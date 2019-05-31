Ella吹七彩泡泡遛勁寶超可愛 彩虹系列商品是愛的力量大爆發

2019-05-31 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



自從5月24同婚專法正式上路，就迎接充滿愛的夏日彩虹時節，小S徐熙娣、Ella陳嘉樺都以彩虹穿搭慶祝愛是多元的溫暖，Ella更是吹起泡泡，用太陽光下的七彩霓光呼應繽紛穿搭，此外，Jerome Dreyfuss、Polo Ralph Lauren也都響應同志驕傲月，推出各式各樣的七彩新包款與服裝。

Ella穿上MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，和勁寶一起在陽台吹泡泡，畫面超可愛，並寫下「身為一道彩虹就該閃亮整片天空」的暖心豪語；小S背著MICHAEL KORS的七色彩虹包，作為點睛配件，展現IPSS的風采，搭襯Max Mara 2019春夏褲裝、超级美腿鞋CASADEI，架式十足。