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創作者世代來臨！高效、多工電腦強悍登場

2019-05-31 16:59聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

每年聚集全球買家的亞洲科技產業指標專業展「COMPUTEX台北國際電腦展」，今年以5G、AI、IoT、電競與XR、智慧零售、區塊鏈等數位經濟趨勢作為展覽6大主題，搭配新創特展InnoVEX與智慧物聯解決方案SmarTEX展區，邀集國際科技大廠展出最新智慧科技產品。

今年展場的搶眼焦點之一，就是因應各類內容創作者，所打造一系列高效、多工訴求的電腦產品，包括宏碁、戴爾、華碩等品牌都推出針對設計師、影像工作者、開發者等專業人士發揮創意執行工作時適合使用的新品。

宏碁全新品牌「ConceptD」，就以簡約時尚的白色系外型、自然元素設計，推出一系列讓使用者能盡情享受創作自由的筆電、4K螢幕、工作站主機，最主要特色就是強調色彩顯示與圖像處理能力，其中ConceptD 7筆電更為搶先配備最新Quadro RTX 5000和GeForce RTX GPU的NVIDIA RTX Studio筆電之一。ConceptD系列預計最快Q3起會陸續在台上市。

華碩也發表了全新具有第二觸控螢幕設計的ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo筆電，與主螢幕同寬的ScreenPad Plus第二觸控螢幕，擴充並強化初代ScreenPad智能動態觸控板所提供的互動功能，可無縫串接延伸主螢幕內容，也可上下螢幕執行不同應用程式，搭配整合多項便利工具與應用程式的ScreenXpert軟體，讓內容創作者在執行多工作業時更事半功倍。

英特爾也於COMPUTEX宣布推出全新第10代Intel Core處理器，透過Intel Deep Learning Boost（Intel DL Boost）為PC全面提供高效能的AI人工智慧能力。以英特爾10奈米製程、代號為「Sunny Cove」的新核心架構和最新Gen11繪圖引擎為基礎，從Intel Core i3到Intel Core i7，具備最多4核心和8執行緒、高達4.1倍的渦輪加速頻率，以及高達1.1GHz的繪圖頻率，帶來在智慧效能、繪圖功能、連網速度上的進化，也將輕薄型筆記型電腦和2 in 1裝置推升至更上一層樓。極致輕薄的Dell XPS 13二合一筆電即為戴爾首款搭載第10代Intel Core處理器的機種，效能提升機身卻更纖薄，還有二合一的使用彈性，對需要兼顧行動力的創作者來說當然也更有吸引力。

2019 COMPUTEX台北國際電腦展6/1為展期最後一天，上午9時30分至下午4時開放18歲以上一般民眾購票入場參觀，想要到台北南港展覽館現場體驗新科技魅力，可得把握機會。

英特爾宣布採用10奈米製程的第10代Intel Core處理器現已開始出貨。圖／...
英特爾宣布採用10奈米製程的第10代Intel Core處理器現已開始出貨。圖／英特爾提供
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Dell XPS 13二合一筆電為戴爾首款搭載第10代Intel Core處理器...
Dell XPS 13二合一筆電為戴爾首款搭載第10代Intel Core處理器的機種。圖／戴爾提供
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宏碁推出全新專為創作者打造的品牌ConceptD，從外型設計就展現截然不同風格。...
宏碁推出全新專為創作者打造的品牌ConceptD，從外型設計就展現截然不同風格。記者黃筱晴／攝影
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華碩推出具有第二觸控螢幕ScreenPad Plus的筆電，更適合內容創作者執行...
華碩推出具有第二觸控螢幕ScreenPad Plus的筆電，更適合內容創作者執行多工作業。圖／華碩提供
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Dell XPS 13二合一筆電為戴爾首款搭載第10代Intel Core處理器...
Dell XPS 13二合一筆電為戴爾首款搭載第10代Intel Core處理器的機種。圖／戴爾提供
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華碩推出2款具有第二觸控螢幕ScreenPad Plus的筆電，更適合內容創作者...
華碩推出2款具有第二觸控螢幕ScreenPad Plus的筆電，更適合內容創作者執行多工作業。圖／華碩提供
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