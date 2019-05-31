搭配帥氣又能做環保 型男們怎能不愛TUMI限定再生系列

2019-05-31 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從去年開始，倍受商務人士喜愛的袋包品牌TUMI就推出過主打再生纖維的環保材質系列，包身以近7成再生纖維製成，獲得消費者們的支持。因此，今年TUMI再度打造亞太地區專屬限定系列商品，從Alpha Bravo系列中挑選最受歡迎的款式，輔以海軍藍色綴上棕褐色細節，傳遞永恆環保理念。

全新 Alpha Bravo環保系列從內到外皆採用工業及使用後產生的廢棄物料製成，如外層就使用了再生尼龍，而內層及外部的細節位則使用回收塑膠轉化而成的再生物料，以環保為根基，追求全面性的降低對地球損害。 品牌創意總監 Victor Sanz 表示「很高興去年環保系列甫推出即獲得廣泛迴響及消費者喜愛，所以今年我們進一步研究優化再生物料，製造符合 TUMI 優越品質及高耐用性的商品，推出的第二波環保系列，這也是展現我們不停地追求創新、跨越界限，並突破既有框架，為消費者帶來具創意、時尚及功能性十足的產品。」

全新的環保材質系列提供了共3款後背包及1款單肩包，有著大容量可妥善存放所有衣物和日常必需品的London捲口後背包。上方更設有方便的拉鍊口袋、舒適的墊肩帶和防水的U型拉鍊前袋，實用性倍增。而流線型設計的Sheppard Deluxe後背包，有一系列易於整理的口袋及儲放筆電的間隔，包款後面更設有一個隱藏式磁扣口袋，方便快速拿取物品，絕對是商務人士最愛。而Kelley Sling單肩包則適合輕裝出門的消費者，設有前拉鍊袋口方便由頂部或側面伸手進包內找尋物品，並設有隱藏式口袋放置手機等隨身用品。