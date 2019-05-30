影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



香港紀實攝影師雷日昇，曾經拿一本記錄香港露宿者（街友）的野宿攝影集給當時的香港特首曾蔭權。他翻了一下問：「香港有這麼多露宿者嗎？」

台灣和香港都稱得上是富裕社會，但在繁榮市容的陰影處，有一群長期被忽視的「無家者（Homeless）」，也就是台灣人習稱的「街友」，不容易被察覺。記錄港台街友生活的「無家者港台生活誌」攝影展，今天下午在剝皮寮街區舉行開幕典禮。

根據香港社會福利署數字，香港露宿人數自2011年的511人上升至2018年的1270人。台灣的官方統計數字則為2017年的2585人。

香港社區組織協會從2002年起，陸續出版三本以無家者為題的「野宿I、II、III」三本圖文集，由義務攝影師雷日昇以近20年的時間，記錄一個個被社會忽略的故事。台灣亦有攝影師林璟瑋、楊運生，長期累積台灣街友影像作品。

為讓民眾深入了解生活於城市邊緣的無家者故事，香港社區組織協會此次首度攜手台灣機構芒草心慈善協會，共同舉辦名為「無家者－港台生活誌」的港台兩地攝影展。展場將依「漂泊人生」、「流動的家」、「何以為家」、「光輝歲月」四個主題，展示60幅照片及圖文。

此外，香港及台灣各自帶了三位無家者，跨海進行分享交流。芒草心慈善協會理事長李盈姿，五月中旬陪著三名台灣街友到香港交流；本周則有三名香港街友Maymay、穩叔、Lawrence來台。李盈姿表示，希望攝影展讓港台兩地的政府及民眾對無家者的現實困境有更多的理解及接納，進而推動更多友善政策。

60歲的Maymay是香港的「麥難民(麥當勞難民)」，此次也來到台灣交流。她曾經營小型補習班卻失敗欠下卡債；與先生離婚後無家可住，因罹患人格障礙疾病，無法順利找到工作。她靠綜援生活，在地狹人稠的香港找不到立足之地，卻不敢貿然露宿街頭。白天總在街頭徘徊，凌晨走進麥當勞伏桌度過一晚。

她每夜在麥當勞店看盡世情百態。在香港這樣繁華的大都市，她目睹雙腳腐爛的無家者，與穿著制服的清潔工，伏在桌上度過一宵，「看著他們受盡人間疾苦，卻無人幫助」；也想到自己: 「是否要給我們尊嚴，讓我們繼續生存下去」。然而，「政府好像完全看不到我們，我們好似隱形人。」

今年，香港第一部以街友、麥當勞難民為主題的「麥路人」即將上演，由影帝郭富城飾演麥當勞難民。希望透過電影，讓更多無家者被看見。