天梭NBA特別款腕表開賣 楊晴：為忠實球迷打造設計好貼心
自從天梭表（TISSOT）成為NBA官方指定計時品牌後，都有針對籃球運動而設的表款。今年更是推出配備30個後底蓋的特別款，讓楊晴看了直呼「設計好貼心」。
一周有四天都會到健身房報到的楊晴，給人十分運動又陽光的印象，自招對NBA比賽是「姐妹支持那一隊，我就看那一隊」。而楊晴最欣賞的球員正巧為TISSOT的形象大使Klay Thompson，並不諱言地說「因為球技好、顏值好，所以支持他」。此次受邀擔任天梭表的活動應援大使，楊晴配戴了全新NBA特別款腕表，對於能自行不同籃球隊隊徽底蓋的設計，感到十分有興趣。認為「這樣的設計很貼心，適合有支持特定球星的人，即使換了隊伍也不怕」。楊晴也表示自己個性或造型都比較中性，所以挑腕表時都只選大的，而這只NBA特別款腕表，就相當符合她的需求。
不管是2017年或是2018年，TISSOT所推出的NBA特別款腕表，都只在表款採用了單一球隊的隊徽，但今年全新的設計，採用了可快速更換後底蓋的方式，同時提供了全NBA聯盟球隊的隊徽。因此，不管是哪一隊打進了季後賽或冠軍賽，球迷都能換上適合的底蓋來支持。不只如此，45毫米表徑的尺寸，存在十足，還採用了官方指定用球的相同材質製成橘色表帶。TISSOT以黑色PVD不鏽鋼製成表殼，搭配了同色系的計時表盤、橘色秒針，還備有特殊的收藏表盒，將後底蓋更換器製成縮小版籃球，再次呼應其NBA的血統。
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