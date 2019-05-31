天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心

2019-05-31 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自從天梭表（TISSOT）成為NBA官方指定計時品牌後，都有針對籃球運動而設的表款。今年更是推出配備30個後底蓋的特別款，讓楊晴看了直呼「設計好貼心」。

一周有四天都會到健身房報到的楊晴，給人十分運動又陽光的印象，自招對NBA比賽是「姐妹支持那一隊，我就看那一隊」。而楊晴最欣賞的球員正巧為TISSOT的形象大使Klay Thompson，並不諱言地說「因為球技好、顏值好，所以支持他」。此次受邀擔任天梭表的活動應援大使，楊晴配戴了全新NBA特別款腕表，對於能自行不同籃球隊隊徽底蓋的設計，感到十分有興趣。認為「這樣的設計很貼心，適合有支持特定球星的人，即使換了隊伍也不怕」。楊晴也表示自己個性或造型都比較中性，所以挑腕表時都只選大的，而這只NBA特別款腕表，就相當符合她的需求。