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Ella吹七彩泡泡遛勁寶超可愛 彩虹系列商品是愛的力量大爆發

2019-05-31 14:11聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

自從5月24同婚專法正式上路，就迎接充滿愛的夏日彩虹時節，小S徐熙娣、Ella陳嘉樺都以彩虹穿搭慶祝愛是多元的溫暖，Ella更是吹起泡泡，用太陽光下的七彩霓光呼應繽紛穿搭，此外，Jerome Dreyfuss、Polo Ralph Lauren也都響應同志驕傲月，推出各式各樣的七彩新包款與服裝。

Ella穿上MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，和勁寶一起在陽台吹泡泡，畫面超可愛，並寫下「身為一道彩虹就該閃亮整片天空」的暖心豪語；小S背著MICHAEL KORS的七色彩虹包，作為點睛配件，展現IPSS的風采，搭襯Max Mara 2019春夏褲裝、超级美腿鞋CASADEI，架式十足。

而6月份是同志驕傲月（LGBT Pride），包款設計師Jerome Dreyfuss支持愛是多元，也以彩虹包慶祝勇於表現真我的自由，以品牌的Willy、 Lulu兩個經典包款推出彩虹塗層款式，採用錦蛇皮以保留天然皮革紋路，再塗上彩虹色料更顯光澤。Polo Ralph Lauren也上市Pride系列，與紐約人權慈善機構Stonewall合作，每件T恤100%與其他商品50%的收益都將捐給人權慈善基金會及相關平權公益組織，Pride系列是以彩虹色調結合Polo Pony的小馬品牌標幟，無分性別，包括T恤、Polo 衫、連帽上衣、托特包與棒球帽等單品。

Polo Ralph Lauren的紫色代表精神力，消除標籤並真誠表現自我。圖／...
Polo Ralph Lauren的紫色代表精神力，消除標籤並真誠表現自我。圖／Ralph Lauren提供
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ELLA身穿MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，售價7,600元。圖／MICH...
ELLA身穿MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，售價7,600元。圖／MICHAEL KORS提供
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休士頓芭蕾舞團的獨舞者Harper Watters詮釋Polo Ralph Lauren系列中的橘色，代表治癒。圖／Ralph Lauren提供
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MICHAEL KORS彩虹休閒鞋，售價6,300元。圖／MICHAEL KOR...
MICHAEL KORS彩虹休閒鞋，售價6,300元。圖／MICHAEL KORS提供
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Jerome Dreyfuss Willy彩虹錦蛇皮款式，售價39,800元。圖...
Jerome Dreyfuss Willy彩虹錦蛇皮款式，售價39,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
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MICHAEL KORS彩虹肩背包，售價10,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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小S背著MICHAEL KORS的彩虹系列包款，搭配Max Mara春夏系列服裝...
小S背著MICHAEL KORS的彩虹系列包款，搭配Max Mara春夏系列服裝祝福同婚開跑。圖／MICHAEL KORS提供
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ELLA身穿MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，售價7,600元。圖／MICH...
ELLA身穿MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，售價7,600元。圖／MICHAEL KORS提供
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Jerome Dreyfuss Lulu彩虹錦蛇皮包款，售價29,900元。圖／...
Jerome Dreyfuss Lulu彩虹錦蛇皮包款，售價29,900元。圖／Jerome Dreyfuss提供
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MICHAEL KORS Whitney白色彩虹鍊帶包，售價17,800元。圖／...
MICHAEL KORS Whitney白色彩虹鍊帶包，售價17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
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ELLA身穿MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，和勁寶一起在陽台玩耍。圖／MI...
ELLA身穿MICHAEL KORS彩虹連帽洋裝，和勁寶一起在陽台玩耍。圖／MICHAEL KORS提供
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人權同志同婚專法
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