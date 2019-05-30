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黑膠唱盤轉出美味手沖咖啡？GEESAA智慧咖啡機把大師手法帶回家

2019-05-30 21:05聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

現在走到三創生活園區5樓，除了音響、耳機、黑膠唱片，現在還多了家有趣的咖啡店「GEESAA咖啡體驗館」，主打商品除了台灣本地的特色咖啡豆，最特別的是，每一杯咖啡都是仿造知名咖啡師職人手法，由「GEESAA智能手沖咖啡機」自動沖煮出來！

GEESAA智能手沖咖啡機的設計概念來自黑膠唱盤，下壺與濾杯是搭配知名品牌Hario的V60系列，通用規格可隨消費者喜愛自行變換，智慧型分段注水設計，搭配獨特唱盤式旋轉底座，可完全比擬專業咖啡大師的手沖技法，精準控制水溫、流速、注水手法等。

消費者可使用專屬App，自行調整並記憶喜愛的沖煮方式，也可透過App內的線上商城購買指定咖啡豆，獲得大師手沖技法，讓消費者在家輕鬆重現重現大師沖煮原貌。透過Wi-Fi連線可一機多人或一人多機控制，也能透過QR Code分享沖煮配方給朋友，互動性十足。

目前在GEESAA咖啡體驗館可以喝到台北爐鍋咖啡、雲林芒果咖啡與宜蘭虎咖啡等3家合作咖啡館的名師配方，現場也能直接購買台灣自產的霧台咖啡自行在家沖泡。

歡慶開幕，6/1及6/2預購Coffee Dancer智能手沖咖啡機即贈店內任選2,000元咖啡豆，活動期期間還可用50元享受原價180元的台灣霧台手沖咖啡。

GEESAA智能手沖咖啡機，建議售價24,000元。圖／GEESAA提供
GEESAA智能手沖咖啡機，建議售價24,000元。圖／GEESAA提供
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GEESAA智能手沖咖啡機的設計概念來自黑膠唱盤，下壺與濾杯是搭配Hario的V...
GEESAA智能手沖咖啡機的設計概念來自黑膠唱盤，下壺與濾杯是搭配Hario的V60系列。圖／GEESAA提供
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明亮寬敞的空間讓消費者可近距離體驗到從磨⾖到沖煮的完整製作過程。圖／GEESAA...
明亮寬敞的空間讓消費者可近距離體驗到從磨⾖到沖煮的完整製作過程。圖／GEESAA提供
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店內名師配方咖啡每杯140元起。記者黃筱晴／攝影
店內名師配方咖啡每杯140元起。記者黃筱晴／攝影
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除了App控制，也可用專屬智慧卡感應啟動咖啡大師的沖煮配方。記者黃筱晴／攝影
除了App控制，也可用專屬智慧卡感應啟動咖啡大師的沖煮配方。記者黃筱晴／攝影
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