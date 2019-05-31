配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自日本的「凪」拉麵（Nagi），自5月31日起，首次推出以台灣為名的限定拉麵「台灣王」，集結紅麴麵條、地瓜葉、南投麻竹筍干等台式食材，最後再灑上現刨的烏魚子，不僅食材具有台灣感，連口味也很有台灣味。凪也同步推出抽獎活動，參加者有機會獲得東京拉麵套裝行程，內含機票、住宿與拉麵參訪體驗。

由主廚生田智志所創造的凪拉麵，創立於東京，過去曾獲得TRY拉麵大賞、東京拉麵大賞2013年度冠軍等殊榮。除了有經典的豚王、赤王、翠王等口味外，最大的特色之一就是每週新推出的限定拉麵，至今已有千餘款的口味。

本次推出的「台灣王」限定拉麵，使用了深咖啡色的蒜味豚骨湯底，以及添加紅麴、呈現粉紅色的紅麴麵條。佐料除了台灣餐桌上常見的地瓜葉，還使用南投竹山麻竹筍干取代傳統的日式筍干，而肥厚的角煮，也特別調整了口味與顏色，滋味更接近台式爌肉。生田智志還在碗中灑上現刨的雲林口湖烏魚子，增添濃郁香氣。台灣王拉麵上桌前亦捨棄「整麵」的傳統步驟，讓麵條呈現方式更相近於傳統的台式擔仔麵。這種地瓜葉、烏魚子、筍干、爌肉的組合，也有種「吃辦桌」的錯覺樂趣。

不同於店內原本的口味可以自行調整佐料、濃淡，台灣王拉麵採固定式的配置，每碗售價300元。信義店於5月31日至6月9日供應，台北其他分店則於6月3日至6月9日販售，至於台中分店則為6月6日至6月16日販售。另外於信義店一樓，也有限時2天的快閃試吃店，讓民眾有機會品嚐台灣王的滋味。