陽光灑落蔚藍海岸！絕美柑橘橙花味 香奈兒LES EAUX「巴黎－蔚藍海岸」淡香水再創經典

2019-05-31 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



當陽光灑落，豔藍天際與海洋連成一線，耳邊傳來浪花拍打岩石的聲響，白日是盡情徜徉的度假氛圍，夜晚響起輕快音樂，香檳杯相互敲擊聲音成最美點綴，這就是法國最浪漫的「蔚藍海岸」，也是香奈兒（CHANEL）LES EAUX淡香水系列中，第四座的靈感之地，5月底上市的「巴黎－蔚藍海岸」LES EAUX淡香水，捎來花香與清新柑橘的混合味，這是伊甸園般的氣味。

2018年上市的香奈兒LES EAUX淡香水系列，向來與城市、地區相關聯，去年已推出「巴黎－杜維埃」、「巴黎－比亞里茲」、「巴黎－威尼斯」，第四瓶就是「巴黎－蔚藍海岸」，對香奈兒女士來說，蔚藍海岸－充滿了美好愛情、創意激發，還有一生鍾愛的La Pausa別墅也位於此地。

現今提到蔚藍海岸，馬上想到的是地中海的蔚藍，以及阿爾卑斯山的雄壯，以及上流名人度假、生活的區域，回到1920年代，蔚藍海岸是藝術家、富豪與創作者聚集的區域，香奈兒女士也從20年代旅居蔚藍海岸，造就出她不凡一生的重要成就。

蔚藍海岸沿途，都能尋覓到香奈兒女士的足跡與影子，她曾跟狄米崔大公爵駕車經由蔚藍海岸，遊歷摩納哥，也會搭乘「藍色列車」前往南方旅行，甚至還在坎城開設精品店，與眾藝術家好友遊覽聖特羅佩，最後甚至在Roquebrune高地，親手打造La Pausa別墅。

如今重新回味20年代，照片中的香奈兒女士如此輕鬆愜意，讓人感受到蔚藍海岸的獨特愉悅魅力，香奈兒調香師奧利維耶・波巨因此以地中海花卉、柑橘為發想靈感，找到一種生長於南法的柑橘樹，其橙花與茉莉花經過蒸餾出精華，再經由調香師專業調配，LES EAUX淡香水「巴黎－蔚藍海岸」於是誕生。

當香水接觸到肌膚，瞬間散發出清澈透亮的香味，帶點柑橘外皮的氣息，聞得到茉莉花與橙花交織出的舞妙感，隨著時間流逝，安息香與檀木帶來平和感，這就是夏日氣息的美好。