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美感教育好重要！五位育兒專家解析「美學啟發」的重要性

2019-05-31 15:17聯合新聞網 聯合數位文創

我們都知道美感教育、美學教育很重要，但為何重要？這個乍聽之下好像是要接觸藝術家、或帶孩子參觀深奧美術館的教育方法，難度似乎很高，讓許多家長把重心放在其他有立即效果的學習，這也讓許多專家感到可惜。但其實「美感教育」並非大家想像的如此艱難，成功推廣「藝術教育」超過40年的法國龐畢度中心把困難的藝術化作可愛簡單的小遊戲，在法國當地大受歡迎，讓全球跟著重視「美感教育」，成為最有趣的學習方法之一，今天就讓五位專家來告訴你不可以放棄美感教育的五個重點。

圖/聯合數位文創提供。
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明星育兒醫師黃瑽寧：訓練手眼協調

當寶寶漸漸長大，開始自由玩粘土、玩沙、組積木，做好了一個東西就興高采烈的呼叫爸媽，那個就是美學創作的初步階段。就拿龐畢度中心上一次舉辦的小小建築師的活動來說，「動手做」可以讓孩子手部有不同觸感、有揉捏動作，讓手的小肌肉、細動作跟眼睛有協同訓練的機會。更廣義來說，跟畫畫不一樣的是，可以讓孩子有機會把想像用「立體」表現出來，把腦中的想像轉換成一個實際的立體作品，其實並不是件容易的事。過程中爸媽還有機會發現孩子的天份，可以做為之後興趣培養的參考。

圖/聯合數位文創提供。
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青少年心理師王意中：激發學習動力

大人習慣規則，對事物的直覺太過具體，易引導孩子做正確的事，讓自己疲勞，也漸漸抹滅孩子的創造力。王意中心理師認為大人應先跳脫規則，並以孩子為中心，降低挫折感，才能激發學習動力。「龐畢度中心兒童藝術工作坊」沒有規則及對錯，是針對孩子心理層面設計的活動，運用多元素材及簡單理念，讓孩子接觸藝術活動，大人也能仿照工作坊操作，改變與孩子互動方式。

圖/聯合數位文創提供。
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讀寫教育專家陳希欣：開拓視野、打破框架

學齡孩童的成長沒有寒暑假的假期分別，即便是外出遊玩，都可以透過親身體驗，製造學習的機會，「兒童藝術工作坊」就是一項值得家長嘗試的管道。以「實作」來鼓勵孩子創作，讓他們從中建立自信及自我表達能力，也更懂得觀察身邊事物，並透過事後的分享及回顧，獲得更深層的親子互動關係。陳欣希教授說，讓孩子融入故事情境，就有機會引發孩子自主性的學習，從具體的探索中喚起孩子對生活的創意，開拓他們的視野。

圖/聯合數位文創提供。
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知名心理師許皓宜：整合日常所學、釋放壓力

「快樂」這件事情，對每一個學齡階段的孩子，比起如何讓孩子變聰明`或幫他們選擇未來的路，更重要的是如何陪伴他們快樂的學習。「快樂」是父母能帶著孩子去體驗、去探索、去創造的一種生活態度，也影響著孩子未來將如何看待他人生際遇的思維。而「遊戲」是最直接的方式，快樂的學習可以撫平孩子的情緒、沈澱自我，也更懂得覺察與表達，讓他們的腦袋更活絡，才能更有效率的整合日常所學，也在過程中盡情釋放壓力。

圖/聯合數位文創提供。
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人氣小兒科醫師葉勝雄：開發想像力

沒有標準答案的創造性思考，更可以讓小朋友自由自在地發揮想像力，就像剛學會說話的小孩，天馬行空，突破大人講話的框架，反而常常會說出讓人會心一笑(或是大吃一驚)的話。讓孩子藉由藝術家的作品開拓眼界、激發靈感，知道原來藝術也可以這樣玩！透過團隊的合作，讓孩子們集體討論、看範例、想點子、畫草稿，將天馬行空的想像力，一步一步化成實際的作品。

圖/聯合數位文創提供。
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「美感教育」其實並非要強迫孩子未來都能成為藝術家，而是把「藝術」作為學習的媒介，能在日常生活中感受「美感」的存在，那為何我們要選擇藝術呢？因為藝術意義是「創作」，而創作的靈感來源隨時都會出現在身邊，尤其是孩子把牆壁亂塗、抽衛生紙拼成恐龍、甚至是幫家裡寵物取了個無哩頭的綽號，那其實都是創意，也是最適合孩子的學習開發遊戲。這次龐畢度中心於六月在台北華山設立了兒童藝術工作坊，結合手作遊戲、體感訓練，建議家長不妨帶孩子來參加，看看孩子在不設限的環境裡會作出什麼有趣的創作吧！也讓親子關係更升溫唷！

了解更多：巴黎龐畢度中心 兒童藝術工作坊｜哇！馬戲團

立即預約：https://pse.is/HNX35

藝術家
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