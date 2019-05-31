傳說中的「喝咖啡看火車」絕景 宜蘭小花徑咖啡IG熱傳
傳說中能邊喝咖啡、邊看火車，這麼美麗溫暖的咖啡館藏身在哪？
IG網友分享了一個小巧美麗的景觀咖啡館，位於宜蘭頭城鎮的「小花徑咖啡」，光是店內有靠窗位可享受在鐵道旁喝咖啡賞火車的絕景，就讓人心神嚮往，非常舒壓。走日式文青風的裝潢古樸優雅，手作餐點精細美味，還有晚來吃不到的午餐飯糰，讓許多曾到訪過的網友，都被這家小店迷上了，忍不住一再回訪。
走進緊臨鐵道的「小花徑咖啡」，最引人的當然莫過於能欣賞火車景觀的靠窗區，鐵道迷跟小朋友可邊用餐，一邊欣賞飛馳而過的火車，也很適合文藝美少女們打卡拍下美照，難怪在IG上受到許多粉絲的推薦。
IG網友也分享了「小花徑咖啡」的手工餐點跟飲料，稱讚老闆娘製作細心，不少網友推薦的戚風蛋糕、厚片吐司、甜點，每日限量供應的飯糰餐是該店的招牌，來咖啡館用餐也可以吃巧又吃飽。
店內空間也算相當寬敞，裝潢採用許多木質、復古、老派元素，療癒著都會來的人們，有時候就是需要慢步調，重新整頓心情後才有力氣重新出發。
抽空來趟宜蘭之旅吧，感受「小花徑咖啡」的鄉村風情，若來訪不是熱門時段的話，更能充分享受到「小花徑」獨特悠閒氛圍，讓心情沉澱一下。店家公休日與營運時間可上臉書粉絲團查詢。
哪裡吃
小花徑咖啡
宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號
限量飯糰餐230元、甜點蛋糕與飲品需依當日菜單現場標示。
資訊僅供參考，售價如有調升或誤植，需以店家現場實際公佈為準。
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