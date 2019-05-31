Jo Malone來台10周年！首度推出6款50ml經典香氣 還有超限量奢華禮盒

2019-05-31 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



來自英國的香氛品牌Jo Malone London，2009年進駐台灣市場，在台北微風廣場開設第一家專門店，至今已滿10周年，目前在全台共有12家專門店、2間快閃店，而Jo Malone大膽卻不失低調典雅的香氣、獨創的香氛糅合藝術，10年來吸引大批愛用粉絲，更成為香氛送禮的熱門選項。

為了歡慶來台10周年，Jo Malone特別推出限量商品和期間限定包裝，最搶眼的就是台灣首次推出精巧可愛的50ml古龍水，共有「英國梨與小蒼蘭」、「藍風鈴」、「青檸、羅勒與柑橘」、「牡丹與胭紅麂絨」、「黑石榴」、「鼠尾草與海鹽」等6款經典香氣；另外還有限量50組的奢華古龍水禮盒，一次擁有19款9ml古龍、6款9ml芳醇古龍水，可以隨心所欲層層疊加、盡情糅合，玩出最獨一無二的香氛氣息。