華山經驗走出文創園區 新芳春茶行芳春再現

2019-05-31 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台北市市定古蹟新芳春茶行2019年重新開幕，由台灣文創發展基金會與世界茶聯合會會長呂禮臻攜手，今天舉辦「以茶會友．芳春再現」開幕暨封茶儀式。

落成於1934年的新芳春茶行，是如今少數完整保存的住商混合洋樓。2018年，台北市政府文化局將古蹟委由台灣文創發展基金會經營。董事長王榮文表示，華山第一個10年建立起文創產業化的平台，第二個10年要做產業文創化。新芳春茶行即為華山經驗走出園區的第一站。團隊將聚焦大稻埕文化、茶產業文創化，以「活的茶葉故事館」、「茶文創發展平台」、「以茶會友」三大主軸，為新芳春茶行注入創新能量。

開幕主題展「芳春茶徑—台茶流金歲月展」，於一樓空間打造壯觀的茶山梯田意象，讓訪客沿著小徑逐一體驗「新茶入埕」、「芳向南洋」、「春日華潮」、「茶人足跡」、「行往國際」五條路線後，一覽昔日台灣茶外銷歐美、風靡世界博覽會的事蹟，以及新芳春茶行深耕南洋市場的歷程。

二樓王家生活展則以新芳春茶行之古器物，如茶行匾額、古算盤、老帳冊、創辦人王連河之辦公等珍貴文物，重現往日繁榮的茶行場景。修復單位興富發建設自2011年起耗時四年悉心修復的過程，將在建築修復展中一一呈現。

茶行二樓則針對遊客、民眾規畫「書、文創商品、茶飲、展覽活動」四合一的複合式茶書別境空間，舉辦茶席講座、茶沙龍等活動。書店空間結合台灣茶鄉特色，定期展出不同區域的風味茶，首檔將介紹新芳春茶行昔日外銷南洋市場之主力—文山包種茶，以其歷史淵源串連坪林茶行與新興文創品牌進駐，逐一帶動台灣鄉鎮特色與地方茶產知名度。