親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心

2019-05-31 16:47聯合報 記者曾智緯╱即時報導

自從天梭表（TISSOT）成為NBA官方指定計時品牌後，都有針對籃球運動而設的表款。今年更是推出配備30個後底蓋的特別款，讓楊晴看了直呼「設計好貼心」。

一周有四天都會到健身房報到的楊晴，給人十分運動又陽光的印象，自招對NBA比賽是「姐妹支持那一隊，我就看那一隊」。而楊晴最欣賞的球員正巧為TISSOT的形象大使Klay Thompson，並不諱言地說「因為球技好、顏值好，所以支持他」。此次受邀擔任天梭表的活動應援大使，楊晴配戴了全新NBA特別款腕表，對於能自行不同籃球隊隊徽底蓋的設計，感到十分有興趣。認為「這樣的設計很貼心，適合有支持特定球星的人，即使換了隊伍也不怕」。楊晴也表示自己個性或造型都比較中性，所以挑腕表時都只選大的，而這只NBA特別款腕表，就相當符合她的需求。

不管是2017年或是2018年，TISSOT所推出的NBA特別款腕表，都只在表款採用了單一球隊的隊徽，但今年全新的設計，採用了可快速更換後底蓋的方式，同時提供了全NBA聯盟球隊的隊徽。因此，不管是哪一隊打進了季後賽或冠軍賽，球迷都能換上適合的底蓋來支持。不只如此，45毫米表徑的尺寸，存在十足，還採用了官方指定用球的相同材質製成橘色表帶。TISSOT以黑色PVD不鏽鋼製成表殼，搭配了同色系的計時表盤、橘色秒針，還備有特殊的收藏表盒，將後底蓋更換器製成縮小版籃球，再次呼應其NBA的血統。

天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，配備特殊收藏表盒、30個NBA球隊隊徽後...
天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，配備特殊收藏表盒、30個NBA球隊隊徽後底蓋。圖／TISSOT提供
分享
天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，黑色PVD不鏽綱表殼，搭載石英機芯，約1...
天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，黑色PVD不鏽綱表殼，搭載石英機芯，約19,900元。圖／TISSOT提供
分享
女星楊晴以火辣的造型配戴天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，約19,900元...
女星楊晴以火辣的造型配戴天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，約19,900元。記者蘇健忠／攝影
分享
天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，採用了可更換後底蓋的設計，能隨配戴者心情...
天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，採用了可更換後底蓋的設計，能隨配戴者心情做替換。圖／TISSOT提供
分享
女星楊晴以火辣的造型配戴天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，約19,900元...
女星楊晴以火辣的造型配戴天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，約19,900元。記者蘇健忠／攝影
分享
女星楊晴以火辣的造型配戴天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，約19,900元...
女星楊晴以火辣的造型配戴天梭NBA特別版CHRONO XL腕表，約19,900元。記者蘇健忠／攝影
分享

