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下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

英國的中央聖馬丁學院（Central Saint Martins College of Art and Design）在設計、藝術圈內赫赫有名。更有著「天才服裝設計師」搖籃的美譽。日前，該校舉辦了大學的畢業發表會，獲得新人獎肯定的Fredrik Tjaerandsen其作品，讓受邀的觀賞的人都驚呼不已，立即成為時尚圈的討論話題。

包括了已故的Alexander McQueen、以及John Galliano、Phoebe Philo、Stella McCartney等知名設計大師都是中央聖馬丁學院的校友。所以，這所學校向來人才輩出，在今年的大學部畢業成果發表會時，新銳設計師Fredrik Tjaerandsen的作品，就率先獲得了評審的肯定。他以類似氣球乳膠的材質製成服裝，並且可充氣，讓模特兒身處其中，改變人原有形體，誇張化部分的身體。甚至在走秀時，還模仿氣球洩氣的樣態，在伸展台上創造了另一個服裝的視覺效果，有如行動藝術般，獲得高度的關注。

Fredrik Tjaerandsen這種刻意讓身體線條改變的誇飾技巧，與川久保玲多年前的作品有著類似的概念，不過他找到新的材質來演繹，並且在視覺上的效果更強烈。然而，正當多數人都予以高度肯定Fredrik Tjaerandsen的畢業作品時，有網友也提出不同觀點，包括了「這叫時尚？我真心不懂」、「確定不是杜蕾斯的新廣告嗎？」。

英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀...
英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀賞的人都驚呼不已，立即成為時尚圈的討論話題。圖／摘自instagram
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英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀...
英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀賞的人都驚呼不已，立即成為時尚圈的討論話題。圖／摘自instagram
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英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀賞的人都驚呼不已，立即成為時尚圈的討論話題。圖／摘自instagram
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英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀賞的人都驚呼不已，立即成為時尚圈的討論話題。圖／摘自instagram
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英國中央聖馬丁學院畢業生Fredrik Tjaerandsen的作品，讓受邀的觀賞的人都驚呼不已，立即成為時尚圈的討論話題。圖／摘自instagram
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