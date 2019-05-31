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圖輯／《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣　明開演

2019-05-31 19:02聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

金氏世界紀錄史上開演最賣座音樂劇，全球演出逾5,000場、超過1,200萬人次觀賞紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），被倫敦劇評盛讚為「法語世界的歌劇魅影」；曾經五度來台，次次完銷，堪稱台灣表演藝術史上不敗的超強傳奇製作；今年第六度來台，以「20周年世界巡演首站」榮耀回歸，票房銷售達9成9佳績，近乎完售。今天彩排現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲激動不已，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明日正式登場。

《鐘樓怪人》改編自法國大文豪雨果巨作，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述吉普賽女郎艾斯梅拉達，與四位不同階級的角色的愛恨情結。這齣劇的人物生存在動盪不安的封建社會中，刻劃出對立衝突，凸顯人性良善與醜惡、忠誠與背叛的對比，表達強烈的戲劇張力。

今日彩排現場完整演出《大教堂時代》及《美麗佳人》兩個經典橋段，受訪時飾演鐘樓怪人科西莫多的Angelo Del Vecchio說「要維持科西莫多的服裝及身形連續120分鐘，對身體是非常大的負擔，這對他來說是最大的挑戰。」而作曲家Riccardo Cocciante表示「每位演員都做了十足的功課，完全發揮角色特色，一定會帶來最精采的演出。」這次最受粉絲期待，也是唯一參與《鐘樓怪人》演出20年的原版卡司、首度來台的Daniel Lavoie表示，已經與這次的團隊合作兩年了，每位都特質獨特且實力出眾，才促使他直到今日都未曾離開《鐘樓怪人》，也相當期待來台演出，盼能帶給觀眾最好的「弗侯洛」。《鐘樓怪人》這部在一開始就是相當完美的作品，需要耗費非常大時間與精神，才能把這部經典鉅作維持在最高水準。

20周年世界巡演首站台北站，將帶給觀眾同步歐洲的巨蛋級歐規舞台及豪華升級演出。《鐘樓怪人》助理導演表示：「經歷五次來台，本次舞台是最接近巴黎會議宮的一次。」比台灣過往演出大兩倍的巨型舞台，讓《鐘樓怪人》將不受限的呈現最完整編舞及布景；對演員而言，也將更強的能量、更大的張力完整釋放；另外，為帶給觀眾更好的觀戲品質，一樓座位席重金使用世大運國際標準規格結構，讓20周年的《鐘樓怪人》更加不同凡響。

由聯合數位文創主辦、華南金控主要贊助之經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於6月1日至6月9日間在台北和平籃球館演出（台北市大安區敦南街76巷28號）。購票請上udn售票網（https://pse.is/DSU8N），客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），開演倒數一天，錯過不再。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明...
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明日正式登場。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲...
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲激動不已，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明日正式登場。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲激動不已，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明日正式登場。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲激動不已，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明日正式登場。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲激動不已。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力，僅僅兩首曲目已讓粉絲激動不已，這部創下台灣音樂劇奇蹟的《鐘樓怪人》，將於明日正式登場。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，明日將正式登場。記者陳柏亨／攝影
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，明日將正式登場。記者陳柏亨／攝影
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力。記者陳柏亨／攝影
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今天彩排，現場演員也展現深厚實力。記者陳柏亨／攝影
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