苑裡嵐田素小籠湯包」、「10元素壽司」、「嘉憶香炭素烤玉米」、「大甲後山小米甜甜圈」、「愿心燒素章魚燒」、「日式素烤麻糬」、「善田素油飯餐車」、「樹巢蔬食餐車」、「大瑪南洋蔬食」…等等。

10元素食壽司看了好想吃。IG ＠eatdoremi查詢 分享 facebook 炸小米甜甜圈攤位。IG ＠eatdoremi查詢 分享 facebook 李記蔬炸潮排。IG ＠eatdoremi查詢 分享 facebook 素食夜市炸物讓人垂涎三尺。IG ＠eatdoremi查詢 分享 facebook