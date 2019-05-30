黑膠唱盤轉出美味手沖咖啡？GEESAA智慧咖啡機把大師手法帶回家

2019-05-30 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



現在走到三創生活園區5樓，除了音響、耳機、黑膠唱片，現在還多了家有趣的咖啡店「GEESAA咖啡體驗館」，主打商品除了台灣本地的特色咖啡豆，最特別的是，每一杯咖啡都是仿造知名咖啡師職人手法，由「GEESAA智能手沖咖啡機」自動沖煮出來！

GEESAA智能手沖咖啡機的設計概念來自黑膠唱盤，下壺與濾杯是搭配知名品牌Hario的V60系列，通用規格可隨消費者喜愛自行變換，智慧型分段注水設計，搭配獨特唱盤式旋轉底座，可完全比擬專業咖啡大師的手沖技法，精準控制水溫、流速、注水手法等。

消費者可使用專屬App，自行調整並記憶喜愛的沖煮方式，也可透過App內的線上商城購買指定咖啡豆，獲得大師手沖技法，讓消費者在家輕鬆重現重現大師沖煮原貌。透過Wi-Fi連線可一機多人或一人多機控制，也能透過QR Code分享沖煮配方給朋友，互動性十足。

目前在GEESAA咖啡體驗館可以喝到台北爐鍋咖啡、雲林芒果咖啡與宜蘭虎咖啡等3家合作咖啡館的名師配方，現場也能直接購買台灣自產的霧台咖啡自行在家沖泡。