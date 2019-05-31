小孩誤吞鈕扣電池 台灣兒童中毒占全體五分之一

2019-05-31 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國際間日趨重視兒童中毒死亡的問題。根據世界衛生組織（WHO）調查，全球平均每10萬人就有1.8名兒童因中毒事件死亡，常見兒童中毒物質以藥物、漂白水、清潔劑、農藥、石蠟、煤油等。國內毒藥防治中心根據1986年到2018年的數據，兒童中毒案件占五分之一，北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，國內近年常發生兒童誤吞鈕扣電池的事件，呼籲政府正視。

一名年僅6歲的男童，誤食電動玩具車的鈕扣電池，電池太大顆，卡在食道，鈕扣電池釋出腐蝕性物質，造成食道潰瘍，經過急救才挽回性命。楊振昌說，根據榮總毒藥物防治諮詢中心的資料，通報到中心，因鈕扣電池造成中毒的案例約有10多名兒童患者，國內鈕扣電池中毒的案例相對國外少。

楊振昌說，鈕扣電池最怕卡在食道，通常5歲以下的孩子誤食鈕扣電池相對危險，只要鈕扣電池的直徑超過2公分，就會卡在食道，鈕扣電池內的鹼性物質，卡在食道內其電池內的電解液就會造成食道潰爛、食道穿孔，嚴重就會出現敗血症，進而死亡。

兒童中毒除了鈕扣電池以外，其他中毒的因素還有藥物、玩具、清潔劑等。楊振昌說，近年很流行的水晶寶寶，還有國外近期不斷有中毒報告的Bindeez「點滴魔法珠」，都可能造成兒童中毒。水晶寶寶是一種丙烯酸樹脂，吃下肚後因接觸水會膨脹，最怕是噎到，或是塗料含有重金屬；至於點滴魔法珠中，被發現含有丁二醇（1,4-butanediol）在體內會合成變成神仙水物質，會造成孩子的神經毒性，影響大腦發展。

他表示，依照榮總毒藥物防治諮詢中心的資料顯示，1歲中毒個案占33％、2歲個案占27％，男童高於女童，兒童中毒物質以藥物位居第一，占總數36％，多為止痛藥，其次中毒誤植為居家物質材料，如乾燥劑、文具用品等，占21%，第三位為環境用藥13％。

中毒案例中有60％的兒童無症狀產生，29％屬輕度中毒，重度中毒個案總計有156位，死亡個案54位，造成重度藥物種類分別為化工物質以粳油居多，農藥則有機磷為主，但國內近年的重度中毒個案數漸漸減少，但仍值得重視。