親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

北韓出現非洲豬瘟 南韓來台班機周五起全面行李檢查

影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

香港紀實攝影師雷日昇，曾經拿一本記錄香港露宿者（街友）的野宿攝影集給當時的香港特首曾蔭權。他翻了一下問：「香港有這麼多露宿者嗎？」

台灣和香港都稱得上是富裕社會，但在繁榮市容的陰影處，有一群長期被忽視的「無家者（Homeless）」，也就是台灣人習稱的「街友」，不容易被察覺。記錄港台街友生活的「無家者港台生活誌」攝影展，今天下午在剝皮寮街區舉行開幕典禮。

根據香港社會福利署數字，香港露宿人數自2011年的511人上升至2018年的1270人。台灣的官方統計數字則為2017年的2585人。

香港社區組織協會從2002年起，陸續出版三本以無家者為題的「野宿I、II、III」三本圖文集，由義務攝影師雷日昇以近20年的時間，記錄一個個被社會忽略的故事。台灣亦有攝影師林璟瑋、楊運生，長期累積台灣街友影像作品。

為讓民眾深入了解生活於城市邊緣的無家者故事，香港社區組織協會此次首度攜手台灣機構芒草心慈善協會，共同舉辦名為「無家者－港台生活誌」的港台兩地攝影展。展場將依「漂泊人生」、「流動的家」、「何以為家」、「光輝歲月」四個主題，展示60幅照片及圖文。

此外，香港及台灣各自帶了三位無家者，跨海進行分享交流。芒草心慈善協會理事長李盈姿，五月中旬陪著三名台灣街友到香港交流；本周則有三名香港街友Maymay、穩叔、Lawrence來台。李盈姿表示，希望攝影展讓港台兩地的政府及民眾對無家者的現實困境有更多的理解及接納，進而推動更多友善政策。

60歲的Maymay是香港的「麥難民(麥當勞難民)」，此次也來到台灣交流。她曾經營小型補習班卻失敗欠下卡債；與先生離婚後無家可住，因罹患人格障礙疾病，無法順利找到工作。她靠綜援生活，在地狹人稠的香港找不到立足之地，卻不敢貿然露宿街頭。白天總在街頭徘徊，凌晨走進麥當勞伏桌度過一晚。

她每夜在麥當勞店看盡世情百態。在香港這樣繁華的大都市，她目睹雙腳腐爛的無家者，與穿著制服的清潔工，伏在桌上度過一宵，「看著他們受盡人間疾苦，卻無人幫助」；也想到自己: 「是否要給我們尊嚴，讓我們繼續生存下去」。然而，「政府好像完全看不到我們，我們好似隱形人。」

今年，香港第一部以街友、麥當勞難民為主題的「麥路人」即將上演，由影帝郭富城飾演麥當勞難民。希望透過電影，讓更多無家者被看見。

●「無家者港台生活誌」即起於萬華區剝皮寮歷史街區129、131展間展出，展至六月四日。

「無家者港台生活誌」紀錄港台街友的真實生活。記者陳宛茜/攝影
「無家者港台生活誌」紀錄港台街友的真實生活。記者陳宛茜/攝影
分享
「無家者港台生活誌」攝影展開展，港台無家者與社福工作者分享交流。記者陳宛茜/攝影
「無家者港台生活誌」攝影展開展，港台無家者與社福工作者分享交流。記者陳宛茜/攝影
分享

