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不用再到日本掃貨了 UCHINO降價10~15％

2019-05-31 12:45經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

日本居家生活品牌UCHINO來台10周年，今夏新品將啟動新價格，調降售價10~15%。

UCHINO以棉花糖三重紗商品最為知名，棉花糖三重紗顧名思義就是利用三層紗布組成，紡織的紗線均選用頂級新疆綿織造，新疆綿平均日照時間久，纖維細長且柔韌性佳。

三重紗上下兩層是由觸感纖細柔軟的弱撚紗織造成的60支紗布，而中間層則是使用120支強度紗布織造，三層強度不同的紗布相互交疊，紗布與紗布間形成空氣間自然的屏障，帶來輕盈柔軟的同時，更隔絕了外界的寒冷，兼具良好的保溫性、透氣性和吸濕性。

2019年春夏，UCHINO再推出多款休閒輕鬆的家居服，同時也可作為舒適有型的外出服。

其中，最受矚目的款式，有上身略寬的U領設計搭配時下流行的九分寬褲，簡約俐落又充滿質感的風格，呈現獨特又風味十足的生活美學態度。四線格紋連身裙的設計讓家居服看起來年輕有朝氣，寬襬剪裁的有領洋裝，空氣感的材質讓連身裙更散發輕盈氣質。

此外，還有寬肩帶設計的無袖短板上衣，可修飾肩膀的線條，而圍繞著肩頸的收邊讓領口俐落中帶些俏皮，突破以往家居服一成不變的呆板，或是在袖子上採用了類似時裝的拉克蘭袖設計，從肩膀延伸到袖子的剪裁，有修飾寬厚肩背的效果，搭配舒適輕鬆的五分、七分寬褲、或九分錐形褲，都是簡約又不失質感的居家穿搭。

同時，還有以「夏日度假風情」為發想的休閒連身裙家居服，在小V領中加入了延伸到肩頸的優美領口設計，既修飾頸部線條，也穿出迷人氣質。或是略寬的斜袖設計讓手臂更顯纖細，還有以當紅的莫蘭迪色調線條、粗細深淺不一穿插的連身裙、呈現低明度的沈穩與恬靜色彩。

另，還有滿版印花的細肩帶長版洋裝，收腰剪裁的設計可修飾身形，典雅柔和的夏威夷圖案花紋充滿南島風情，而以沉穩的海軍藍為基底，搭配不規則渲染的白色和南國植物葉子圖案，則讓穿搭更符合歡快的度假心情。

新一季，UCHINO除了在剪裁和設計上力求突破，在色彩上也更追求時尚創新。帶有年輕氣息的咬鵑綠色是本季新品的重點色之一，而帶點橘色亮麗活潑的盛典紅，熱情溫暖也相當有質感。另，紺桔梗色暗藍的沉穩色彩，則是日本傳統色調之一。

同時，UCHINO今夏也推出全新的毛巾-「極匠系列」，是一款訴求柔軟輕盈又兼具蓬鬆厚實手感毛巾。僅有一般毛巾織線細五分之一的極細超長棉，同時結合柔軟的舒適觸感，可以服貼肌膚並確實拭去多餘水份，也有著優異吸水性，更兼具不易掉毛和脫線的耐用特性。

以當紅的莫蘭迪色調線條、粗細深淺不一穿插的連身裙、呈現低明度的沈穩與恬靜色彩。 ...
以當紅的莫蘭迪色調線條、粗細深淺不一穿插的連身裙、呈現低明度的沈穩與恬靜色彩。 圖／UCHINO提供
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2019年春夏，UCHINO再推出多款休閒輕鬆的家居服，同時也可作為舒適有型的外...
2019年春夏，UCHINO再推出多款休閒輕鬆的家居服，同時也可作為舒適有型的外出服。 圖／UCHINO提供
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