健身
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

產業震撼彈！信義房屋新篇章，「薛健平」接棒董事長

2019-05-31 18:04

配料是「地瓜葉＋烏魚子＋爌肉」！凪「台灣王拉麵」好像吃辦桌

2019-05-31 17:58

下一個設計鬼才？他的畢業製作讓大家都驚呼！網酸「杜蕾斯新廣告」

2019-05-31 17:35

芋頭控看過來！珍煮丹綿滑「芋芋豆漿」6月抽飲品再來一杯

2019-05-31 17:29

創作者世代來臨！高效、多工電腦強悍登場

2019-05-31 16:59

巨型「哥吉拉、孫悟空、KERORO軍曹、柯南」大集合 華山快閃3天玩具迷必去

2019-05-31 16:44

《單位展》主視覺設計師中村至男 海外首次個展獻台灣！

2019-05-31 16:19

《黑鳳凰》女星紅毯穿搭自備照明 耀眼亮片亮晶晶

2019-05-31 16:02

傳說中的「喝咖啡看火車」絕景 宜蘭小花徑咖啡IG熱傳

2019-05-31 15:59

美感教育好重要！五位育兒專家解析「美學啟發」的重要性

2019-05-31 15:17

比爾蓋茲、李奧納多都有投資 素食漢堡「V Burger」進駐微風廣場

2019-05-31 14:48

小孩誤吞鈕扣電池 台灣兒童中毒占全體五分之一

2019-05-31 14:42

獨／布丁狗主題快閃店來了！ 超Q人形燒、肉球造型軟糖療癒登場

2019-05-31 14:29

讀者六月號 一窺刑具進化成健身時尚

2019-05-31 14:26

Ella吹七彩泡泡遛勁寶超可愛 彩虹系列商品是愛的力量大爆發

2019-05-31 14:11

勇敢追夢人就是你～元大權證「大挺你的夢」送出獎金58888元

2019-05-31 13:21

現排隊人龍！30年天母麥當勞將熄燈 居民嘆捨不得

2019-05-31 13:12

華視全新《柯南》卡通7月登場！ 搶先送展覽門票暖身

2019-05-31 12:52

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

搭配帥氣又能做環保 型男們怎能不愛TUMI限定再生系列

2019-05-31 11:09

吃了會讓人開心的店！日料餐廳連結台、日情感

2019-05-31 09:11

陽光灑落蔚藍海岸！絕美柑橘橙花味　香奈兒LES EAUX「巴黎－蔚藍海岸」淡香水再創經典

2019-05-31 00:08

今夏太陽眼鏡 就愛浮誇星味

2019-05-30 23:13

影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56

MIB粉絲必吃！日本一風堂「麵 In Black」聯名拉麵 整碗都是黑色的

2019-05-30 22:33

烏龍冷麵、火腿蛋炒苦瓜！日本最大連鎖食堂夏季新菜 吃得到台日混搭味

2019-05-30 22:10

innisfree環保手帕月又來了！3款歡樂俏皮手帕只送不賣

2019-05-30 21:16

黑膠唱盤轉出美味手沖咖啡？GEESAA智慧咖啡機把大師手法帶回家

2019-05-30 21:05

均衡飲食聰明吃 輕「速」食正夯

2019-05-30 21:02

2大飯店吃到飽舉辦美食節 用餐再抽舊金山、莫斯科雙人來回機票

2019-05-30 20:55

小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45

整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林

2019-05-30 18:43

200個日、港、台品牌 歷年最大規模「日本手作職人創意市集」華山3天快閃

2019-05-30 18:27

張碧晨戴TASAKI皇冠化身公主 脫俗造型讓歌迷看傻眼

2019-05-30 17:45

肉食男女看過來！首屆「GQ肉食節」一口氣吃遍台北指標肉食餐廳

2019-05-30 17:07

旅遊達人教你省錢！ShopBack「一日快閃活動」享10%現金回饋

2019-05-30 17:01

新加坡3大肉骨茶「松發」8月登台！韓國瑜出國也吃這一家

2019-05-30 16:59

求婚想給驚喜但不知戒圍怎麼辦？銀座白石這招搶救新郎

2019-05-30 16:42

3千送3百夏日行頭趁百貨年中慶打包 透明系卡友禮太潮必須換一波

2019-05-30 16:38
看更多

熱門文章

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

北韓出現非洲豬瘟 南韓來台班機周五起全面行李檢查

2019-05-30 23:12

每日星座運勢／牡羊事業旺與人交涉 聽意見勿衝動

2019-05-31 00:00

周末假日要注意！短時強降雨又要來了

2019-05-30 21:16

保養品「正確用量」大公開！有用、沒效都看用量是否正確 原來防曬要塗這麼多！

2019-05-30 21:54

幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14

2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50

小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45

「菠菜配豆腐吃會結石」破解5個一傳再傳的飲食謠言

2019-05-31 09:19

走過30個年頭 麥當勞天母店6月21日熄燈

2019-05-31 11:29

Uber草案過了 最快10月8日全台執法

2019-05-31 16:27

200個日、港、台品牌 歷年最大規模「日本手作職人創意市集」華山3天快閃

2019-05-30 18:27

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林

2019-05-30 18:43

弘道孝順觀念調查 子女同住不重要長輩反而最care這點

2019-05-30 18:24

【我愛一個人煮-66】太陽臉／簡單涼拌菜

2019-05-31 06:00

【祖孫之情】烏瞳貓／洋裝

2019-05-31 06:00

【生活點滴】優果媽／當小朋友遇見大孩子

2019-05-31 06:00

小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47

搭手扶梯站左邊遭嗆擋路 正妹擺臭臉「站好站滿」

2019-05-31 17:05

台鐵美學小組「再開刀」向瑞芳、十分車站

2019-05-31 12:09

這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00

案情不單純？廢棄物處理場的大火 環團質疑與行情有關

2019-05-31 12:20

男想公證結婚她盼有完美婚禮 多數網友這麼建議

2019-05-31 15:11

跨齡全家旅遊 理科太太：掌握三一方程式

2019-05-31 11:11

影／開門見「山」系列報導-重訂山難救援標準

2019-05-31 10:30

烏龍冷麵、火腿蛋炒苦瓜！日本最大連鎖食堂夏季新菜 吃得到台日混搭味

2019-05-30 22:10

我的經驗／不菸、不酒 竟罹肺腺癌 我採「六維一心療法」抗癌

2019-05-30 23:28

抽煙10年 他用這兩招4天戒掉

2019-05-31 11:55

影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56

現排隊人龍！30年天母麥當勞將熄燈 居民嘆捨不得

2019-05-31 13:12

申請入學淪多錢入學？大學教授發起「流言終結運動」

2019-05-31 17:24

對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54

MIB粉絲必吃！日本一風堂「麵 In Black」聯名拉麵 整碗都是黑色的

2019-05-30 22:33

熱帶魚好看但可以吃嗎？張口之前你應該知道的事！

2019-05-31 08:51

均衡飲食聰明吃 輕「速」食正夯

2019-05-30 21:02

吃了會讓人開心的店！日料餐廳連結台、日情感

2019-05-31 09:11

393班次五折起 高鐵學生暑期優惠6月4日開賣

2019-05-31 12:21

陽光灑落蔚藍海岸！絕美柑橘橙花味　香奈兒LES EAUX「巴黎－蔚藍海岸」淡香水再創經典

2019-05-31 00:08

小心！ 拿發票沒洗手 雙酚A恐吃下肚

2019-05-30 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top