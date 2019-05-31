華視全新《柯南》卡通7月登場！ 搶先送展覽門票暖身
《名偵探柯南》推出超過30年人氣歷久不衰，近日更再度榮登「十大懸疑推理漫畫」的冠軍，根據「DailyView 網路溫度計」大數據分析，觀測2018年5月至2019年5月各新聞頻道、臉書、PTT及各大討論區的網路聲量，《名偵探柯南》的網路聲量高達53,898，高出第二名的動漫四倍之多，足見《名偵探柯南》的魅力。而華視卡通《名偵探柯南》自播出以來廣受觀眾喜愛，不僅曾多次拿下「適齡兒童電視節目標章」，收視率更是屢創新高，華視將在7月14日起推出全新一季《名偵探柯南》，於每週六、日下午6點半全台首播最新集數，每週六、日下午6點精彩重播，暑假期間連播一小時限定登場，讓大小朋友們看個過癮，一起開心FUN暑假！
為全新一季節目暖身，華視特別與聯合數位文創主辦之「名偵探柯南科學搜查展」合作，只要參加華視「2019柯南搜查線」活動，收看華視《名偵探柯南》並拍下兩款電視播出畫面中出現的指定圖卡，上傳「華視娛樂show粉絲團」活動貼文，就有機會獲得於國立臺灣科學教育館舉辦的「名偵探柯南科學搜查展」的活動門票2張喔! 日本超人氣的「名偵探柯南科學搜查展」海外首站就在台灣舉辦，展覽現場特別規劃三大區域搜查情境，民眾入場後可以選擇不同角色搭檔的偵探手冊，一起搜查證據、解謎、找出真相。贈獎活動詳情請上華視官網，或華視娛樂show粉絲團。
【名偵探柯南 科學搜查展】
展覽日期：2019/6/7至2019/9/16
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓特展廳(台北市士林區士商路189號)
主辦單位：聯合數位文創
協辦單位：ShoPro、國立臺灣科學教育館、日本科學未來館
主要贊助：台新銀行
售票資訊：udn售票網(http://bit.ly/2wtF8rF)
大宗購票：請電洽(02)7721-6955#1(周一至周五9:00~17:00)
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