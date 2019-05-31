巨型「哥吉拉、孫悟空、KERORO軍曹、柯南」大集合 華山快閃3天玩具迷必去

2019-05-31 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



哥吉拉、七龍珠孫悟空、KERORO軍曹、名偵探柯南、機動戰士鋼彈，這些陪伴我們長大的卡通明星，現在集體集合一次看個夠。全國最大玩具收藏展覽盛典「TAMASHII Feature’s 2019 in TAIWAN」5/31至6/2在華山1914文創園區紅磚六合院西一館開展，以上這些卡通明星也首度在台推出大型立像，展覽免費入場，讓粉絲們盡情拍個夠。

各主題區都搭配了多款首度登台的大型立像展示，包含「哥吉拉II：怪獸之王」、今年迎接20周年的「KERORO軍曹」帶來「KERORO機器人UC」的巨型立像，還有「機動戰士鋼彈」、「七龍珠」、「名偵探柯南」、「魔神英雄傳」等經典作品。

「名偵探柯南」系列，現場也搶先展出即將於7月推出的「小蘭姊姊」，此次也獨家曝光全球首度公開的人氣角色「安室透」。未來強檔新品與近期主打商品區則集結了「假面騎士」、「超人力霸王」、「聖鬥士星矢」、「機動戰士鋼彈」、「航海王」、「火影忍者」等台灣粉絲喜愛的作品。

TAMASHII Feature’s 2019 in TAIWAN

地點：華山1914文創園區紅磚六合院西一館（免費入場）