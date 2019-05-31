《黑鳳凰》女星紅毯穿搭自備照明 耀眼亮片亮晶晶

2019-05-31 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



坎城影展甫落幕，加上近期各大電影首映會，女星們卯足勁在紅毯秀出最佳狀態，閃耀華麗的亮片元素，就成了服裝選擇的安全牌，在燈光折射下熠熠生輝，宛如自備紅毯氣場的光明燈。

★閃亮黑與白 復古且性感

在坎城紅毯上首登場的光芒萬丈穿搭系列，非茱莉安摩爾（Julianne Moore）莫屬，她身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）訂製洋裝搭配2020早春刺繡蕾絲披肩，在開幕晚宴強勢登場。刺繡蕾絲披肩是甫發表的早春新品，彷彿洛克斐勒大樓外層的波形圖紋，鑲嵌閃爍的水晶與亮片，雍容華貴，又有復古女伶的優雅；相較之下蘇菲特納（Sophie Turner）日前在首爾出席《X戰警：黑鳳凰》（X-Men：Dark Phoenix）首映會，同樣穿路易威登2020早春系列出席，則相對性感活潑，網眼服裝上鑲滿了亮片，裙子則是透明花瓣與水晶縫繡，前衛耀眼。

史黛西馬汀（Stacy Martin）在出席坎城《Oh Mercy！》電影首映會時，一襲路易威登鏡面裝飾白洋裝好看極了，全白亮片裙上嵌鏡面裝飾，加上肩膀輪廓的鏤空水晶，閃閃發亮又空靈，讓人印象深刻。而演員艾莉森威廉斯（Allison Williams）出席Netflix自製影集《完美琴仇（The Perfection）》紐約宣傳活動時，以CELINE鑲綴黑色的白色亮片洋裝出席，簡約典雅，腰間的黑色亮片為點睛之作。

★浪漫的羽飾 翩翩女人味

演出《阿拉丁（Aladdin）》茉莉公主的娜歐蜜史考特（Naomi Scott），在今年的紐約MET GALA紅毯，以BURBERRY手工水晶珠串連衣裙登場，黑色絲綢緞面服裝與長褲俐落優雅，有著當代女性的自信表現，水晶裝飾的鏈片加上背後神來一筆的羽毛，帶來怪美的趣味；妮可基嫚（Nicole Kidman）日前在紐約出席美劇《美麗心計（Big Little Lies）》第二季首映時，穿上MICHAEL KORS Collection 2019秋冬的亮片刺繡羽毛西裝，袖身的羽毛恰到好處平衡了剛毅的西裝剪裁，增添浪漫女人味；雪琳伍德利（Shailene Woodley）也穿了MICHAEL KORS Collection 2019秋冬系列黑金色不對稱裙裝，黑羽毛裝飾的位置在裙襬前側，呈現曖昧的性感。

★粉灰色溫柔 視覺超宜人