香港特首攝影街友
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

均衡飲食聰明吃 輕「速」食正夯

2019-05-30 21:02

2大飯店吃到飽舉辦美食節 用餐再抽舊金山、莫斯科雙人來回機票

2019-05-30 20:55

MIB粉絲必吃！日本一風堂「麵 In Black」聯名拉麵 整碗都是黑色的

2019-05-30 22:33

烏龍冷麵、火腿蛋炒苦瓜！日本最大連鎖食堂夏季新菜 吃得到台日混搭味

2019-05-30 22:10

innisfree環保手帕月又來了！3款歡樂俏皮手帕只送不賣

2019-05-30 21:16

黑膠唱盤轉出美味手沖咖啡？GEESAA智慧咖啡機把大師手法帶回家

2019-05-30 21:05

小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45

整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林

2019-05-30 18:43

200個日、港、台品牌 歷年最大規模「日本手作職人創意市集」華山3天快閃

2019-05-30 18:27

張碧晨戴TASAKI皇冠化身公主 脫俗造型讓歌迷看傻眼

2019-05-30 17:45

肉食男女看過來！首屆「GQ肉食節」一口氣吃遍台北指標肉食餐廳

2019-05-30 17:07

旅遊達人教你省錢！ShopBack「一日快閃活動」享10%現金回饋

2019-05-30 17:01

新加坡3大肉骨茶「松發」8月登台！韓國瑜出國也吃這一家

2019-05-30 16:59

求婚想給驚喜但不知戒圍怎麼辦？銀座白石這招搶救新郎

2019-05-30 16:42

3千送3百夏日行頭趁百貨年中慶打包 透明系卡友禮太潮必須換一波

2019-05-30 16:38

地表最強的最小型空氣淨化器 ALEXA AIRmini 集資破百萬！

2019-05-30 16:36

夏日千層大集合！Lady M開心果、檸檬 時飴荔枝每款都想吃

2019-05-30 16:33

羅芙奧20週年大師特展 今起展出畢卡索、夏卡爾大師傑作近50億

2019-05-30 16:31

浪琴表一出手都是傳奇！三大復刻腕表同時抵台 就是要讓藏家為難

2019-05-30 16:21

貓永遠是對的！「黃阿瑪」的後宮日常

2019-05-30 16:15

這樣喝「嘎逼」好划算！cama café 提供5.3%現金回饋

2019-05-30 15:56

MANGA UT熱血著裝「黃色書刊」漫畫詮釋中二新態度！

2019-05-30 15:13

好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 網瘋狂激推

2019-05-30 14:57

向羅馬皇帝哈德良致敬 萬寶龍限量書寫工具將萬神殿都微形化

2019-05-30 14:03

兒時記憶？Balenciaga老爹鞋會發光 官網賣到缺貨！

2019-05-30 13:08

米蘭男裝周將登場！PRADA有史來首次缺席 Etro則要回歸

2019-05-30 13:00

蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44

期間限定！喜來登重現豪宅私人招待餐宴 吃一頓4千元起

2019-05-30 12:01

歡慶七周年 foodpanda祭出6月起全台全時段免服務費

2019-05-30 11:53

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

LV東京發表2019秋冬系列 摩登工業風的全新包款搶先看

2019-05-30 08:28

LOUIS VUITTON秋冬發表 演繹傳奇年代

2019-05-30 00:25

花療系甜點浪漫上桌！微兜攜手浪花花藝 推出「玫瑰浪花瓦帕」

2019-05-29 22:52

雞湯+牛肉新組合 一蘭「100%不含豚骨的專門店」插旗大阪

2019-05-29 22:41

端午粽一顆50元有找 網購平價款最熱賣

2019-05-29 21:20

台北兒藝節不一樣 176場演出迎仲夏

2019-05-29 21:17

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 21:11

季節限定！THE BODY SHOP薑根鏗活沐浴保養系列讓你清新一夏

2019-05-29 20:54

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59
看更多

熱門文章

大樂透加碼81組100萬獎 幸運兒買法大公開

2019-05-30 11:45

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 網瘋狂激推

2019-05-30 14:57

oBike正式走入歷史！全台棄置單車都成廢鐵

2019-05-30 16:02

桃機觀景台完工！年底讓飛機迷近距離接觸航機

2019-05-30 12:03

把握下周這二天！ 星巴克買一送一

2019-05-30 11:05

桌球魔鬼訓練！5歲女童含淚揮拍激似小福原愛 網：她快樂嗎？

2019-05-30 11:23

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

【重磅快評】山上淹水！桃園出現奇景

2019-05-30 10:59

喝檸檬水能變鹼性體質？ 營養師的答案跌破養生族眼鏡

2019-05-30 15:20

嫌我慢就掛別人！醫貼霸氣公告藏小字 網笑歪力挺

2019-05-30 14:53

婆婆嫌一天500元餐費太貴 她求救：該怎麼省？

2019-05-30 14:52

周末假日要注意！短時強降雨又要來了

2019-05-30 21:16

小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45

LV東京發表2019秋冬系列 摩登工業風的全新包款搶先看

2019-05-30 08:28

北部回升至30度 全台熱兩天周六迎新鋒面

2019-05-30 09:20

太好賺或太犧牲？當代理孕母賺120萬 結婚月領36K

2019-05-30 15:05

坐沒坐樣、走沒走樣 當心跟宇多田光罹患同一病

2019-05-30 08:12

【手足之情】怡人／大姊豐富我的人生

2019-05-30 06:00

智慧醫療再進化 病人在家一覺醒來就可完成洗腎

2019-05-30 13:12

相隔5年台鐵再度搶攻早餐市場！可能賣刈包、飯糰

2019-05-30 10:40

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一下生了28個孩子

2019-05-30 06:40

新加坡3大肉骨茶「松發」8月登台！韓國瑜出國也吃這一家

2019-05-30 16:59

台商沒抽菸習慣 定期全身健檢仍罹肺腺癌

2019-05-30 14:03

願景／黃瑽寧：拒絕3C保母 父母應正視養育挫折感

2019-05-30 08:25

浪琴表一出手都是傳奇！三大復刻腕表同時抵台 就是要讓藏家為難

2019-05-30 16:21

議員關切「圓仔」孕事？動物園：別急，她才國中生

2019-05-30 08:01

汰舊換新 6車種可退貨物稅

2019-05-30 14:21

發票、彩券中獎5000元以下免稅 12月上路

2019-05-30 01:12

整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林

2019-05-30 18:43

女大生喝珍奶取代正餐 營養師搖頭：一周最多一杯

2019-05-30 14:01

蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44

吳德榮：今高溫30度以上 山區午後有雨

2019-05-30 07:27

超殺「皮卡丘復仇者」公仔再報到 角色的特別服裝成彩蛋！

2019-05-30 18:00

保養品「正確用量」大公開！有用、沒效都看用量是否正確 原來防曬要塗這麼多！

2019-05-30 21:54

有「抬頭紋」讓人瞬間老10歲 2招妙招消除它、洗臉時不要出現這表情

2019-05-30 17:57

進入高齡社會 歡迎來到獨老年代

2019-05-29 23:45

隨機攻擊事件駭人！專家提供4招讓學童自保

2019-05-30 15:14

端午節吃肉粽 醫生：這五大族群要當心

2019-05-30 11:59

影／開門見「山」系列報導-山屋管理員的一天

2019-05-30 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top