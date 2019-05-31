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獨／布丁狗主題快閃店來了！ 超Q人形燒、肉球造型軟糖療癒登場

2019-05-31 14:29聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

日前，在板橋車站以卡娜赫拉現烤造型人形燒造型為主題的門市，超萌話題成功佔據網路版面，吸引許多粉絲慕名而來。現在業者即將推出新主題「布丁狗人形燒」主題快閃店。6月1日起，門市改以可愛的黑板粉筆手繪風格作為主題視覺，將同步販售全系列布丁狗獨家商品，讓粉絲們等不及了。

現烤造型人形燒系列，是由主廚老闆調配的秘傳配方，厚實鬆綿口感搭配滿滿內餡，共有太妃糖、熔岩巧克力、卡士達三種口味，這次超可愛、超人氣的布丁狗立體造型人形燒，即將在6月正式開賣。此外，還有布丁狗手工曲奇餅乾(榛果+蔓越莓口味)，使用天然健康食材製作，口感紮實，加上布丁狗造型精美鐵盒設計包裝更讓人愛不釋手，粉絲快準備開搶。

門市獨家新品還有「布丁狗水果軟糖」、「牛奶布丁燒」、「千層蛋糕」，療癒肉球造型軟糖，以及軟綿蛋糕，送人自用都可愛破表。除了食品以外，日本周邊絨毛商品等商品，也是粉絲們不能錯過的超夯商品。

另外，開幕期間(6/1~6/9)業者祭出多重優惠活動，凡身上穿戴有布丁狗肖像服飾配件，並於櫃上不限金額消費，即可免費獲得玫瑰馬卡龍1個(每人限兌換一次，換完為止)；出示官方LINE 6月份最新訊息可享布丁狗人形燒買3送1優惠(口味隨機，每人限兌換一次，每日限20個名額)；與可愛的布丁狗主題門市合照，上傳至官方FB粉絲團/IG(需不限金額消費)有機會抽驚喜好禮。

「布丁狗人形燒主題快閃店」

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1(板橋車站連通道)

營業時間：11：00～22：00

布丁狗手工曲奇餅乾(左)售價299元；千層蛋糕(右)售價350元。圖／雅蒙蒂文創...
布丁狗手工曲奇餅乾(左)售價299元；千層蛋糕(右)售價350元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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好吃又可愛的布丁狗造型人形燒。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
好吃又可愛的布丁狗造型人形燒。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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「布丁狗人形燒主題快閃店」6/1登場。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
「布丁狗人形燒主題快閃店」6/1登場。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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布丁狗乳酪塔(左)售價70元；人形燒(右)單顆售價39元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品...
布丁狗乳酪塔(左)售價70元；人形燒(右)單顆售價39元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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布丁狗快閃
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