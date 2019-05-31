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《單位展》主視覺設計師中村至男 海外首次個展獻台灣！

2019-05-31 16:19聯合新聞網 udn售票網

圖/文 JUSTLIVE 就是現場、KKLIVE提供。
圖/文 JUSTLIVE 就是現場、KKLIVE提供。
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以《單位展》主視覺設計在台灣獲得高度注目的平面設計師——中村至男 (Norio Nakamura)，今夏將把首次海外個展獻給台灣，也是他生涯至今最大規模、最完整的展覽。活動將於7月5日（五）至9月1日（日）於松山文創園區二號倉庫舉辦。本次展覽由中村至男親自參與規畫，用了將近一年的時間籌備，跨海帶來設計生涯裡超過百件作品，小至隨身碟、清酒杯、明信片、購物袋設計，大至長達三公尺的巨型平面作品，更為台灣民眾量身打造以熱門作品《方塊動物園》為主軸的展區，設置超過五公尺的方塊動物裝置，期望帶領參展民眾進入獨特奇想的中村宇宙，另外，中村至男長期與在台灣富有聲譽的日本表演藝術團體「明和電機」合作，本次個展，也會集結多年來合作的相關作品，呈現「明和電機」獨到的形象與設計的脈絡。

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2016年「單位展」中村至男首次造訪台灣，見到各式設計師作品、接觸屬於台灣的文化創意，變得十分熱愛台灣。期間更在台灣發行熱門繪本，加入台灣黑熊等特有動物，創作屬於台灣印記的作品。對於此次的台灣個展，中村至男相當期待：「很開心這次能有機會將作品集合起來展出，希望透過平面設計作品和台灣有更多交流。」

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中村至男二十多年來創作橫跨廣告、童書、書籍、電玩、展覽等領域，並榮獲龜倉雄策獎、每日設計賞兩大日本指標性榮耀，堪稱日本當代最具代表性的平面設計師。以簡約圖像與溫暖色澤，將生活中諸多平凡的事物，透過其獨有的視角重新詮釋，為看似日常的簡單元素賦予奇幻色彩，並擅長空間壓縮、視覺錯置，透露令人深感奇異的趣味及衝突感，乍看下抽象或平靜的作品，總能在細節之中暗藏令人意想不到的巧思與連接，這次台灣個展主視覺，便以此概念延伸，以對切蘋果與孿生女孩之間微妙關聯為楔子，帶領觀眾展開探索中村宇宙的旅程。

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預售票5/30起於 KKTIX、全家 FamiPort、博客來售票網、udn售票網、ibon售票系統同步開賣，購買即加贈台灣個展主視覺海報，另有 KKBOX Prime 會員獨享八折優惠雙人票，完整資訊請上活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/norio2019

中村至男自選展 Norio Nakamura Taipei Exhibition 2019

■ 日期：2019/7/5 (五) - 2019/9/01 (日)

■ 時間：每日 10:00- 18:00 ( 17:30 停止售票入場）

■ 場地：松山文創園區二號倉庫（台北市信義區光復南路 133 號）

購票網址：udn售票網

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